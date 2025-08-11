Nga gửi thông điệp tới Mỹ trước thềm cuộc gặp của hai Tổng thống

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov (Ảnh: Sputnik).

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya-1 hôm 10/8, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói rằng, mặc dù Washington gần đây đã có những động thái hướng tới việc cải thiện quan hệ với Moscow, nhưng việc ăn mừng lúc này vẫn còn quá sớm.

Ông Ryabkov thừa nhận một số tín hiệu tích cực đã xuất hiện trong các cuộc đối thoại với Mỹ, điều mà nhà ngoại giao Nga cho rằng thiếu vắng trong quan hệ Nga, Mỹ vào những năm qua.

Tuy vậy, Thứ trưởng Ngoại giao Nga khẳng định, việc sử dụng thuật ngữ "hòa dịu" cho quan hệ Nga, Mỹ vào thời điểm này là chưa có cơ sở.

Đề cập đến quyết định của Nga về việc dỡ bỏ lệnh tạm dừng triển khai tên lửa tầm trung, ông Ryabkov lập luận rằng Moscow không còn lựa chọn nào khác trước những gì “Mỹ và các đồng minh của họ ở châu Âu đang thực hiện".

Thứ trưởng Ryabkov cho biết, vào đầu tháng này, Nga đã dừng tuân thủ Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), văn kiện có mục đích kiềm chế các hành động nóng vội của một số nước thành viên NATO.

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định Moscow không còn coi mình bị ràng buộc bởi Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) hay hiệp ước gồm các hạn chế tự nguyện về việc triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn, do điều kiện duy trì lệnh cấm này đã không còn tồn tại.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh các động thái của phương Tây trong việc triển khai loại vũ khí này đang tạo ra mối đe dọa trực tiếp tới an ninh của Nga, buộc Moscow phải có các biện pháp đáp trả phù hợp.

Bộ Ngoại giao Nga cũng cáo buộc rằng từ năm 2023, Moscow đã quan sát thấy việc các hệ thống có khả năng phóng INF do Mỹ sản xuất được triển khai tới các quốc gia NATO ở châu Âu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương để thử nghiệm trong các cuộc diễn tập.

Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo, những bước đi nói trên dẫn tới việc hình thành và gia tăng các năng lực tên lửa ở những khu vực giáp với Nga, tiềm ẩn nguy cơ leo thang căng thẳng nguy hiểm giữa các cường quốc hạt nhân.

Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) được ký kết giữa Liên Xô và Mỹ vào tháng 12/1987. Hiệp ước này cấm triển khai các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình mặt đất có tầm bắn từ 500 đến 5.500km. Tuy nhiên, Mỹ đã đơn phương rút khỏi hiệp ước vào năm 2019. Dù vậy, Nga từng cam kết sẽ không sản xuất và triển khai các tên lửa thuộc diện INF nếu Washington cũng làm tương tự trên toàn thế giới.

Tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Nga về thực trạng quan hệ Nga - Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp có cuộc gặp tại Alaska vào ngày 15/8.

Nếu hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Putin diễn ra, đây sẽ là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ gặp nhà lãnh đạo Nga kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra vào đầu năm 2022. Lần cuối cùng ông Putin gặp một Tổng thống Mỹ là cuộc gặp diễn ra với ông Joe Biden tại Thụy Sĩ vào tháng 6/2021.

Cuộc gặp cũng đánh dấu lần tương tác trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào đầu năm nay. Lần gần nhất ông Trump và ông Putin gặp nhau là trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản.

Điện Kremlin cho rằng đây sẽ là cuộc gặp “mang tính lịch sử”, đồng thời hy vọng hội nghị tiếp theo sẽ diễn ra tại Nga.

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết Tổng thống Trump và Tổng thống Putin sẽ tập trung thảo luận về một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột Ukraine trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Alaska.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo dự kiến cũng trao đổi các vấn đề trong quan hệ song phương, bao gồm việc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực.