Các nhà điều tra tại hiện trường nơi chiếc máy bay Learjet lao xuống đất, khiến toàn bộ 9 người trên khoang thiệt mạng tại Florida (Ảnh: Reuters).

Phần đuôi của chiếc máy bay, vốn đã lao xuống với tốc độ hơn 480km/h và đâm vào một khu dân cư, được tìm thấy cách vị trí va chạm khoảng 6,4km.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) đã công bố thông tin này 2 ngày sau khi chiếc máy bay tư nhân trị giá 2 triệu USD gặp nạn, tạo ra một hố sâu khổng lồ tại hiện trường và khiến hàng trăm cư dân phải di dời. Các mảnh vỡ từ chiếc Learjet 60 đã được tìm thấy ở những địa điểm cách xa nơi máy bay rơi ban đầu, cho thấy khả năng nó đã bắt đầu tan rã trước khi chạm đất.

Tom Chapman, thành viên của NTSB, cho biết các bằng chứng ban đầu cho thấy chiếc máy bay đã bắt đầu vỡ ra trước khi lao xuống và bốc cháy dữ dội trên một con đường đông đúc ở Greenacres, quận Palm Beach, Florida.

Hôm 3/11, ông Chapman thông báo rằng các nhà điều tra đã tìm thấy bộ phận cánh đuôi của máy bay ở khoảng cách từ 2 đến hơn 6km so với hố sâu tại hiện trường, dưới dạng 3 mảnh rời.

NTSB kêu gọi người dân nếu vô tình bắt gặp các mảnh vỡ của chiếc Learjet thì tuyệt đối không chạm vào hay di chuyển chúng, mà hãy liên hệ ngay với NTSB hoặc chính quyền địa phương. NTSB đang tiến hành điều tra vụ việc để xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn.

Chiếc Learjet 60 đang trên đường bay đến Bahamas thì phi công phụ Nathalia Gadelha Filgueiras phát đi tín hiệu khẩn cấp. Cô thông báo với bộ phận kiểm soát không lưu rằng máy bay đang mất độ cao nhanh chóng sau khi gặp phải tình trạng đóng băng và nhiễu động không khí ở mức trung bình.

Đoạn ghi âm đầy ám ảnh đã lưu lại những khoảnh khắc cuối cùng của phi hành đoàn Learjet khi họ nỗ lực tuyệt vọng để giành lại quyền kiểm soát máy bay. Trong đoạn ghi âm, Filgueiras, 20 tuổi, hét lên: "Chúng tôi đang ở tình trạng vượt quá tốc độ cho phép, độ cao đang giảm với tốc độ 6.100m mỗi phút".

Khi phi hành đoàn chật vật tìm cách kiểm soát máy bay, Filgueiras tiếp tục kêu cứu: "Chúng tôi đang hạ độ cao 2.440m... Chúng tôi đang mất độ cao 3.050m mỗi phút". Cô tuyệt vọng nói: "Chúng tôi sắp đâm xuống đất rồi. Chúng tôi đang hạ độ cao khoảng 600m và máy bay đang nghiêng một góc 60 độ”.

Trong khi Filgueiras tuyệt vọng hét lên kêu cứu, người ta có thể nghe thấy cơ trưởng Jeff Gregory, 55 tuổi, đang đọc lời cầu nguyện “Kính Lạy Cha”.

“Trời ơi, chúng ta hết thời gian rồi”, Filgueiras thốt lên trước khi âm thanh từ chiếc Learjet 60 hoàn toàn im bặt. Chiếc Learjet 60 vỡ tan khi va chạm, khiến toàn bộ 7 hành khách và 2 phi công trên máy bay thiệt mạng.

Các hành khách được xác định gồm doanh nhân công nghệ Adam Robinson, 45 tuổi; vợ ông, bà Helen Sharp, 40 tuổi; cùng 2 con của họ là Emma, ​​4 tuổi, và Charlie, 2 tuổi. Gia đình này đi cùng 2 người bạn thân là Rachael Reed và Charmi Fehr, cùng bảo mẫu của các con, bà Antia Maria Apellido Cetina.

Cơ trưởng Jeff Gregory, 55 tuổi, được biết đến là một người "rất chăm chỉ và đáng tin cậy". David Peters, một người hàng xóm cũ của Gregory, chia sẻ với trang tin The Sun rằng, Gregory đã mơ ước trở thành phi công từ khi còn nhỏ và "rất thích mặc chiếc áo khoác da kiểu phi công". Gregory ra đi để lại người vợ Cheryl, 53 tuổi, cùng các con.

Phi công phụ Nathalia Gadelha Filgueiras, 20 tuổi, là một phi công xuất sắc, đã nhận được bằng lái khi mới 17 tuổi. Cô từng chia sẻ niềm tự hào khi có bằng lái máy bay trước cả bằng lái ô tô.

Filgueiras đã tích lũy 1.300 giờ bay. Mẹ của cô, bà Camila Corteleti, cho biết con gái bà có niềm đam mê bay lượn từ thuở nhỏ, nhưng bà từng lo sợ rằng ước mơ đó có thể đưa con gái rời xa mình.