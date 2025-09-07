Venezuela sẵn sàng ứng phó nguy cơ xung đột sau cảnh báo của Mỹ

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (Ảnh: RT)

"Nếu Venezuela bị tấn công dưới bất kỳ hình thức nào, đất nước sẽ chuyển sang giai đoạn đấu tranh vũ trang có kế hoạch và có tổ chức với sự tham gia của toàn bộ người dân để chống lại sự xâm nhập, dù là ở cấp địa phương, khu vực hay quốc gia, nhằm bảo vệ hòa bình, toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và người dân của chúng ta", Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu hôm 5/9.

Nhà lãnh đạo Venezuela tuyên bố bắt đầu huấn luyện lực lượng dân quân để bảo vệ đất nước, trong đó có sự tham gia của người dân vào hệ thống phòng thủ quốc gia.

Ông Maduro đã nêu quy mô về mức độ sẵn sàng hoạt động của các lực lượng phòng thủ, đồng thời giải thích rằng Venezuela đang trong giai đoạn vàng của phòng thủ tích hợp.

Nhà lãnh đạo Venezuela giải thích rằng, hiện tại, nước này đang trong giai đoạn đấu tranh bất bạo động, với sự tham gia của các biện pháp chính trị, thông tin và ngoại giao.

Tuyên bố của Tổng thống Venezuela được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Mỹ liên quan tới hoạt động chống ma túy.

Đầu tuần này, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết quân đội Mỹ đã tấn công một tàu chở ma túy ở Nam Caribe mà ông khẳng định là đã rời khỏi Venezuela. Ngoại trưởng Rubio tuyên bố Tổng thống Donald Trump sẽ phát động cuộc chiến chống lại các tổ chức "khủng bố ma túy".

Truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin cho biết Tổng thống Trump đang xem xét nhiều phương án khác nhau để thực hiện các cuộc tấn công quân sự chống lại các băng nhóm ma túy ở Venezuela.

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 5/9, Tổng thống Trump cho biết Washington lo ngại về "hàng tỷ USD ma túy đang từ Venezuela" đổ vào Mỹ.

Truyền thông Mỹ cũng đăng tải bức thư do Tổng thống Trump gửi lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện, trong đó khẳng định Mỹ sẵn sàng tiếp tục các hoạt động quân sự ở vùng Caribe để chống lại các băng nhóm ma túy.

"Tôi viết thư này để thông báo cho các ngài về hành động quân sự được thực hiện vào ngày 2/9 tại biển Caribe, và khả năng xảy ra các hành động tương tự trong tương lai. Các lực lượng Mỹ vẫn sẵn sàng thực hiện các hoạt động quân sự tiếp theo", bức thư đề ngày 4/9 cho biết.

Trong những tuần gần đây, Mỹ đã triển khai ít nhất 8 tàu ​​chiến và một tàu ngầm tấn công đến vùng biển Caribe, đồng thời điều 10 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 đến Puerto Rico.

Hôm 2/9, Tổng thống Trump cho biết quân đội Mỹ đã hạ 11 thành viên của một băng nhóm ma túy Venezuela trong một chiến dịch trên vùng biển quốc tế. Theo ông Trump, Venezuela đang triển khai các biện pháp chưa đầy đủ để đối phó với nạn buôn bán ma túy.

Trước đó, ngày 19/8, 3 tàu khu trục của Hải quân Mỹ đã được điều động đến vùng biển phía nam Caribe, gần bờ biển Venezuela để tiến hành các hoạt động nhằm vào các băng nhóm ma túy.

Tàu ngầm hạt nhân USS Newport News, tàu tuần dương tên lửa USS Lake Erie, các tàu đổ bộ và 4.500 quân nhân cũng được điều động đến đây.

New York Times dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết 2 máy bay chiến đấu F-16 của Venezuela đã bay qua tàu khu trục tên lửa dẫn đường Jason Dunham của Hải quân Mỹ ở phía nam biển Caribe.

Lầu Năm Góc gọi hành động này là "một động thái khiêu khích" mà họ cho là "nhằm can thiệp vào các hoạt động chống ma túy và khủng bố" của Mỹ.

Trong tuyên bố hôm 4/9, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cho biết Venezuela "được khuyến cáo mạnh mẽ không nên tiếp tục bất kỳ nỗ lực nào nhằm cản trở, răn đe hoặc can thiệp vào các hoạt động chống ma túy và chống khủng bố do quân đội Mỹ thực hiện".

Tổng thống Trump cảnh báo sẽ bắn hạ máy bay quân sự của Venezuela nếu tiếp tục gây nguy hiểm cho lực lượng Mỹ.