Venezuela sẵn sàng ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm đối phó Mỹ

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (Ảnh: AFP).

"Hôm nay, quá trình tham vấn đã bắt đầu để ban bố tình trạng khẩn cấp theo hiến pháp và bảo vệ người dân, hòa bình và sự ổn định của chúng ta nếu Venezuela bị Mỹ tấn công quân sự", Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu trên truyền hình hôm 29/9.

Trước đó cùng ngày, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez đã nói với các nhà ngoại giao nước ngoài rằng, Tổng thống Maduro đã ký một sắc lệnh, trao cho ông "quyền hạn đặc biệt" với tư cách là nguyên thủ quốc gia để hành động trong các vấn đề quốc phòng và an ninh, trong trường hợp Mỹ hành động quân sự.

Tuy nhiên, một nguồn tin chính phủ nói với hãng tin AFP rằng Tổng thống Maduro vẫn chưa ký văn bản này.

"Phó Tổng thống đã trình bày văn bản này để chứng minh rằng mọi thứ đã sẵn sàng và Tổng thống có thể ban hành bất cứ lúc nào", nguồn tin này cho biết.

Bà Rodriguez cho biết tình trạng khẩn cấp - nếu được kích hoạt - sẽ ngay lập tức trao cho Tổng thống Maduro quyền hạn đặc biệt để huy động lực lượng vũ trang, đóng cửa biên giới và giao quân đội phụ trách các cơ sở hạ tầng quan trọng.

Phó Tổng thống Venezuela cho rằng tuyên bố của Mỹ về cuộc chiến chống ma túy là “lời nói dối”. Bà Rodriguez cáo buộc chiến dịch của Washington thực chất nhằm kiểm soát nguồn tài nguyên của quốc gia có trữ lượng dầu mỏ hàng đầu thế giới.

Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela leo thang gần đây khi Washington triển khai lực lượng quân sự đối phó với các hoạt động buôn bán ma túy. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Venezuela chưa thực hiện đủ các biện pháp để chống buôn bán ma túy.

Tháng trước, 3 tàu khu trục của Hải quân Mỹ đã được triển khai tới vùng biển Caribe, gần bờ biển Venezuela, "để tiến hành các hoạt động chống băng đảng ma túy". Mỹ cũng triển khai một tàu ngầm hạt nhân, một tuần dương hạm tên lửa, nhiều tàu đổ bộ cùng 4.500 binh sĩ tới khu vực này.

Quân đội Mỹ tuyên bố đã loại bỏ 14 thành viên của băng đảng ma túy Venezuela trong một chiến dịch ở vùng biển quốc tế.

Trang tin Avia Pro cho hay, tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Stockdale của Hải quân Mỹ cũng đã cập cảng Balboa ở Panama vào ngày 20/9.

Với sự có mặt của tàu này, hiện có ít nhất 10 tàu hải quân Mỹ được triển khai trong khu vực, chiếm khoảng 13% tổng số đơn vị hải quân Mỹ đang hoạt động trên toàn thế giới. Lực lượng này đang tập trung gần biên giới Venezuela, trong bối cảnh căng thẳng ở Mỹ Latinh tiếp tục leo thang.

Washington tuyên bố các cuộc tấn công là một phần của chiến dịch chống lại các băng đảng ma túy Mỹ Latinh đang buôn lậu ma túy và fentanyl vào Mỹ.

NBC News tuần trước đưa tin các quan chức quân sự Mỹ đang vạch ra các phương án nhắm vào các đối tượng bị nghi buôn bán ma túy bên trong lãnh thổ Venezuela. Các cuộc thảo luận chủ yếu tập trung vào các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, có thể "trong vài tuần tới".

Tổng thống Maduro từng viết thư gửi Tổng thống Trump đề nghị nối lại đối thoại trực tiếp. Tổng thống Venezuela bác bỏ các cáo buộc cho rằng giới lãnh đạo cấp cao của nước này dính líu đến hoạt động buôn bán ma túy, gọi đây là "hoàn toàn sai sự thật" và là "loại tin giả tồi tệ nhất nhằm vào Venezuela".