Nga phát triển hệ thống Internet vệ tinh cạnh tranh với Starlink

Người đứng đầu Cơ quan Vũ trụ Nga (Roscosmos) Dmitry Bakanov (Ảnh: RT).

Theo người đứng đầu Roscosmos Dmitry Bakanov, Nga sắp triển khai một mạng lưới Internet vệ tinh tương tự Starlink, hệ thống do công ty SpaceX của tỷ phú Mỹ Elon Musk vận hành.

Starlink cung cấp Internet tốc độ cao từ quỹ đạo Trái đất thấp và đã đóng vai trò then chốt giúp lực lượng Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, giúp họ phối hợp tác chiến, tiến hành trinh sát và điều khiển các hệ thống máy bay không người lái trên toàn mặt trận.

Ông Bakanov cho biết các vụ phóng vệ tinh Internet đầu tiên của Nga dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới và mạng lưới này sẽ ngang tầm với Starlink.

“Vài phương tiện thử nghiệm trên quỹ đạo đã được kiểm tra và các phiên bản sản xuất hàng loạt đã được điều chỉnh tương ứng. Chúng tôi cũng đang tiến rất nhanh theo hướng này”, ông nói và lưu ý rằng chùm vệ tinh sẽ được triển khai đầy đủ trong vòng 2 năm.

Người đứng đầu Roscosmos trước đó từng nói việc phát triển hệ thống Internet vệ tinh quốc gia sẽ cho phép lực lượng Nga kiểm soát máy bay không người lái với độ chính xác cao hơn.

SpaceX hiện vận hành mạng lưới vệ tinh lớn nhất thế giới, với hơn 7.000 vệ tinh Starlink đang hoạt động trên quỹ đạo. Dịch vụ này bắt đầu triển khai từ năm 2020 và đã có hơn 6 triệu người dùng tại hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nga hiện chưa chính thức cung cấp dịch vụ này.

Theo chính quyền Kiev, kể từ năm 2022, Ukraine đã nhận hơn 50.000 thiết bị đầu cuối Starlink. Tỷ phú Musk thừa nhận hệ thống này đang được sử dụng trực tiếp trên tiền tuyến sau khi các phương tiện liên lạc khác bị phá hủy.

Hồi tháng 7, truyền thông đưa tin, tỷ phú Musk đã ra lệnh ngừng phủ sóng Starlink trong cuộc phản công của Ukraine vào tháng 9/2022, cắt dịch vụ tại các khu vực bao gồm vùng Kherson và một phần Donetsk.

Nguồn tin cho biết quyết định của Musk có thể bắt nguồn từ lo ngại rằng đợt phản công của Ukraine có thể châm ngòi cho một phản ứng hạt nhân từ phía Nga.

Động thái này được cho là đã vô hiệu hóa hơn 100 thiết bị đầu cuối, làm gián đoạn hoạt động trinh sát và hiệu chỉnh pháo binh của Ukraine. Giới chức Ukraine cho biết, sự cố mất kết nối này đã khiến một kế hoạch bao vây lực lượng Nga thất bại.

Việc phụ thuộc vào Starlink khiến Ukraine đôi khi gặp trở ngại. Trong một số lần, hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink đã ngừng hoạt động trên toàn bộ tuyến tiền phương của quân đội Ukraine, gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng trong thông tin tác chiến. Những vụ việc này làm dấy lên những câu hỏi về tính ổn định và quyền truy cập của Ukraine vào hệ thống Starlink.