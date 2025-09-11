Nhà hoạt động người Mỹ bị bắn chết giữa ban ngày

Nhà hoạt động và bình luận viên cánh hữu ở Mỹ Charlie Kirk (Ảnh: AFP).

“Người vĩ đại, thậm chí là huyền thoại, Charlie Kirk, đã qua đời. Không ai hiểu hay có trái tim dành cho giới trẻ Mỹ hơn Charlie. Anh ấy được tất cả yêu mến và ngưỡng mộ, đặc biệt là tôi, và giờ đây, anh ấy không còn ở lại với chúng ta nữa”, Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội ngày 10/9.

Charlie Kirk, nhà hoạt động 31 tuổi, một người ủng hộ lớn của ông Trump và là giám đốc điều hành tổ chức Turning Point USA, đã qua đời sau khi bị bắn vào cổ trong lúc diễn thuyết tại Đại học Utah Valley.

Một phát ngôn viên của trường đại học cho hay, Kirk được cho là đã bị bắn từ một tòa nhà cách vị trí ông đứng chỉ khoảng 200m, sau khi ông phát biểu trước đám đông khoảng 20 phút.

Các video hiện trường cho thấy những người có mặt tại sự kiện hoảng sợ ôm đầu, la hét và bỏ chạy khi tiếng súng vang lên. Charlie Kirk lập tức được các vệ sĩ hộ tống đưa lên xe, nhưng tử vong ngay sau đó do vết thương quá nặng.

Theo giới chức, kẻ nổ súng hiện vẫn đang lẩn trốn. Một người từng bị tạm giữ ngay sau vụ sát hại đã được xác định vô can. Các cơ quan liên bang và địa phương, bao gồm FBI, đang dẫn đầu cuộc điều tra, nhưng hiện chưa có thông tin về danh tính hoặc động cơ của nghi phạm.

Raydon Dechene, người tham dự sự kiện của Charlie Kirk tại Đại học Utah Valley, cho biết, không hề có biện pháp an ninh nào được áp dụng để kiểm tra những người tham dự hay thậm chí thu vé của họ.

Sự kiện không có máy dò kim loại và cũng không ai kiểm tra túi xách, điều mà Dechene nói rằng “có gì đó không ổn”.

Cảnh sát đã phong tỏa khuôn viên trường đại học để phục vụ điều tra, trong khi trường thông báo tạm dừng các lớp học cho đến khi có thông báo mới.

Kirk và tổ chức mà ông đồng sáng lập, Turning Point USA, đã đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút sự ủng hộ của cử tri trẻ dành cho ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái.

Sau khi tái đắc cử, ông Trump đã ghi nhận công lao của Kirk trong việc huy động cử tri trẻ và cử tri da màu ủng hộ chiến dịch của ông.

Sự kiện hôm qua là lần xuất hiện đầu tiên trong chuyến “American Comeback Tour” gồm 15 chặng của Kirk tại các trường đại học trên khắp nước Mỹ. Nhà hoạt động này thường dùng những sự kiện thu hút đông đảo sinh viên, để mời khán giả tranh luận trực tiếp với mình.

Kirk có 5,3 triệu người theo dõi trên X và dẫn một podcast cùng chương trình phát thanh nổi tiếng mang tên mình. Gần đây, Kirk cũng đồng dẫn chương trình “Fox & Friends” trên Fox News.