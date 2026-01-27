Thái Lan sàng lọc 1.700 hành khách, sẵn sàng ứng phó virus Nipah

Thái Lan sàng lọc hành khách tại sân bay để ngăn chặn nguy cơ virus Nipah xâm nhập (Ảnh: Facebook).

Bộ trưởng Y tế Thái Lan Phatthana Phromphat cho hay, Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường biện pháp sàng lọc, và các đội kiểm tra tại sân bay đã được triển khai từ cuối tuần trước nhằm ngăn chặn nguy cơ xuất hiện các ca nhiễm virus Nipah từ bên ngoài.

Tổng cộng, Thái Lan đã sàng lọc y tế tại sân bay đối với hơn 1.700 hành khách đến từ Kolkata, bang Tây Bengal, Ấn Độ. Lượng khách từ khu vực này đến Thái Lan trung bình gần 700 người mỗi ngày, thông qua 3 sân bay chính gồm: Suvarnabhumi, Don Mueang và Phuket.

Ông Phromphat cho biết, các cơ quan liên quan phối hợp để bảo đảm việc sàng lọc được thực hiện kỹ lưỡng. Nếu phát hiện ca nghi ngờ, Cục Khoa học Y tế Thái Lan có thể cách ly người đó và xét nghiệm virus trong vòng 8 giờ.

Ông nói thêm, cơ chế lây truyền của Nipah khác với Covid-19, nhấn mạnh người nhiễm nhưng chưa xuất hiện triệu chứng thì không thể lây virus trong thời kỳ ủ bệnh, do đó nguy cơ với hành khách cùng chuyến bay là rất thấp.

Ông Phatthana cho biết Thái Lan chưa phát hiện ca Nipah nào và trước đây cũng chưa từng ghi nhận ca bệnh. Ông lưu ý virus này không phải mới, mà thực tế được phát hiện lần đầu năm 1998, các đợt bùng phát thường xảy ra theo cụm nhỏ ở một số quốc gia, trong đó có Ấn Độ và Bangladesh.

Bộ Y tế Thái Lan sẽ theo dõi sát tình hình ít nhất trong một tuần, bao gồm đánh giá liên tục diễn biến tại Ấn Độ. Hiện chưa ghi nhận dấu hiệu virus đột biến.

Ông Nattapong Wongwiwat, Tổng cục trưởng Cục Dịch vụ Y tế Thái Lan, cho biết cơ quan này đã chỉ đạo 3 bệnh viện chuẩn bị tiếp nhận bệnh nhân nghi ngờ hoặc xác nhận nhiễm Nipah. Công tác chuẩn bị bao gồm đội ngũ chuyên gia, phòng cách ly, thuốc men và vật tư y tế cần thiết, cùng sự kết nối với các viện chuyên khoa để xử lý biến chứng phức tạp, gồm Viện Thần kinh, Viện Bệnh phổi và Viện Sức khỏe Trẻ em Quốc gia Queen Sirikit.

Các hướng dẫn lâm sàng cũng đang được soạn thảo để áp dụng trên toàn quốc, song song với việc đào tạo nhân viên y tế.

Cơ quan Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan cho biết bệnh do virus Nipah vẫn nằm trong danh sách 13 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo Luật Bệnh truyền nhiễm B.E. 2558 (2015), và tình trạng của Thái Lan không thay đổi, chưa ghi nhận ca bệnh nào.

Họ bắt đầu sàng lọc có mục tiêu đối với hành khách trên các chuyến bay thẳng từ vùng dịch từ cuối tuần trước. Những người có triệu chứng như sốt hoặc triệu chứng hô hấp, và có lịch sử đi lại tới vùng bị ảnh hưởng trong vòng 21 ngày, sẽ được kiểm tra và xét nghiệm ngay.

Hành khách từ khu vực nguy cơ phải hoàn thành các giấy tờ bắt buộc theo luật. Bất kỳ ai phát bệnh trong vòng 21 ngày sau khi nhập cảnh Thái Lan được khuyến cáo gọi tới đường dây nóng 1422.

Ông Phatthana kêu gọi du khách từ vùng nguy cơ nhanh chóng báo cho cơ quan y tế nếu xuất hiện triệu chứng bất thường hoặc giống cúm. Trong khi đó, người dân Thái Lan được khuyên cảnh giác nhưng tránh hoảng loạn.