Ukraine tung đội "sát thủ bóng đêm", đánh nhanh rút gọn trước hỏa lực Nga

Các binh sĩ chuẩn bị máy bay không người lái cho nhiệm vụ trinh sát ở vùng Kherson, Ukraine vào tháng 10/2022 (Ảnh: The Observe).

Bên trong tòa nhà vắng vẻ, một phi công điều khiển máy bay không người lái (UAV) Ukraine bỏ qua mọi thứ xung quanh và chỉ tập trung vào bộ điều khiển trong tay. Căn phòng, dù không có tường, vẫn giúp binh sĩ Ukraine và đơn vị của mình có chỗ ẩn nấp trong đêm không trăng.

Màn hình nhỏ trên thiết bị điều khiển từ xa, cũng là nơi duy nhất phát ra nguồn sáng, đã cho thấy ánh nhìn chăm chú của người điều khiển trong khi chiếc UAV cách đó nhiều km chuẩn bị thả một khối thuốc nổ nặng 16kg vào một vị trí của quân đội Nga.

"Chúng tôi gọi khoảnh khắc này là "gửi tình yêu từ Ukraine", sĩ quan chỉ huy của đơn vị UAV cho biết.

Cuộc tấn công bí mật vào ban đêm này do một đơn vị tinh nhuệ gồm các thành viên của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và Cảnh sát Tuần tra Ukraine tiến hành. Chiến dịch được bật đèn xanh sau khi quân đội Ukraine được báo cáo về sự xuất hiện của một bãi phóng mà lực lượng Nga sử dụng để phóng tên lửa chống tăng Kornet về phía họ.

"Chúng tôi phát hiện mục tiêu này tương đối gần đây, chính xác là ngày hôm nay", một sĩ quan cấp cao của SBU, có mật danh Bankir, tiết lộ.

Vào ban ngày, biệt đội UAV Ukraine đã dành hàng giờ để tìm kiếm các địa điểm để họ có thể phóng các thiết bị này vào ban đêm, cũng như xác định tọa độ chính xác của mục tiêu. Để thực hiện quá trình này, họ đã triển khai các UAV trinh sát để tiếp cận các vị trí của Nga, đồng thời dựa vào thông tin tình báo bổ sung từ các đơn vị khác của Ukraine cho đến khi họ có bức tranh hoàn chỉnh về mục tiêu.

"UAV trinh sát đã phát hiện vị trí khai hỏa của đối phương, nơi được đối phương sử dụng để phá hủy các thiết bị của lực lượng phòng vệ Ukraine. Chúng sẽ bị phá hủy trong hôm nay", Bankir nói.

Các quân nhân Ukraine vận hành máy bay không người lái (Ảnh: Guardian).

Trước khi phóng UAV tấn công, các binh sĩ Ukraine lái xe trong bóng tối hoàn toàn. Họ tắt đèn pha và sử dụng kính nhìn ban đêm để xác định phương hướng và đến điểm phóng đã được chỉ định.

"Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện. Vụ phóng này phải được thực hiện trong mọi điều kiện", Bankir nói thêm.

Họ giấu xe và đi bộ vài trăm mét, trong khi lực lượng quân sự hai bên đang pháo kích vào nhau. Họ chỉ sử dụng đèn phát ánh sáng đỏ để tránh nguy cơ bị UAV Nga phát hiện từ xa.

Tất cả đều được lên kế hoạch cẩn thận để che giấu dấu vết và đảm bảo vị trí của họ không bị lộ diện trước lực lượng trinh sát và pháo binh Nga, trong khi họ vẫn thực hiện được cuộc tấn công.

Khi đến vị trí phóng, họ chuẩn bị một chiếc UAV 4 cánh lớn do Ukraine sản xuất và chất nổ để thả xuống vị trí của Nga.

"Chúng tôi đã in 3D những cánh quạt này, còn ống kia được lấy từ một cửa hàng. Bây giờ chúng tôi đã chuẩn bị xong, quả bom đã sẵn sàng và chúng tôi sẵn sàng hành động", một sĩ quan cấp cao, có mật danh Marat thuộc lực lượng Cảnh sát Tuần tra, cho biết.

Các nhiệm vụ ban đêm như vậy đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn đầu của chiến dịch phản công của Ukraine, đặc biệt là ở khu vực phía nam. Các cuộc tấn công của Ukraine có thể làm rung chuyển các tòa nhà cho đến tận thành phố Zaporizhzhia và các vụ nổ làm rực sáng bầu trời, mặc dù thành phố này cách tiền tuyến khoảng 48km.

Ukraine không tiết lộ nhiều thông tin về chiến dịch phản công, thậm chí còn dè chừng hơn khi nói đến các chiến thuật trong các cuộc thăm dò và tiến công dọc theo tiền tuyến. Nhưng về phía Nga, họ tin rằng Ukraine có lợi thế đặc biệt trong lĩnh vực này.

"Tại sao các cuộc tấn công lại xảy ra vào ban đêm? Rõ ràng thiết bị (do phương Tây cung cấp cho Ukraine) có khả năng nhìn xuyên đêm tuyệt vời", blogger quân sự Nga Vladimir Sladkov bình luận trên Telegram.

Vladimir Rogov, người đứng đầu chính quyền Zaporizhzhia do Nga bổ nhiệm, cũng đưa ra quan điểm tương tự.

"Có một số lý do (khiến Ukraine tấn công vào ban đêm). Đầu tiên là làm giảm hiệu quả của lực lượng không quân chúng ta, thứ hai là để tránh tổn thất do các đòn tấn công chính xác từ biệt đội máy bay không người lái xung kích của sư đoàn 42 của chúng ta, thứ ba là tận dụng tối đa lợi thế của việc sử dụng các thiết bị, dụng cụ do phương Tây cung cấp", ông Rogov nhận định.

Mỹ được cho là đã cung cấp cho lực lượng Ukraine công nghệ nhìn xuyên đêm ít nhất từ năm 2018, trong khi công nghệ này thường không được trang bị với phần lớn binh sĩ Nga.

Các phương tiện chiến đấu bọc thép do phương Tây cấp cho Ukraine gần đây, như xe tăng Leopard 2 và xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley, cũng có công nghệ nhìn xuyên đêm tiên tiến, tốt hơn so với những thiết bị cũ của Liên Xô đang được lực lượng Nga sử dụng.

Trong nhiệm vụ lần này, đơn vị UAV của Ukraine không bị phát hiện, nhưng cũng có lúc họ bị pháo binh Nga tấn công dữ dội.

"Điều đó xảy ra rất thường xuyên. Vì vậy, chúng tôi luôn cố gắng thay đổi địa điểm phóng, thời gian, tần số của tín hiệu vô tuyến", Marat nói.

Ngay sau khi mục tiêu bị bắn trúng, công việc quan trọng tiếp theo là đưa máy bay không người lái quay trở lại căn cứ, sử dụng lộ trình đã vạch ra trước đó, với hy vọng tránh được hệ thống phòng không của Nga.

Ngay sau khi UAV tiếp đất, đơn vị Ukraine nhanh chóng thu dọn mọi thứ và rời đi, không để lại bất kỳ dấu vết nào về sự hiện diện của họ. Cảnh quay ghi lại từ camera gắn trên máy bay không người lái cho thấy một mục tiêu đã bị phá hủy. Họ đã thực hiện thêm một nhiệm vụ thành công.