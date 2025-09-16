Mỹ bắn tàu nghi chở ma túy từ Venezuela theo lệnh của Tổng thống Trump

Ảnh chụp màn hình từ video được đăng trên tài khoản mạng xã hội X của Nhà Trắng vào ngày 15/9 được cho là ghi lại cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào một tàu chở ma túy của Venezuela (Ảnh: Reuters).

"Sáng nay, theo lệnh của tôi, lực lượng quân đội Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công thứ hai nhằm vào các băng đảng buôn bán ma túy đã được xác định rõ ràng trong khu vực trách nhiệm của (Bộ Tư lệnh Nam Mỹ) SOUTHCOM", Tổng thống Donald Trump cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 15/9.

Tổng thống Trump cho hay 3 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công, đồng thời xác nhận vụ việc xảy ra ở vùng biển quốc tế. Tuy nhiên, ông không công bố bằng chứng cụ thể cho thấy tàu này chở ma túy.

"Những băng đảng buôn bán ma túy vô cùng bạo lực này đã gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và các lợi ích thiết yếu của Mỹ", Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Bài đăng cũng kèm theo một đoạn video dài gần 30 giây, dường như cho thấy một con tàu đang ở dưới nước phát nổ trước khi chìm trong lửa.

Mỹ đăng video bắn tàu chở ma túy từ Venezuela (Nguồn: NBC)

Vài giờ trước bài đăng của Tổng thống Trump, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc những vụ việc gần đây là "hành động gây hấn của Mỹ", đồng thời cho biết liên lạc giữa hai nước phần lớn đã chấm dứt.

Trong những tuần gần đây, Mỹ đã triển khai ít nhất 8 tàu ​​chiến và một tàu ngầm tấn công đến vùng biển Caribe, đồng thời điều 10 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 đến Puerto Rico.

Hôm 2/9, Tổng thống Trump cho biết quân đội Mỹ đã hạ 11 thành viên nghi của một băng nhóm ma túy Venezuela trong một chiến dịch trên vùng biển quốc tế. Theo ông Trump, Venezuela đang triển khai các biện pháp chưa đầy đủ để đối phó với nạn buôn bán ma túy.

Trước đó, ngày 19/8, 3 tàu khu trục của Hải quân Mỹ đã được điều động đến vùng biển phía nam Caribe, gần bờ biển Venezuela để tiến hành các hoạt động nhằm vào các băng nhóm ma túy.

Tàu ngầm hạt nhân USS Newport News, tàu tuần dương tên lửa USS Lake Erie, các tàu đổ bộ và 4.500 quân nhân cũng được điều động đến đây.

New York Times dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết 2 máy bay chiến đấu F-16 của Venezuela đã bay qua tàu khu trục tên lửa dẫn đường Jason Dunham của Hải quân Mỹ ở phía nam biển Caribe.

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 5/9, Tổng thống Trump cho hay Washington lo ngại về "hàng tỷ USD ma túy đang từ Venezuela" đổ vào Mỹ.

Truyền thông Mỹ cũng đăng tải bức thư do Tổng thống Trump gửi lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện, trong đó khẳng định Mỹ sẵn sàng tiếp tục các hoạt động quân sự ở vùng Caribe để chống lại các băng nhóm ma túy.

Trong tuyên bố hôm 4/9, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Venezuela "được khuyến cáo mạnh mẽ không nên tiếp tục cản trở, răn đe hoặc can thiệp vào các hoạt động chống ma túy và chống khủng bố do quân đội Mỹ thực hiện".

Tổng thống Trump cảnh báo sẽ bắn hạ máy bay quân sự của Venezuela nếu tiếp tục gây nguy hiểm cho lực lượng Mỹ.

Về phần mình, chính phủ Venezuela tuyên bố đã triển khai hàng chục nghìn quân để đối phó với nạn buôn bán ma túy và bảo vệ đất nước.