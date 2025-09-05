Máy bay quân sự Venezuela tiếp cận tàu hải quân Mỹ

Máy bay chiến đấu của Venezuela bay qua tàu Hải quân Mỹ để "biểu dương lực lượng" (Ảnh: CBS News).

Tờ New York Times dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ nối rằng, hai máy bay chiến đấu F-16 của Venezuela đã bay qua tàu khu trục tên lửa dẫn đường Jason Dunham của Hải quân Mỹ ở phía nam Biển Caribê.

Lầu Năm Góc gọi hành động này là "một động thái khiêu khích" mà họ cho là "nhằm can thiệp vào các hoạt động chống ma túy và khủng bố của chúng tôi".

Trong tuyên bố hôm 4/9, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cho biết Venezuela "được khuyến cáo mạnh mẽ không nên tiếp tục bất kỳ nỗ lực nào nhằm cản trở, răn đe hoặc can thiệp vào các hoạt động chống ma túy và chống khủng bố do quân đội Mỹ thực hiện". Tuyên bố không cung cấp thêm chi tiết.

Vụ việc mới nhất này xảy ra chỉ vài ngày sau khi quân đội Mỹ hôm 2/9 đã đánh chìm "xuồng chở ma túy" từ Venezuela ở vùng biển Caribê, khiến 11 người được cho là thành viên băng đảng Tren de Aragua, thiệt mạng.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố xác nhận vụ việc và cho biết đây là tàu chở ma túy bất hợp pháp và thuộc về một băng đảng ma túy mà ông chỉ định là "tổ chức khủng bố".

"Chúng tôi đã khai hỏa vào một xuồng chở ma túy, rất nhiều ma túy. Sẽ còn nhiều vụ tương tự nữa, vì ma túy đã tràn vào nước Mỹ suốt nhiều năm qua", Tổng thống Trump phát biểu ngày 2/9 tại Nhà Trắng.

Đây được xem là vụ khai hỏa đầu tiên của quân đội Mỹ ở khu vực kể từ khi chính quyền Tổng thống Trump triển khai nhiều tàu chiến tới vùng biển Caribbean và Nam Mỹ để chống buôn ma túy.

Lầu Năm Góc chưa công bố chi tiết loại ma túy, khối lượng tang vật cũng như phương thức triển khai chiến dịch. Theo các chuyên gia, việc quân đội Mỹ tiêu diệt ngay một xuồng nghi buôn ma túy, thay vì bắt giữ và tịch thu hàng, là động thái hiếm thấy vì chiến thuật này thường được Mỹ áp dụng với các nhóm vũ trang như Al-Qaeda.

Các chuyên gia pháp lý cũng đã đặt ra các câu hỏi về vụ tấn công này.