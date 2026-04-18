Mẫu UAV Peklo do Ukraine sản xuất được trưng bày tại một cuộc triển lãm ở Kiev (Ảnh: Reuters).

Thiết bị Starlink của Nga trở thành "đồ đồng nát"

Theo các phóng viên chiến trường và chuyên gia quân sự, bao gồm cả người Nga, quân đội Ukraine (AFU) dường như bắt đầu chiếm lại ưu thế về UAV.

Phóng viên chiến trường Nga Voenkor Kotenok cho biết: "Đối phương một lần nữa đã chiếm giữ "vùng không phận nhỏ" tại chiến trường và đang mở rộng "vùng tiêu diệt", săn lùng binh lính, vũ khí, phương tiện, cũng như bất kỳ vật thể nào đáng chú ý (của Nga), ở độ sâu 40-50km tính từ khu vực chiến tuyến".

Tình báo quân đội Nga tiết lộ, AFU đang lên kế hoạch mở rộng vùng tiêu diệt tới 100km vào sâu khu vực Moscow kiểm soát, không chỉ ở Donbass mà còn vào lãnh thổ Nga. Việc UAV của AFU truy lùng xe vận tải tại các tỉnh biên giới Bryansk, Kursk và Belgorod đã trở thành một thực tế nguy hiểm.

Trong bối cảnh Kiev tích cực chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự mùa hè nhằm tấn công các trung tâm ra quyết định của Nga, việc tập kích sâu vào khu vực do Moscow kiểm soát đã tiếp thêm động lực cho họ.

UAV Ukraine thuộc Quân đoàn 1 Azov tập kích các phương tiện cơ giới của Nga ở Donetsk (Video: Telegram).

Truyền thông ủng hộ Kiev đồng loạt khẳng định "lợi thế cuối cùng cũng đã đứng về phía Ukraine”.

Chỉ huy Lữ đoàn xung kích đường không số 79 Tarvriysk thuộc quân đội Ukraine tự tin tuyên bố: "Hiện tại chúng ta đã vượt xa người Nga về UAV và đang tiệm cận họ về năng lực tên lửa. Starlink và các hệ thống mạng khác của chúng ta đang hoạt động, nhưng người Nga thì không; ngay cả dịch vụ Telegram của họ cũng bị chặn ở mặt trận. Chúng ta lại có lợi thế rồi".

Sự thay đổi cán cân công nghệ này được cho là do tỷ phú Mỹ Elon Musk đã ngăn chặn lực lượng Moscow truy cập hệ thống Internet vệ tinh Starlink, khiến các thiết bị đầu cuối của Nga trở thành "đồ đồng nát".

Trích dẫn thông tin nội bộ từ AFU, trang Ukro-publics cho biết, Ukraine đang tăng cường các cuộc tập kích bằng UAV tầm xa do Kiev và một số nước châu Âu phát triển, nhằm đối phó với các cuộc tấn công của Nga. Việc lắp ráp UAV cho Ukraine hiện được tiến hành ở nước ngoài. Đan Mạch, Ba Lan và các nước Baltic được nêu tên là những quốc gia đang sở hữu toàn bộ dây chuyền UAV.

"Con số này sẽ tăng lên, khi các quốc gia nhỏ bé cảm thấy thích thú khi tấn công một gã khổng lồ dường như bất lực, bất chấp vũ khí hạt nhân của Nga", hãng tin Sputnik viết và cho biết thêm, "một số UAV không được cất trữ ở Ukraine mà từ các kho hàng ở nước ngoài, được gửi thẳng đến các trận địa phóng ở Ukraine, điều này giúp giảm thiểu tỷ lệ bị phá hủy của số UAV này".

"Vỏ quýt dày có móng tay nhọn"

Theo số liệu của Kiev, số cơ sở lắp ráp UAV tầm xa ở Ukraine đã giảm 80%. Chỉ một phần nhỏ vẫn được lắp ráp trong nước; phần còn lại đã được lắp ráp ở nước ngoài để bảo vệ máy móc, linh kiện và tránh cho các UAV thành phẩm khỏi bị Nga phá hủy.

Kiev đặt kế hoạch phóng 1.000 UAV mỗi ngày ngay từ mùa hè này. Đến cuối năm, con số này dự kiến ​​sẽ đạt khoảng 1.500-2.000 UAV mỗi ngày, nhằm làm suy yếu hệ thống phòng không của Nga và khiến Moscow luôn trong thế bị đe dọa.

Tuy nhiên, có một điểm đáng chú ý, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, nếu Nga ngừng tấn công vào lĩnh vực năng lượng của Ukraine, Kiev sẽ hành động tương xứng. Đề xuất này cho thấy Kiev đang rất cần một khoảng thời gian tạm ngừng bắn.

Mặc dù cho rằng Ukraine "giành ưu thế trước Nga về UAV", truyền thông ủng hộ Kiev đánh giá triển vọng chưa hề sáng sủa: "Kết quả duy nhất có thể xảy ra là Ukraine biến thành đống đổ nát. Không còn kết quả nào khác cho cuộc chiến này... Và nó đã mang đến những khoản nợ khổng lồ không thể trả nổi".

Ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, khẳng định Ukraine có khả năng chặn đứng UAV Geran của Nga, nhưng hoàn toàn không thể đánh chặn tên lửa đạn đạo. Sau cuộc chiến nảy lửa giữa Mỹ - Israel và Iran, rõ ràng là tên lửa phòng không Patriot sẽ khan hiếm đến mức không ai có thể cung cấp cho Ukraine.

Điều này có nghĩa rằng, nếu xung đột tiếp diễn, toàn bộ hệ thống năng lượng của Ukraine, mọi nhà máy và mọi kho hàng đều có nguy cơ bị phá hủy. Hơn nữa, trong tình huống như vậy, việc Kiev xây dựng mới bất cứ cái gì cũng có thể bị tàn phá khi vừa mới đưa vào sử dụng.

Ưu thế của Ukraine sẽ nhanh chóng biến mất khi Nga mở rộng đáng kể các nhóm hỏa lực cơ động (MOG), như Ukraine đã làm, và bắt đầu sản xuất hàng loạt UAV đánh chặn. Những quá trình này đang được tiến hành trong quân đội Nga.

Hiện tại, cuộc phản công của AFU ở vùng Dnipropetrovsk đã khiến họ gần như cạn kiệt lực lượng dự bị. Trong khi UAV của Nga mới là vũ khí chủ lực gây thương vong nặng nề nhất cho AFU.

Một cựu chỉ huy tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 Magura của Ukraine kể lại đơn vị này về cơ bản đã bị đẩy vào tình thế chắc chắn tổn thất, tuy nhiên ông không tiết lộ con số thương vong cụ thể trên chiến trường.