Hiện trường vụ rơi máy bay (Ảnh: Reuters).

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) ngày 2/11 cho biết, điều tra ban đầu chỉ ra rằng các bộ phận của máy bay tư nhân bị rơi ở bang Florida cuối tuần trước có thể nằm ở những khu vực cách xa hiện trường.

Ông Tom Chapman, thành viên NTSB, nhấn mạnh cuộc điều tra vẫn đang ở giai đoạn đầu và các quan chức sẽ không chính thức công bố nguyên nhân vụ tai nạn trong khi tiếp tục điều tra tại hiện trường.

Cùng với việc điều tra, NTSB kêu gọi các nhân chứng cung cấp ảnh hoặc video về vụ tai nạn.

Máy bay rơi ở Florida, 9 người thiệt mạng (Video: ABC7)

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h51 ngày 1/11. Máy bay gặp nạn là dòng Learjet 60, đang trên hành trình từ Austin, bang Texas tới Bahamas và chở theo 9 người. Toàn bộ 9 người trên khoang đã thiệt mạng khi máy bay rơi xuống khu vực thuộc quận Palm Beach, bang Florida.

Ông Chapman cho biết, trước vụ rơi, cơ trưởng máy bay đã báo cáo tình trạng đóng băng cùng hiện tượng nhiễu động không khí ở mức trung bình, sau đó yêu cầu nâng độ cao lên hơn 11.500m. Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã phê duyệt đề nghị thay đổi độ cao này.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, máy bay rơi vào trạng thái lao xuống dốc đứng với tốc độ cực nhanh.

Video từ camera hành trình đã ghi lại khoảnh khắc cho thấy máy bay lao cắm đầu thẳng xuống đất, sau đó phát nổ thành một quả cầu lửa. Cú va chạm mạnh đã tạo ra một hố sâu lớn trên mặt đường, chỉ cách khu dân cư gần đó vài mét.

Thống đốc Florida Ron DeSantis mô tả: “Đây là một vụ tai nạn máy bay thảm khốc. Nó giống như một tên lửa lao xuống và để lại hố sâu trên đường”. Vụ tai nạn không gây thương vong dưới mặt đất, nhưng mảnh vỡ rải rác khắp khu vực khiến khoảng 600 người phải sơ tán.

Matthew Cappucci, một nhà khoa học khí quyển kiêm nhà khí tượng học cấp cao tại MyRadar, cho rằng máy bay đã đi vào một khối mây dông đang phát triển nhanh chóng vào khoảng 12h47.

"Điều này có thể đã gây ra tình trạng đóng băng và hiện tượng nhiễu động không khí nghiêm trọng", ông Cappucci nhận định.

Phi công chuyên nghiệp Whiz Buckley cho biết cơ trưởng máy bay nhiều khả năng đã cố gắng bay vòng qua hoặc vượt bão, vượt quá tốc độ và độ cao an toàn của máy bay.

"Dòng Learjet này có những cặp cánh rất nhỏ. Chúng không hoạt động tốt ở độ cao lớn. Vì vậy, khi gặp nhiễu động không khí, hệ thống bị đóng băng. Có vẻ như máy bay đã bị lộn vòng", ông Buckley nói.

Theo ông, tại thời điểm đó, máy bay đã bắt đầu bị “xé rách” từng phần. Ông nói thêm: "Một máy bay tư nhân lao gần như thẳng đứng xuống đất với tốc độ gần đạt vận tốc âm thanh, thì sẽ chẳng còn lại bất cứ thứ gì”.