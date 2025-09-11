Hình ảnh mà Ukraine mô tả là tàu chiến Nga bị nhằm mục tiêu (Ảnh: HUR).

Tình báo Quân đội Ukraine (HUR) hôm 11/9 cho biết lực lượng đặc nhiệm của họ đã tấn công và vô hiệu hóa một tàu quan trọng của Hạm đội Biển Đen Nga gần Novorossiysk bằng một cuộc tập kích UAV.

Theo HUR, vụ tấn công ngày 10/9 đã đánh trúng một tàu hỗ trợ đa năng Dự án MPSV07. Theo phía Ukraine, Nga có 4 chiếc loại này trong toàn bộ hạm đội. Con tàu, được biên chế năm 2015, trị giá khoảng 60 triệu USD.

Đoạn video do HUR công bố cho thấy UAV đã nhắm vào buồng lái, phá hủy hệ thống định vị và thông tin liên lạc, cũng như hệ thống trinh sát điện tử. Theo phía Ukraine, con tàu sẽ phải ngừng hoạt động sau vụ tấn công và sẽ cần sửa chữa. Phía Nga chưa bình luận về thông tin do Ukraine công bố.

Ukraine đăng video vô hiệu hóa chiến hạm 60 triệu USD của Nga (Video: HUR).

Vào thời điểm bị tập kích, tàu Nga đang tiến hành trinh sát điện tử và tuần tra lối vào vịnh Novorossiysk, nơi Moscow đã tái triển khai phần lớn Hạm đội Biển Đen sau nhiều cuộc tấn công của Ukraine vào bán đảo Crimea thời gian qua.

Nga chưa bình luận về tuyên bố của Ukraine.

Trong năm qua, Ukraine đã đẩy mạnh việc sử dụng UAV và xuồng không người lái (USV) nội địa tại Biển Đen, tuyên bố nhiều lần tấn công thành công vào Hải quân Nga.

Trước đó ít ngày, HUR công bố video ghi lại một chiến dịch khác do nhóm đặc nhiệm “Prymary” thực hiện ở Crimea. Ngày 1/9, Ukraine tuyên bố dùng UAV tập kích căn cứ không quân Nga ở Hvardiiske gần Simferopol, phá hủy ít nhất 2 trực thăng Mi-8 trị giá 20-30 triệu USD.

Tại Biển Đen, Nga có ưu thế áp đảo so với Ukraine về tiềm lực quân sự, nhưng việc Kiev sử dụng các USV và UAV đã gây không ít thách thức cho Moscow trong cuộc chiến bất đối xứng này.

Tháng 5 vừa qua, Hải quân Nga bắt đầu thành lập các trung đoàn chuyên trách nhằm tích hợp USV và phương tiện ngầm không người lái (UUV) vào các hạm đội của mình, theo báo Izvestia của Nga, đánh dấu bước đi rõ rệt nhằm hiện đại hóa năng lực hải quân.

Sau đó, Nikolai Patrushev, Chủ tịch Hội đồng Hàng hải Nga, thông báo kế hoạch tiếp tục tăng cường Hạm đội Biển Đen bằng các USV, tàu chiến và máy bay bổ sung trong những năm tới.

Nga cũng đã phát triển hàng loạt các UAV và USV mới, gia tăng năng lực tác chiến ở Hạm đội Biển Đen. Gần đây, Nga công bố lần đầu tiên một USV bằng cáp quang, có khả năng đối phó hiệu quả với tác chiến điện tử. Đặc biệt, USV này có khả năng mang theo nhiều UAV cỡ nhỏ, giúp khả năng tấn công trên biển của Nga đa dạng hơn.