75 năm gắn kết tình hữu nghị, lan tỏa sức mạnh nhân dân

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam).

Tham dự Lễ kỷ niệm có ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đại biểu là Ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể các cơ quan Trung ương và địa phương; các vị Đại sứ, đại diện Đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, bạn bè và đối tác quốc tế; Lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên ở Trung ương và địa phương qua các thời kỳ.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ (Mặt trận Tổ quốc) Việt Nam chúc mừng và biểu dương các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động và toàn thể những người làm công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam về những thành tựu đáng tự hào trong suốt 75 năm qua.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài chúc mừng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vừa được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất về những đóng góp đặc biệt xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân, huy động sự ủng hộ đoàn kết và nguồn lực quốc tế, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, trong suốt hai cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, các tổ chức hữu nghị song phương và đa phương, tiền thân và là thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ngày nay, cùng với các lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân cả nước, đã “bắc những cây cầu đoàn kết, hữu nghị” giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tạo dựng nền tảng chính trị - xã hội quốc tế thuận lợi, đưa cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam đến với nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, biến Việt Nam thành biểu tượng lương tri của thời đại, ngọn cờ của phong trào giải phóng dân tộc, từ đó huy động được sự ủng hộ to lớn của nhân dân thế giới đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam.

Khi hoà bình lập lại, đối ngoại nhân dân một lần nữa thể hiện hiệu quả hoạt động của mình trong vận động bạn bè đối tác, các nước xã hội chủ nghĩa anh em và nhân dân tiến bộ trên thế giới ủng hộ Việt Nam khắc phục hậu quả của chiến tranh, phá thế bao vây cấm vận, vượt qua khó khăn thách thức, củng cố, thúc đẩy quan hệ của Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế và góp phần bình thường hoá, thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều nước cũng như tham gia hiệu quả vào các cơ chế quốc tế đa phương.

Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, với vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách về đối ngoại nhân dân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, cùng với các tổ chức thực hiện công tác đối ngoại nhân dân trong cả nước, đã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại “độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển” của Đảng.

Với hàng nghìn đối tác trên thế giới, từ các tổ chức hữu nghị nhân dân, tổ chức phi chính phủ, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, đến các cơ quan của chính phủ và quốc hội, đảng phái các nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên đã tích cực, chủ động triển khai nhiều hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân, giao lưu văn hóa, giáo dục truyền thống, kết nối hợp tác doanh nghiệp, trường đại học, địa phương…, góp phần quan trọng xây dựng nền tảng chính trị - xã hội quốc tế vững chắc, giúp thúc đẩy quan hệ hữu nghị của Việt Nam với các nước và các tổ chức quốc tế ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng đã làm tốt vai trò vận động nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Hơn 6 tỷ USD viện trợ phi chính phủ nước ngoài tính từ cuối thập niên 1980 đến nay là nguồn lực to lớn, có ý nghĩa, đóng góp vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả chiến tranh, giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao chất lượng hạ tầng y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, qua đó phục vụ thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bà Bùi Thị Minh Hoài đặc biệt đánh giá cao những nỗ lực của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thời gian gần đây trong việc vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hỗ trợ nhiều trăm tỷ đồng khắc phục hậu quả dịch bệnh, thiên tai, xây dựng hàng nghìn căn nhà cho người nghèo và góp phần xây dựng trường học tại các xã vùng biên giới.

Bà Bùi Thị Minh Hoài chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu tham dự (Ảnh: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam).

Bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định trước những diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình thế giới và yêu cầu cấp bách của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang nỗ lực, tăng tốc, bứt phá thực hiện các chủ trương lớn mang tính đột phá để phát triển, hướng tới “hai mục tiêu 100 năm”.

Bà Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam quan tâm thực hiện tốt 5 nội dung trọng tâm, trong đó nhấn mạnh đối ngoại nhân dân cần chủ động thích ứng, đột phá, sáng tạo, thiết thực và hiệu quả.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài cũng đề nghị các ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương tiếp tục dành sự quan tâm thỏa đáng, phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo, hướng dẫn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tổ chức triển khai công tác đối ngoại nhân dân, tạo điều kiện tối đa trong phạm vi có thể để bảo đảm các hoạt động đối ngoại nhân dân được tổ chức thiết thực, hiệu quả.

Tại Diễn văn kỷ niệm, ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, khẳng định thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới tư duy, nội dung và phương thức hoạt động; xây dựng, củng cố bộ máy theo hướng thống nhất, hiệu quả, đào tạo đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, đạo đức và năng lực đáp ứng được những yêu cầu mới của công tác; củng cố và mở rộng mạng lưới bạn bè, đối tác và lĩnh vực hợp tác.

Nhân dịp này, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng Bằng khen cho 13 tập thể và 19 cá nhân là các “điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2021-2025”.

Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030 trong toàn hệ thống với chủ đề “Đoàn kết, chủ động thích ứng, đổi mới, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại”.