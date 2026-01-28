Trung Quốc phát hiện thuốc có thể ngăn chặn virus Nipah

Viện nghiên cứu virus Vũ Hán (Ảnh: Reuters).

Theo thông cáo ngày 27/1 của Viện Virus học Vũ Hán thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS), thuốc nucleoside đường uống VV116, đã được phê duyệt để điều trị Covid-19, có hoạt tính kháng virus đáng kể đối với virus Nipah, mang lại hy vọng mới cho công tác phòng ngừa và điều trị bệnh truyền nhiễm này.

Nhóm nghiên cứu chung từ Viện Virus học Vũ Hán, Viện Dược liệu Thượng Hải và Công ty Vigonvita Life Science gần đây đã công bố bài báo mang tiêu đề “Thuốc nucleoside đường uống VV116 là ứng viên đầy hứa hẹn để điều trị nhiễm virus Nipah” trên tạp chí quốc tế Emerging Microbes & Infections.

VV116 là thuốc kháng virus đường uống được phê duyệt điều trị Covid-19 tại Trung Quốc và Uzbekistan. Thuốc và các sản phẩm chuyển hóa hoạt tính của nó cho thấy hiệu quả ức chế đáng kể đối với virus Nipah, bao gồm cả “chủng Malaysia” (NiV-M) và “chủng Bangladesh” (NiV-B), trong các thí nghiệm.

Theo thông cáo của Viện Virus học Vũ Hán, trong mô hình thử nghiệm với chuột hamster vàng, việc cho uống VV116 với liều 400 miligam trên mỗi kilogam trọng lượng cơ thể đã nâng tỷ lệ sống sót của động vật lên 66,7% và làm giảm đáng kể tải lượng virus trong các cơ quan đích quan trọng như phổi, lách và não.

Những phát hiện này xác nhận tiềm năng điều trị của VV116 đối với nhiễm virus Nipah, cho thấy thuốc có thể vừa đóng vai trò điều trị dự phòng cho các nhóm nguy cơ cao như nhân viên y tế và nhân viên phòng thí nghiệm, vừa là lựa chọn thuốc sẵn có để ứng phó với các đợt bùng phát virus Nipah hiện tại và trong tương lai.

Công ty Vigonvita Life Science hôm 27/1 cho biết dữ liệu tiền lâm sàng cho thấy VV116 có tiềm năng được phát triển thành phương pháp điều trị nhiễm virus Nipah.

Kể từ đợt bùng phát đầu tiên được ghi nhận tại Malaysia năm 1998, virus Nipah đã nổi lên như một mối lo ngại lớn về y tế công cộng với tỷ lệ tử vong từ 40% đến 70%.

Vào tháng 1 năm nay, bang Tây Bengal của Ấn Độ ghi nhận các ca mắc mới và tử vong, với khoảng 100 người tiếp xúc gần bị cách ly. Do chưa có phương pháp điều trị hoặc vaccine được phê duyệt và phạm vi vật chủ rộng của virus, WHO đã xếp virus Nipah là một mối đe dọa khu vực ưu tiên hàng đầu.

Trước tỷ lệ tử vong cao của virus và việc thiếu vaccine hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu được phê duyệt, công ty sẽ theo dõi chặt chẽ các diễn biến bùng phát liên quan và sẽ khởi động các thử nghiệm lâm sàng về điều trị và dự phòng sau phơi nhiễm khi cần thiết.

Một số chuyên gia trong ngành dược phẩm cũng lưu ý rằng mặc dù các nghiên cứu hiện tại cho thấy tiềm năng của VV116 trong phòng ngừa và điều trị virus Nipah, vẫn cần một loạt nghiên cứu lâm sàng nghiêm ngặt và các thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn trước khi thuốc có thể được sử dụng trong thực tế.

Hồi đầu tuần, ông Wang Xinyu, phó giám đốc khoa bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Huashan trực thuộc Đại học Phục Đán, viết trong một bài đăng trên tài khoản WeChat chính thức của bệnh viện rằng, theo dữ liệu giám sát từ WHO và các trung tâm kiểm soát dịch bệnh ở nhiều quốc gia, Ấn Độ đang trong giai đoạn lây truyền virus Nipah tích cực.

Theo dữ liệu, mặc dù tình hình chưa đạt tới mức dịch quy mô lớn, các đợt bùng phát quy mô nhỏ với tỷ lệ tử vong cao đang xảy ra ở một số khu vực tại Ấn Độ, thể hiện đặc điểm lây lan liên vùng và lây nhiễm theo cụm trong bệnh viện.

Ông Wang cho biết cho đến nay chưa có ca nhiễm virus Nipah ở người nào được xác nhận tại Trung Quốc đại lục. “Công chúng không cần hoảng loạn, nhưng nên thận trọng với virus, duy trì thói quen vệ sinh tốt và tin tưởng vào hiệu quả của các biện pháp giám sát và phòng ngừa khoa học”, ông Wang viết.