WHO: Nguy cơ virus Nipah lây lan từ cụm dịch ở Ấn Độ là thấp

Ấn Độ cho biết đã khoanh vùng kiểm soát được cụm dịch virus Nipah (Ảnh minh họa: Reuters).

WHO nói thêm rằng họ không khuyến nghị áp đặt bất kỳ hạn chế nào về đi lại hay thương mại, sau khi quốc gia Nam Á này báo cáo 2 ca nhiễm virus.

Trước đó, một số quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á đã siết chặt kiểm tra sàng lọc tại sân bay trong tuần này nhằm phòng ngừa nguy cơ lây lan, sau khi Ấn Độ xác nhận 2 ca nhiễm.

“WHO đánh giá nguy cơ lây lan thêm từ 2 ca bệnh này là thấp”, cơ quan này cho Reuters biết trong một email ngày 30/1, đồng thời cho rằng Ấn Độ có đủ năng lực để kiểm soát các đợt bùng phát như vậy.

“Cho đến nay chưa có bằng chứng về việc gia tăng lây truyền từ người sang người”, WHO cho biết thêm, đồng thời nói rằng họ đã phối hợp với các cơ quan y tế của Ấn Độ.

Tuy nhiên, WHO không loại trừ khả năng tiếp xúc thêm với virus, vốn lưu hành trong quần thể dơi tại một số khu vực của Ấn Độ và nước láng giềng Bangladesh.

Virus này do dơi ăn quả và các loài động vật như lợn mang mầm bệnh, có thể gây sốt và viêm não. Tỷ lệ tử vong dao động từ 40% đến 75%. Virus này hiện chưa có thuốc chữa, dù các loại vaccine đang được phát triển vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Virus lây sang người từ dơi nhiễm bệnh, hoặc từ trái cây bị dính virus, nhưng việc lây truyền từ người sang người không dễ xảy ra, vì thường đòi hỏi tiếp xúc kéo dài với người nhiễm.

Các cụm dịch nhỏ không phải là hiếm, và các nhà virus học cho rằng nguy cơ đối với cộng đồng nói chung hiện vẫn ở mức thấp. WHO xếp Nipah vào nhóm mầm bệnh ưu tiên do chưa có vaccine hay phương pháp điều trị được cấp phép, tỷ lệ tử vong cao, và lo ngại virus có thể đột biến thành biến thể dễ lây truyền hơn.

Theo giới chức địa phương, hai nhân viên y tế bị nhiễm Nipah tại bang Tây Bengal ở miền đông Ấn Độ vào cuối tháng 12/2025 đang được điều trị tại bệnh viện. Ấn Độ khẳng định đã khoanh vùng kiểm soát được cụm dịch sau khi cách ly và xét nghiệm gần 200 người có tiếp xúc với 2 ca bệnh.

“Tình hình đang được theo dõi thường xuyên và mọi biện pháp y tế công cộng cần thiết đã được triển khai”, Bộ Y tế cho biết.

Ấn Độ thỉnh thoảng ghi nhận các ca nhiễm Nipah rải rác, đặc biệt tại bang Kerala ở miền nam, khu vực được coi là một trong những nơi có nguy cơ cao với virus này, với hàng chục ca tử vong kể từ khi Nipah lần đầu xuất hiện tại đây vào năm 2018.

WHO cho biết, đây là đợt bùng phát thứ 7 được ghi nhận tại Ấn Độ và là lần thứ 3 tại Tây Bengal, nơi từng xảy ra các đợt bùng phát vào các năm 2001 và 2007.