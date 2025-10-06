Nga cảnh báo các cuộc tấn công của Mỹ vào tàu nghi chở ma túy gần Venezuela

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Reuters).

Bộ Ngoại giao Nga thông báo Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Venezuela Yvan Gil vào ngày 5/10.

"Ông Sergei Lavrov cho biết Nga lên án mạnh mẽ vụ tấn công mới của lực lượng vũ trang Mỹ hôm 3/10 vào một tàu ở vùng biển quốc tế gần Venezuela", Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, hai Ngoại trưởng “bày tỏ quan ngại sâu sắc về các hành động leo thang của Washington ở biển Caribe, vốn tiềm ẩn những hậu quả sâu rộng cho khu vực".

Nga cho biết "không có gì chắc chắn rằng Mỹ sẽ không liên hệ cuộc chiến chống lại các băng đảng ma túy với tình hình ở Haiti".

"Phía Nga đã khẳng định sự ủng hộ và đoàn kết hoàn toàn với lãnh đạo và nhân dân Venezuela trong bối cảnh hiện tại", Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 3/10 xác nhận, lực lượng Mỹ đã tấn công nhằm vào một tàu bị cáo buộc chở ma túy bất hợp pháp ngoài khơi Venezuela, khiến 4 người thiệt mạng.

Bộ trưởng Hegseth cho hay cuộc tấn công diễn ra tại vùng biển quốc tế. Theo ông, con tàu đang vận chuyển “một lượng lớn ma túy hướng tới Mỹ để đầu độc người dân Mỹ”.

“Những đòn tập kích này sẽ tiếp tục cho đến khi các cuộc tấn công nhắm vào người dân Mỹ chấm dứt”, ông Hegseth viết trên X.

Đây là vụ tập kích thứ tư trong vài tuần gần đây, nằm trong loạt chiến dịch mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đẩy mạnh nhằm sử dụng sức mạnh quân sự để trấn áp các băng nhóm ma túy.

Tổng thống Trump ngày 5/10 cho biết lực lượng Mỹ đã tấn công một tàu nghi chở ma túy bất hợp pháp ngoài khơi Venezuela vào tối thứ 4/10. Hiện vẫn chưa rõ liệu đây có phải là cuộc tấn công do Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth thông báo trước đó hay không.

"Trong những tuần gần đây, Hải quân đã hỗ trợ sứ mệnh của chúng tôi nhằm xóa sổ tận gốc khủng bố... Chúng tôi đã thực hiện một cuộc tấn công khác vào tối qua. Bây giờ chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ tên nào nữa", ông Trump nói trong bài phát biểu tại căn cứ hải quân Norfolk.

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ cũng sẽ bắt đầu xem xét nhắm mục tiêu vào các hoạt động buôn bán ma túy diễn ra trên đất liền, thay vì trên biển như hiện tại.

"Chúng không còn đến bằng đường biển nữa, vì vậy bây giờ chúng tôi sẽ phải bắt đầu tìm kiếm trên đất liền vì chúng sẽ buộc phải di chuyển bằng đường bộ”, ông Trump cảnh báo.

Trước kia, các chiến dịch chống ma túy thường do Tuần duyên Mỹ, cơ quan thực thi pháp luật hàng hải chính, phụ trách, chứ không phải quân đội Mỹ. Tuy nhiên, hồi đầu tuần này, trong báo cáo gửi quốc hội, Lầu Năm Góc cho biết Tổng thống Trump đã xác định Mỹ đang tham gia một cuộc chiến với các băng nhóm ma túy. Tài liệu này nhằm giải thích cơ sở pháp lý cho việc triển khai lực lượng quân sự Mỹ ở vùng Caribbe.

Một số cựu luật sư quân sự cho rằng lập luận pháp lý mà chính quyền ông Trump đưa ra để loại bỏ các nghi phạm buôn ma túy trên biển, thay vì bắt giữ họ, không đáp ứng các yêu cầu theo luật chiến tranh.

Mỹ đang tăng cường hiện diện quân sự lớn ở khu vực phía Nam Caribbe. Ngoài các máy bay F-35 đóng tại Puerto Rico, có 8 tàu chiến Mỹ cùng hàng nghìn thủy thủ, lính thủy đánh bộ và một tàu ngầm hạt nhân đang hoạt động tại đây.

Chính quyền ông Trump hầu như không cung cấp thông tin về những vụ tấn công trước đó, bao gồm danh tính những người thiệt mạng hoặc chi tiết về số hàng hóa bị thu giữ.

Ông Trump nhiều lần cáo buộc Venezuela có liên quan tới mạng lưới buôn bán ma túy. Venezuela nhiều lần phủ nhận những cáo buộc này, khẳng định nước này là một quốc gia chống lại nạn ma túy.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chỉ trích các động thái của Mỹ nhưng đồng thời cũng bày tỏ sẵn sàng đối thoại với phía Washington để tìm ra giải pháp hạ nhiệt căng thẳng.