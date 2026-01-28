Người Trung Quốc lo ngại virus Nipah khi Tết Nguyên đán đến gần

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân có triệu chứng nhiễm virus Nipah đến khu cách ly tại một bệnh viện ở Kozhikode, miền Nam Ấn Độ vào năm 2023 (Ảnh: AFP).

Lo ngại gia tăng

Tuần trước, chính quyền Ấn Độ đã xác nhận ít nhất 5 trường hợp nhiễm virus Nipah ở Tây Bengal và cách ly gần 100 người tại nhà.

Mặc dù các chuyên gia y tế công cộng lưu ý rằng nguy cơ lây lan của virus Nipah vẫn còn thấp, nhưng mạng xã hội Trung Quốc vẫn đưa tin về mối lo ngại ngày càng tăng về dịch bệnh nguy hiểm này.

Điều này xảy ra ngay trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đợt di dân lớn nhất ở Trung Quốc. Đợt xuân vận năm nay kéo dài 40 ngày, bắt đầu từ ngày 2/2 và kéo dài đến ngày 13/3, với hàng tỷ lượt hành khách trên khắp Trung Quốc.

Các cuộc thảo luận trực tuyến về sự bùng phát dịch Nipah ở nước láng giềng Ấn Độ đang gia tăng.

“Thật đáng sợ, đặc biệt là khi Tết Nguyên đán sắp đến. Tôi không muốn trải qua một đợt phong tỏa nữa”, một người dùng mạng xã hội cho biết.

Yicai China đưa tin Trung Quốc đã thêm Nipah vào danh sách các bệnh truyền nhiễm cần theo dõi sau khi dịch bùng phát ở Ấn Độ.

Trung Quốc nhận định khả năng bùng phát của virus Nipah

Mặc dù có những lo ngại, các cơ quan y tế công cộng và các nhà virus học Trung Quốc cho rằng đặc điểm của virus Nipah khiến cho một đợt bùng phát lớn khó có thể xảy ra. Mặc dù virus này có thể gây tử vong - với tỷ lệ tử vong cao tới 75% - nhưng nó lây lan kém hơn nhiều so với các tác nhân gây bệnh đường hô hấp như cúm hoặc Sars-CoV-2.

Trong một thông báo gần đây, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc đã kêu gọi “tăng cường cảnh giác” đối với các bệnh truyền nhiễm du nhập trong mùa du lịch, cảnh báo rằng các bệnh như sốt rét, sốt xuất huyết, chikungunya và sốt Lassa có thể được đưa vào Trung Quốc bởi những người trở về từ nước ngoài. Tuy nhiên, thông báo không đề cập đến virus Nipah.

Virus Nipah lần đầu tiên được phát hiện ở Đông Nam Á sau các đợt bùng phát ở Malaysia và Singapore từ năm 1998 đến 1999, nơi các ca nhiễm chủ yếu liên quan đến công nhân trang trại lợn và những người tiếp xúc gần với gia súc.

Theo Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Hong Kong, virus này có thể lây nhiễm cho nhiều loại động vật, bao gồm lợn, ngựa, dê, cừu, mèo và chó.

Kể từ đầu thế kỷ 21, các đợt bùng phát ở người đã được ghi nhận nhiều lần ở Ấn Độ và Bangladesh, thường xuyên nhất là từ tháng 12 đến tháng 4. Những đợt bùng phát này có liên quan chặt chẽ đến việc tiêu thụ nhựa cây chà là tươi bị nhiễm virus bởi dơi ăn quả, vật chủ tự nhiên của virus.

Đợt bùng phát trước đó của dịch Nipah ở Ấn Độ được ghi nhận tại bang Kerala phía Nam vào giữa năm 2025, khi có 4 trường hợp nhiễm bệnh đã được ghi nhận.

Theo Feng Zijian, cựu phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, lây truyền từ người sang người vẫn có thể xảy ra thông qua tiếp xúc với dịch cơ thể hoặc chất thải của người nhiễm bệnh, tạo ra nguy cơ lây truyền trong bệnh viện cũng như lây lan trong gia đình.

Mặc dù nghiêm trọng, nhưng Nipah không dễ lây lan, Zhuang Shilihe, một chuyên gia y tế ở Quảng Châu, cho biết.

Ông Zhuang nói rằng đánh giá này được đưa ra dựa trên những bài học từ việc truy vết tiếp xúc trong các đợt bùng phát lẻ tẻ trước đây trên toàn thế giới.

Nipah gây ra một loạt các triệu chứng, từ bệnh nhẹ đến suy hô hấp nặng và viêm não. Viêm não là biến chứng nguy hiểm nhất và thường dẫn đến lú lẫn, co giật, hôn mê và trong trường hợp nặng, tử vong. Hiện tại chưa có phương pháp điều trị hoặc vắc-xin nào được phê duyệt chống lại Nipah.

Một số quốc gia khác ở châu Á cũng đang thắt chặt sàng lọc sau đợt bùng phát ở Ấn Độ.

Khaosod, một hãng tin ở Bangkok, đưa tin Thái Lan đã thắt chặt việc kiểm tra sức khỏe tại các sân bay trọng điểm như Suvarnabhumi, Don Mueang và Phuket đối với hành khách đến từ Tây Bengal.

Korea Herald đưa tin Hàn Quốc đã xếp Nipah vào nhóm bệnh truyền nhiễm cấp cao, yêu cầu báo cáo và cách ly ngay lập tức.

Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Hong Kong cho biết sẽ “theo dõi tình hình và thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát thích hợp dựa trên đánh giá rủi ro để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và phúc lợi của người dân”.