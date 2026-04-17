Hé lộ phương thức tác chiến mới của Ukraine

Các thiết bị không người lái FPV của Ukraine (Ảnh: United).

Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 15/4 cho biết, các đơn vị đột kích không người lái này kết hợp nhiều công nghệ khác nhau vào một hệ thống vận hành duy nhất.

Theo tuyên bố, "một mô hình tác chiến mới đang được triển khai, các đơn vị đột kích không người lái, kết hợp các thiết bị không người lái trên không và mặt đất với bộ binh thành một hệ thống thống nhất”.

Sự chuyển đổi này nhằm đồng bộ hóa khả năng của bộ binh truyền thống với các lợi thế kỹ thuật của hệ thống không người lái.

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, chiến thuật này đã chứng minh được sự thành công trong các hoạt động tại miền Nam Ukraine. Cơ quan này lưu ý rằng "kể từ tháng 2, Ukraine đã giành lại nhiều lãnh thổ nhờ việc sử dụng các đơn vị mới nhất này".

Sự chuyển dịch sang các đơn vị chuyên biệt đánh dấu một bước phát triển trong cách quân đội Ukraine tiếp cận phòng thủ lãnh thổ và các chiến dịch phản công trong bối cảnh các cuộc tấn công toàn diện của Nga. Bằng cách hợp nhất công nghệ không người lái trực tiếp vào các chuyển động của bộ binh, quân đội Ukraine đang tìm cách tăng cường hiệu quả trên chiến trường.

Vào ngày 5/4, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Oleksandr Syrskyi, tuyên bố các lực lượng Ukraine đã giành lại 480km² lãnh thổ kể từ khi bắt đầu cuộc phản công ở hướng Oleksandrivka vào tháng 1.

Các lực lượng Ukraine đã giành quyền kiểm soát thành công một vị trí của Nga chỉ bằng cách sử dụng máy bay không người lái và các hệ thống robot mặt đất.

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy chia sẻ, lần đầu tiên một vị trí của đối phương bị kiểm soát hoàn toàn bởi các nền tảng không người lái mà không có sự tham gia của bộ binh hay bất kỳ tổn thất nào về phía Ukraine.

Hoạt động này đã chứng minh tính hiệu quả của việc tích hợp công nghệ cao để thay thế binh lính trong các khu vực nguy hiểm cao, qua đó giúp bảo toàn mạng sống trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.