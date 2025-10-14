Ủy ban Quốc hội Mỹ điều tra Starlink của tỷ phú Elon Musk

Các khu phức hợp bên trong KK Park, một trung tâm lừa đảo đặt trên lãnh thổ Myanmar (Ảnh: AFP).

Động thái này được đưa ra sau khi có tiết lộ rằng số lượng lớn thiết bị thu tín hiệu Starlink bắt đầu xuất hiện trên nóc các trung tâm lừa đảo ở Myanmar vào khoảng thời gian diễn ra chiến dịch truy quét hồi tháng 2, theo cuộc điều tra của hãng tin AFP.

Theo dữ liệu từ Tổ chức đăng ký internet khu vực châu Á APNIC, chỉ trong 3 tháng, Starlink đã từ con số 0 trở thành nhà cung cấp internet lớn nhất tại Myanmar.

Công ty mẹ SpaceX, chủ sở hữu của Starlink, chưa phản hồi các yêu cầu bình luận của AFP.

Ủy ban Kinh tế hỗn hợp của Quốc hội Mỹ nói với AFP rằng họ đã mở cuộc điều tra từ tháng 7 về nghi vấn Starlink có liên quan gì đến các trung tâm lừa đảo hay không. Ủy ban này có quyền yêu cầu tỷ phú Elon Musk ra điều trần.

Hồi tháng 2, Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar đã hợp tác để trấn áp các trung tâm tội phạm lừa đảo qua mạng. Khoảng 7.000 người, phần lớn là công dân Trung Quốc, đã được giải cứu khỏi hệ thống kiểu “trung tâm cuộc gọi” tàn bạo, mà Liên hợp quốc cho biết hoạt động dựa trên lao động cưỡng bức và buôn người.

Nhiều người lao động cho biết họ bị đánh đập và bị buộc phải làm việc nhiều giờ cho các ông trùm lừa đảo, những kẻ nhắm mục tiêu đến nạn nhân trên toàn cầu thông qua điện thoại, internet và mạng xã hội.

Thượng nghị sĩ Maggie Hassan, thành viên đảng Dân chủ hàng đầu trong ủy ban Quốc hội Mỹ, đã kêu gọi tỷ phú Elon Musk chặn dịch vụ Starlink đối với các cơ sở lừa đảo này.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, người Mỹ là một trong những mục tiêu hàng đầu của các băng nhóm lừa đảo ở Đông Nam Á, với tổng thiệt hại ước tính 10 tỷ USD trong năm ngoái, tăng 66% chỉ trong 12 tháng.

Một báo cáo của Liên hợp quốc năm 2023 cho biết có tới 120.000 người có thể đang bị ép buộc thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến trong các trung tâm ở Myanmar.

Tại khu vực biên giới Thái Lan-Myanmar, các tòa nhà mới mọc lên nhanh chóng trong những khu phức hợp được canh gác nghiêm ngặt quanh Myawaddy, một số trong đó được gắn thiết bị đầu cuối của Starlink, theo hình ảnh vệ tinh và cảnh quay bằng UAV của AFP.