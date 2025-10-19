Ukraine nói Nga lần đầu tấn công tỉnh Kharkov bằng bom dẫn đường

Hiện trường vụ tấn công của Nga ở Kharkov vào ngày 18/10 (Ảnh: Telegram).

Báo Kiev Independent dẫn nguồn tin từ văn phòng công tố khu vực cho biết, vụ tấn công xảy ra vào khoảng 17h40 ngày 18/10 giờ địa phương tại thành phố Lozova thuộc tỉnh Kharkov. Vụ tấn công đánh trúng một khu dân cư và gây hư hại nhà cửa cùng các công trình phụ.

Ban đầu, chính quyền cho biết có 6 người bị thương, sau đó xác nhận con số là 5. Tất cả nạn nhân đều đang được điều trị y tế.

Các nhà điều tra cho biết vũ khí được phóng từ khu vực do Nga kiểm soát. Giới chức xác định loại vũ khí được sử dụng là UMPB-5R. Đây là bom dẫn đường trên không có động cơ tên lửa mới, có khả năng bay khoảng 130km.

Các nhà điều tra nói rằng Nga lần đầu tiên dùng loại bom này để tấn công Lozova. Các công tố viên cho biết Nga đã sử dụng loại bom này tấn công Lozova lần đầu tiên.

Vụ tấn công diễn ra chỉ 2 ngày sau khi chính quyền Mykolaiv báo cáo rằng lực lượng Nga đã sử dụng bom dẫn đường trên không chống lại thành phố của họ lần đầu tiên kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu.

Vào ngày 16/10, hai quả bom đã rơi xuống vùng ngoại ô Mykolaiv, Thống đốc khu vực Vitalii Kim cho biết.

Tỉnh Kharkov và thủ phủ cùng tên đã hứng chịu các cuộc tấn công liên tục của Nga trong hơn 2 năm, kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu vào tháng 2/2022. Trong những tháng gần đây, các cuộc tấn công vào thành phố này ngày càng gia tăng.

Vào ngày 13/10, Nga đã tấn công Kharkov bằng bom dẫn đường KAB, gây hư hại cho một bệnh viện và làm ít nhất 6 người bị thương. Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, có hơn 100 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, Oleksiy Dotsenko, Giám đốc khoa phẫu thuật của bệnh viện, cho biết.