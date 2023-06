Việt Nam, Ấn Độ đối thoại an ninh hàng hải

Các đại biểu tham dự Đối thoại an ninh hàng hải Việt Nam - Ấn Độ hôm 31/5 (Ảnh: Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam).

Tham dự cuộc đối thoại ngày 31/5, đoàn Ấn Độ do bà Muanpuii Saiawi, Vụ trưởng (phụ trách Giải trừ quân bị và An ninh Quốc tế), Bộ Ngoại giao dẫn đầu. Về phía Việt Nam, đoàn Việt Nam do Đại sứ Trịnh Đức Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia làm trưởng đoàn. Thành phần 2 bên còn có các quan chức cấp cao từ 2 Bộ ngoại giao cùng các cơ quan liên quan đến các vấn đề hàng hải.

Trong cuộc đối thoại, 2 bên đã trao đổi về các biện pháp nhằm duy trì một môi trường hàng hải an toàn có lợi cho tăng trưởng toàn diện và thịnh vượng toàn cầu. Hai phái đoàn đã xem xét các sáng kiến hợp tác đang diễn ra trong lĩnh vực hàng hải và các phương thức củng cố các cơ chế quốc tế cũng như khu vực để đảm bảo an ninh hàng hải toàn diện.

Toàn cảnh cuộc đối thoại (Ảnh: Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam).

Hai bên cam kết tăng cường các nỗ lực chung và các khuôn khổ hiện có trong các lĩnh vực như nghiên cứu khoa học hàng hải, Hỗ trợ Nhân đạo và Cứu trợ Thiên tai (HADR), kết nối và an ninh hàng hải, bao gồm hợp tác giữa lực lượng hải quân và cảnh sát biển, thực thi pháp luật hàng hải và xây dựng năng lực. Hai bên cũng thống nhất tổ chức vòng Đối thoại tiếp theo tại Việt Nam vào thời gian thuận tiện cho cả 2 phía.