Tổng thống Nga nêu cách đáp trả Ukraine khi tấn công đường ống dẫn dầu

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp Thủ tướng Slovakia Robert Fico tại Bắc Kinh ngày 2/9 (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi đã giữ thái độ kiềm chế trong một thời gian dài khi quân đội Ukraine tấn công các cơ sở năng lượng của chúng tôi. Cuối cùng, chúng tôi đã bắt đầu đáp trả. Và giờ đây, có thể nói là, biện pháp đáp trả của chúng tôi rất nghiêm trọng", Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với Thủ tướng Slovakia Robert Fico trong cuộc hội đàm tại Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 2/9.

"Nga vẫn là nhà cung cấp tài nguyên năng lượng đáng tin cậy”, ông Putin nhấn mạnh.

Tuyên bố của Tổng thống Putin được đưa ra sau khi Slovakia và Hungary, hai quốc gia phụ thuộc vào nguồn cung cấp dầu của Nga thông qua đường ống dẫn dầu Druzhba ("Hữu nghị"), cáo buộc Ukraine cố tình làm gián đoạn hoạt động nhập khẩu dầu của họ bằng các cuộc tấn công quân sự.

Tổng thống Putin đã so sánh tình hình này với tình hình của Nga khi lực lượng Ukraine bị cáo buộc tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Moscow.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng Slovakia và Hungary có đòn bẩy riêng của họ, vì Ukraine cũng phụ thuộc vào việc nhập khẩu năng lượng từ các nước láng giềng Đông Âu.

"Suy cho cùng, Ukraine nhận được một lượng lớn tài nguyên năng lượng thông qua các nước láng giềng ở Đông Âu. Hãy cắt nguồn cung cấp khí đốt ngược dòng, cắt nguồn cung cấp điện, và họ sẽ ngay lập tức hiểu rằng có một số giới hạn trong hành vi của họ khi vi phạm lợi ích của nước khác", nhà lãnh đạo Nga phát biểu khi bình luận về các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào đường ống dẫn dầu.

Thủ tướng Fico cho biết ông dự định gây sức ép với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về vấn đề này trong cuộc họp dự kiến ​​diễn ra vào ngày 5/9, đồng thời bày tỏ sự phản đối mục tiêu của Liên minh châu Âu (EU) là cắt giảm hoàn toàn việc nhập khẩu dầu khí từ Nga vào cuối năm 2027.

"Chúng tôi sẽ bỏ phiếu chống lại những quyết định như vậy. Tôi chắc chắn rằng mọi thứ sẽ thay đổi trước ngày 1/1/2028, và sáng kiến ​​RePowerEU sẽ không được triển khai, vì nó sẽ gây ra nhiều thiệt hại cho chúng tôi", ông Fico nói, đề cập đến sáng kiến của EU nhằm cắt giảm nguồn nhập khẩu năng lượng từ Nga.

Vào tháng trước, lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố đã thực hiện cuộc tấn công vào đường ống dẫn dầu Druzhba trên lãnh thổ Nga, dẫn đến việc nguồn cung cấp dầu cho Hungary và Slovakia, hai nước thành viên NATO, bị gián đoạn.

Trước đó, Ukraine đã nhiều lần bị nghi nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga trong suốt cuộc xung đột.

Được xếp hạng là một trong những mạng lưới vận chuyển dầu dài nhất thế giới, đường ống Druzhba vận chuyển dầu thô qua khoảng 4.000km từ Nga và Kazakhstan đến các nhà máy lọc dầu ở Hungary, Slovakia, Séc, Đức và Ba Lan. Chạy qua Ukraine, đường ống này là tuyến đường chính để Nga vận chuyển dầu thô đến Hungary và Slovakia.

Hungary và Slovakia, hai quốc gia phụ thuộc vào nguồn cung cấp dầu của Nga thông qua đường ống Druzhba, nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của nguồn cung cấp năng lượng ổn định. Các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ Hungary và Slovakia, những nước đã kêu gọi Kiev kiềm chế các hành động đe dọa lợi ích quốc gia của họ.