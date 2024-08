Vì sao Nga phản ứng chậm khi Ukraine tấn công Kursk?

Lính Ukraine tại khu vực Sumy sát biên giới Nga (Ảnh: Reuters).

USA Today dẫn lời 3 quan chức Mỹ ẩn danh nhận định, Nga đang có phản ứng tương đối chậm trước chiến dịch tấn công xuyên biên giới của Ukraine vào lãnh thổ chủ quyền của Moscow ở Kursk.

Ngoài yếu tố bất ngờ vì Ukraine đã giữ kín về chiến dịch này tới những phút cuối cùng, giới chức Mỹ cho rằng phía Nga dường như tồn tại một số vấn đề khiến họ không thể đáp trả dứt khoát và nhanh chóng.

Sau hơn một tuần tấn công, Ukraine tuyên bố kiểm soát hơn 1.000km2 lãnh thổ của Nga, tương đương hàng chục khu định cư.

Khi bị tấn công bất ngờ, Nga đã phản ứng tương đối chậm vào ban đầu, theo USA Today. Theo 3 quan chức Mỹ, quân đội Nga thiếu chuẩn bị và có thể gặp khó trong nỗ lực đẩy lùi quân Ukraine do quá phụ thuộc vào pháo binh.

Theo phía Mỹ, vấn đề lớn hàng đầu của Nga là họ thiếu đi lực lượng phản ứng nhanh để sẵn sàng điều động trong tình huống khẩn cấp. Ví dụ, Mỹ có Sư đoàn Không vận 82 của lục quân có khả năng thực hiện các nhiệm vụ "xâm nhập cưỡng chế" ở bất kỳ nơi nào trên thế giới trong vòng 18 giờ. Tuy nhiên, Nga không có lực lượng nào có thể điều động nhanh chóng khi họ đang tập trung cho chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Trong khi quân đội Nga đã tấn công dữ dội vào tiền tuyến ở miền Đông và miền Nam Ukraine bằng hàng triệu quả đạn pháo trong hơn 900 ngày chiến sự nổ ra, Moscow dường như vẫn chưa muốn sử dụng pháo hạng nặng để đẩy quân Ukraine ra khỏi Kursk, hai quan chức Mỹ cho biết.

Một phần lý do có thể là do Nga không muốn nã hỏa lực có sức tàn phá lớn vào lãnh thổ của chính họ. Một giả thuyết khác do giới chức Mỹ đặt ra là Nga có thể đang thiếu đạn pháo, thứ mà họ đang dồn về Donbass để quyết tâm kiểm soát huyết mạch vận tải hậu cần của Ukraine ở khu vực.

Do phản ứng ban đầu của Nga được mô tả là chưa nhanh và quyết liệt nên Ukraine đã có thể tiến tương đối sâu vào lãnh thổ của Moscow, đào chiến hào, thậm chí lập ra cơ quan quân sự.

Nga trong những ngày qua bắt đầu điều quân từ nơi khác về Kursk để quyết giành lại lãnh thổ.

Theo USA Today, Nga tới nay dường như chưa hiểu hoàn toàn mục tiêu của Ukraine khi tấn công vào Kursk. Với tiềm lực của Kiev, việc đi sâu hơn nữa vào lãnh thổ Nga là không dễ dàng, trong khi họ cũng đang căng mình đối phó Moscow trên 1.000km tiền tuyến.

Việc Ukraine kiểm soát hơn 1.000km2 lãnh thổ Nga không thể so sánh với lãnh thổ mà Moscow đang quản lý của Kiev. Vì vậy, việc dùng lãnh thổ làm lá bài đàm phán hòa bình có thể không dễ với Ukraine vì Nga vẫn đang có lợi thế lớn hơn trên thực địa.

Mục tiêu kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Kursk của Ukraine dường như cũng khó khả thi vì nhà máy này nằm khá sâu so với đà tiến hiện tại của Kiev.

Vì vậy, trong những ngày đầu của cuộc tấn công, Nga dường như không vội điều số lượng lớn quân về Kursk vì dường như cho rằng Ukraine cũng không thể tiến sâu vào hơn.

Theo một quan chức Mỹ, mục tiêu khả thi nhất của Ukraine có thể là bắt binh sĩ Nga để thực hiện trao đổi tù binh. Hơn 3.000 tù binh Ukraine đã trở về nhà trong các cuộc trao đổi với Nga, nhưng không rõ mỗi bên đang giam giữ bao nhiêu binh sĩ của đối phương.

Một lý do khác cho "canh bạc" của Ukraine ở Kursk dường như để nâng cao tinh thần khi tâm lý chán nản vì chiến sự ngày càng gia tăng. Đó cũng có thể là động thái phát đi tín hiệu với các đồng minh phương Tây rằng Ukraine có khả năng thực hiện các trận đánh lớn và thứ họ thiếu là vũ khí.