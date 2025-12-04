Việt Nam coi trọng hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn (Ảnh: Đức Hoàng).

"Tôi ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp thiết thực, tích cực, bền bỉ của các tổ chức phi chính phủ và các đối tác nước ngoài đối với Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua, đặc biệt trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giảm nghèo, phát triển cộng đồng, phát triển nông thôn, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai… Các dự án đã giúp người dân nâng cao đời sống vật chất và tinh thần", Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Hội nghị Quốc tế lần thứ V về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các đối tác vì sự phát triển thịnh vượng và bền vững”, diễn ra ở Hà Nội vào ngày 4/12.

Sự kiện do Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức, với sự tham gia của hơn 500 đại biểu đại diện các bộ, ban, ngành, địa phương, các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và khối doanh nghiệp.

Theo Phó Thủ tướng, giá trị từ sự đóng góp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (TCPCPNN) ở Việt Nam không chỉ là con số tài chính, mà còn thể hiện ở hiệu quả sử dụng, ở cách mà các dự án đến đúng người cần giúp, đúng địa bàn khó khăn, đúng thời điểm quan trọng.

Việt Nam coi trọng sự hợp tác với các TCPCPNN không chỉ vì nguồn lực tài chính, mà quan trọng hơn là tri thức, kinh nghiệm quốc tế, sức sáng tạo, sự nhân văn, cách tiếp cận mới mẻ trong phát triển cộng đồng.

Ông Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, các TCPCPNN đã góp phần quan trọng trong việc huy động tri thức, công nghệ, sáng kiến quản trị tiên tiến từ cộng đồng quốc tế vào Việt Nam. Song song với đó, qua quá trình làm việc ở Việt Nam, các tổ chức tiếp cận với thực tiễn tốt, kinh nghiệm tốt để chia sẻ với thế giới.

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn chủ trương ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho các TCPCPNN, qua đó thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước, đồng thời huy động nguồn lực phục vụ mục tiêu giảm nghèo và phát triển bền vững của quốc gia.

Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các TCPCPNN thời gian qua đóng vai trò là một kênh đối ngoại quan trọng trong tổng thể các trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Chính phủ sẽ tiếp tục có các chính sách tạo điều kiện cho các TCPCPNN, khuyến khích các tổ chức nhân rộng mô hình hợp tác đa bên, liên kết công - tư - xã hội; sự tham gia của doanh nghiệp, của viện nghiên cứu, của trường đại học; sự đóng góp của các chuyên gia quốc tế, mạng lưới học giả, tổ chức tôn giáo và cộng đồng địa phương.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương đổi mới tư duy, đổi mới phương thức quản lý nhằm phục vụ người dân và phục vụ sự phát triển của cộng đồng.

Các đại biểu tham gia sự kiện (Ảnh: Đức Hoàng).

Trong giai đoạn 2020-2025, với nỗ lực đổi mới tư duy, nội dung và cách tiếp cận của các bộ ngành, tổ chức, địa phương, hoạt động và viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong 5 năm qua vẫn duy trì ổn định.

Tính đến 30/11/2025, có 379 TCPCPNN hoạt động thường xuyên tại Việt Nam với tổng giá trị viện trợ giai đoạn 2020-2024 đạt gần 1,14 tỷ USD.

Thành quả này có được một phần lớn nhờ các chính sách tạo thuận lợi của Việt Nam, nổi bật là Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019-2025. Trên cơ sở đó, quan hệ phối hợp giữa Việt Nam và các TCPCPNN ngày càng bình đẳng, minh bạch và hiệu quả, từ khâu xác định nhu cầu, thiết kế dự án đến giám sát và vận hành.

Hội nghị là cơ hội quan trọng để các đại biểu trong và ngoài nước, bao gồm các cơ quan hợp tác phát triển, nhà tài trợ, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội, cùng thảo luận và tìm kiếm cơ hội hợp tác mới, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên mới như chuyển đổi số, kinh tế xanh - kinh tế tuần hoàn, ứng phó với biến đổi khí hậu, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Các định hướng thống nhất được kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam giai đoạn 2026-2030.

Phát biểu tại sự kiện, bà Lê Quỳnh Lan, Trưởng Đại diện tổ chức PLAN International tại Việt Nam, đánh giá cao vai trò của Chính phủ Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Ban điều phối viện trợ nhân dân trong việc đồng hành, hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi cho các TCPCPNN. Theo bà, sự hợp tác chặt chẽ, minh bạch và có trách nhiệm của các cơ quan đã góp phần nâng cao hiệu quả triển khai chương trình và củng cố niềm tin của cộng đồng quốc tế với Việt Nam như một đối tác đáng tin cậy.