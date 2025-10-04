Mỹ tập kích tàu nghi chở ma túy gần Venezuela, 4 người thiệt mạng

Mỹ tập kích tàu nghi chở ma túy gần Venezuela (Ảnh: ABC).

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 3/10 cho biết, lực lượng Mỹ đã tấn công nhằm vào một con tàu bị cáo buộc chở ma túy bất hợp pháp ngoài khơi Venezuela, khiến 4 người thiệt mạng.

Đây là vụ tập kích thứ tư trong vài tuần gần đây, nằm trong loạt chiến dịch mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đẩy mạnh nhằm sử dụng sức mạnh quân sự để trấn áp các băng nhóm ma túy. Venezuela chưa đưa ra bình luận.

Bộ trưởng Hegseth cho hay cuộc tấn công diễn ra tại vùng biển quốc tế và tất cả những người thiệt mạng đều là nam giới. Theo ông, con tàu đang vận chuyển “một lượng lớn ma túy hướng tới Mỹ để đầu độc người dân Mỹ”.

“Những đòn tập kích này sẽ tiếp tục cho đến khi các cuộc tấn công nhắm vào người dân Mỹ chấm dứt”, ông Hegseth viết trên X.

Trong đoạn video dài khoảng 40 giây mà ông công bố, có thể thấy một con tàu đang di chuyển thì bị trúng loạt hỏa lực khiến tàu nổ tung trên biển.

Ông Hegseth nói rằng tình báo Mỹ chắc chắn về việc con tàu chở ma túy và những người trên tàu là “khủng bố ma túy”, song ông không cung cấp bằng chứng cũng như không tiết lộ số lượng hay chủng loại ma túy. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump nói con tàu mang lượng ma túy đủ để đầu độc từ 25.000 đến 50.000 người.

Trước kia, các chiến dịch chống ma túy thường do Tuần duyên Mỹ, cơ quan thực thi pháp luật hàng hải chính, phụ trách, chứ không phải quân đội Mỹ. Tuy nhiên, hồi đầu tuần này, trong báo cáo gửi quốc hội, Lầu Năm Góc cho biết Tổng thống Trump đã xác định Mỹ đang tham gia một cuộc chiến với các băng nhóm ma túy. Tài liệu này nhằm giải thích cơ sở pháp lý cho việc triển khai lực lượng quân sự Mỹ ở vùng Caribbe.

Một số cựu luật sư quân sự cho rằng lập luận pháp lý mà chính quyền ông Trump đưa ra để loại bỏ các nghi phạm buôn ma túy trên biển, thay vì bắt giữ họ, không đáp ứng các yêu cầu theo luật chiến tranh.

Trong khi đó, ông Trump tuyên bố chính quyền đang xem xét khả năng tấn công các băng nhóm ma túy “từ đường bộ”, động thái có thể làm dấy lên thêm nhiều tranh cãi pháp lý.

Mỹ đang tăng cường hiện diện quân sự lớn ở khu vực phía Nam Caribbe. Ngoài các máy bay F-35 đóng tại Puerto Rico, có 8 tàu chiến Mỹ cùng hàng nghìn thủy thủ, lính thủy đánh bộ và một tàu ngầm hạt nhân đang hoạt động tại đây.

Chính quyền ông Trump hầu như không cung cấp thông tin về những vụ tấn công trước đó, bao gồm danh tính những người thiệt mạng hoặc chi tiết về số hàng hóa bị thu giữ.

Ông Trump nhiều lần cáo buộc Venezuela có liên quan tới mạng lưới buôn bán ma túy. Venezuela nhiều lần phủ nhận những cáo buộc này, khẳng định nước này là một quốc gia chống lại nạn ma túy.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chỉ trích các động thái của Mỹ nhưng đồng thời cũng bày tỏ sẵn sàng đối thoại với phía Washington để tìm ra giải pháp hạ nhiệt căng thẳng.