Máy bay Learjet 60 chở 9 người rơi ở Florida ngày 1/11 (Ảnh: NYP).

Những đoạn ghi âm từ trạm kiểm soát không lưu đã hé lộ những khoảnh khắc hoảng loạn cuối cùng trên chiếc Learjet 60, trước khi máy bay lao xuống đất ở phía nam bang Florida (Mỹ), khiến 9 người thiệt mạng.

“Trời ơi, không kịp nữa rồi!”, một nữ thành viên phi hành đoàn trên chiếc Learjet 60 hét lên với nhân viên kiểm soát không lưu vào những giây phút cuối cùng, ngay trước khi máy bay chúi mũi lao thẳng xuống đất vào khoảng 13h ngày 1/11.

Trước đó ít phút, nữ phi công đã thông báo với Trung tâm Kiểm soát Không lưu Miami về tình trạng máy bay gặp nhiễu động không khí ở mức trung bình và sự xuất hiện của “lớp băng mỏng, trong suốt nhưng vẫn trong tầm kiểm soát”.

Tuy nhiên tình hình trở nên tồi tệ hơn chỉ trong chớp mắt, khi nữ phi công phát đi thông điệp cầu cứu “mayday” tới nhân viên kiểm soát không lưu. Khi đó, máy bay liên tục hạ độ cao với tốc độ nhanh chóng.

“Chúng tôi đang hạ độ cao 2.400m.. mayday, mayday... Chúng tôi đang hạ độ cao với tốc độ 3.000m mỗi phút” phi công nói.

Trước đó ít giây, phi công đã hét lên: “Chúng tôi đang ở tình trạng vượt quá tốc độ cho phép, hạ độ cao với tốc độ 6.000m mỗi phút”.

“Chúng ta sắp đâm xuống đất rồi”, nữ phi công nói, kèm theo tiếng thét lớn.

“Tôi đang nghe đây, hãy trao đổi với tôi”, kiểm soát viên không lưu đáp lại.

“Chúng tôi đang hạ độ cao xuống 6.700m và đang nghiêng máy bay một góc 60 độ”, thành viên phi hành đoàn trả lời, trước khi thông báo không thể cứu máy bay.

Vụ tai nạn xảy ra khi máy bay tư nhân, được cho là trị giá 2 triệu USD, đang trên hành trình từ Austin, bang Texas đến sân bay North Eleuthera ở Bahamas.

Vị trí máy bay rơi cách khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump tại hạt Palm Beach khoảng 14km.

Máy bay rơi ở Florida, 9 người thiệt mạng (Nguồn: ABC).

Những đoạn video được công bố cho thấy máy bay lao thẳng xuống đất, tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ và để lại hố sâu trên mặt đất.

Theo Aviation 24/7, máy bay đã va vào cây và làm đứt các đường dây điện. Cú va chạm mạnh đến mức “nghe như tiếng tên lửa”.

Thống đốc bang Florida, ông Ron DeSantis, cho biết “đây là một vụ tai nạn máy bay thảm khốc”.

“Giống như tên lửa lao xuống đất vậy, để lại một hố sâu lớn bên vệ đường”, ông DeSantis xác nhận.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy cho biết “vụ tai nạn máy bay hôm nay tại Palm Beach, Florida là một thảm kịch kinh hoàng”.

Khu vực này đã hứng chịu những trận mưa lớn vào ngày 1/11. Theo Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ, cảnh báo lũ lụt do mưa lớn vẫn có hiệu lực cho đến chiều 2/11.

Steve Arroyo, chuyên gia về an toàn hàng không, nhận định tình trạng băng bám và nhiễu động không khí có thể là những yếu tố góp phần dẫn đến vụ tai nạn.

Ông cho biết có nhiều yếu tố tiềm ẩn và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ sẽ xem xét tất cả các yếu tố này, bao gồm cách phi công phản ứng với tình trạng băng bám và nhiễu động đã được báo cáo qua vô tuyến. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu của cuộc điều tra, các nhà điều tra sẽ không loại trừ bất kỳ khả năng nào.