Các nhà chức trách địa phương xác nhận, 9 người đã thiệt mạng khi một máy bay thương mại Learjet bất ngờ lao xuống khu vực thuộc bang Florida, Mỹ vào ngày 1/11.

Một số đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy máy bay lao thẳng xuống đất với tốc độ cao theo chiều gần như thẳng đứng, tạo ra quả cầu lửa lớn và phát nổ dữ dội gần một tuyến đường đông đúc.

Máy bay rơi ở Florida, 9 người thiệt mạng (Nguồn: ABC News)

Thống đốc bang Florida, ông Ron DeSantis, cho biết “đây là một vụ tai nạn máy bay thảm khốc”.

“Giống như tên lửa lao xuống đất vậy, để lại một hố sâu lớn bên vệ đường”, ông DeSantis xác nhận.

“Vụ tai nạn máy bay hôm nay tại Palm Beach, Florida là một thảm kịch kinh hoàng”, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy cho biết, đồng thời xác nhận toàn bộ 9 người trên máy bay đã thiệt mạng.

Theo ông Duffy, máy bay khởi hành từ thành phố Austin, bang Texas và đang trên đường đến Bahamas.

Vụ tai nạn xảy ra gần Cresthaven, một khu dân cư ở hạt Palm Beach, cách khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump chưa đầy 11km.

Tổng thống Trump cũng có mặt tại Mar-a-Lago vào ngày 1/11. Ông đã rời đi từ sân bay gần đó sau khi lên chuyên cơ Không lực Một vào lúc 11h55, khoảng một giờ trước khi chiếc Learjet gặp nạn.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết FAA cùng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) sẽ tiến hành điều tra vụ tai nạn.

Khu vực này đã hứng chịu những trận mưa lớn vào ngày 1/11. Theo Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ, cảnh báo lũ lụt do mưa lớn vẫn có hiệu lực cho đến chiều 2/11.

Theo các bản ghi âm từ trạm kiểm soát không lưu do LiveATC.net thu thập được, vài phút trước khi xảy ra tai nạn, phi công đã báo cáo tình trạng băng bám trên máy bay cùng với nhiễu động không khí khiến máy bay bị rung lắc dữ dội.

“Chúng tôi gặp tình trạng băng bám nhẹ, vẫn trong tầm kiểm soát, cùng với nhiễu động ở mức trung bình”, phi công thông báo với các nhân viên kiểm soát không lưu.

Tuy nhiên, tình hình nhanh chóng trở nên nghiêm trọng hơn. Sau khi gặp mưa và yêu cầu được bay lên cao hơn, phi công đã phát tín hiệu khẩn cấp khi máy bay bắt đầu hạ độ cao với tốc độ đáng báo động.

“Máy bay đang ở trạng thái vượt quá tốc độ cho phép và hạ độ cao”, phi công thông báo, trước khi xác nhận “chúng tôi sắp đâm xuống đất”.

Steve Arroyo, chuyên gia về an toàn hàng không, nhận định tình trạng băng bám và nhiễu động không khí có thể là những yếu tố góp phần dẫn đến vụ tai nạn.

Ông cho biết có nhiều yếu tố tiềm ẩn và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ sẽ xem xét tất cả các yếu tố này, bao gồm cách phi công phản ứng với tình trạng băng bám và nhiễu động đã được báo cáo qua vô tuyến. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu của cuộc điều tra, các nhà điều tra sẽ không loại trừ bất kỳ khả năng nào.