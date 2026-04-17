Những vũ khí chưa từng thấy xuất hiện trong xung đột Mỹ - Iran

Ngoài dòng máy bay không người lái tấn công cảm tử Shahed được biết đến rộng rãi, Iran được cho là đã phóng một số loại đạn dược mới vào các mục tiêu khắp Vùng Vịnh và xa tới tận đảo Diego Garcia. Trong khi đó, Mỹ tiếp nhận các thiết kế máy bay không người lái lấy cảm hứng từ Iran và cũng đã khai hỏa một vài loại tên lửa mới của riêng mình.

Vũ khí của Iran

Iran đã phóng các tên lửa mới hoặc các phiên bản nâng cấp. Vào ngày 15/3, hãng tin bán chính thức Tasnim của Iran đưa tin, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) lần đầu tiên phóng tên lửa nhiên liệu rắn Sejjil nhằm vào Israel.

Sejjil được mô tả là tên lửa đạn đạo tầm trung dài 18m do Iran phát triển, sử dụng nhiên liệu rắn 2 tầng, mang đầu đạn 700kg và có tầm bắn tối đa 2.000km.

Vào tháng trước, Iran cũng được cho là đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa đạn đạo hạng nặng Khorramshahr-4, loại vũ khí mà truyền thông Iran mô tả là tên lửa "siêu nặng" với đầu đạn 2 tấn và tốc độ vượt quá Mach 14.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Mỹ, Khorramshahr là tên lửa đạn đạo tầm trung phóng từ mặt đất, trang bị đầu đạn nổ mạnh và đạn con với tầm bắn dao động từ 2.000km đến 3.000km.

Cuộc xung đột cũng chứng kiến các phiên bản nâng cấp của các tên lửa hiện có, bao gồm tên lửa Haj Qassem. Loại tên lửa này được công bố vào tháng 5/2025 và có tầm bắn mở rộng lên tới 1.200 km theo truyền thông Iran. Cuộc xung đột đang diễn ra là lần đầu tiên các cơ quan truyền thông do chính phủ Iran kiểm soát đưa tin về việc sử dụng loại vũ khí này.

Tên lửa Haj Qassem sử dụng nhiên liệu rắn và có đầu đạn cải tiến cho phép cơ động để xuyên thủng các hệ thống tên lửa phòng không, đồng thời được trang bị hệ thống dẫn đường tiên tiến giúp đánh trúng mục tiêu chính xác và chống tác chiến điện tử.

Có lẽ bước phát triển đáng ngạc nhiên và bí ẩn nhất liên quan đến các loại đạn dược mới là báo cáo về cuộc tấn công của Iran vào ngày 20/3 nhắm vào đảo Diego Garcia nằm ở xa xôi, nơi có căn cứ quân sự của Anh được Mỹ sử dụng, cách biên giới Iran hàng nghìn km.

Theo hãng tin Wall Street Journal, 2 tên lửa đã không trúng mục tiêu, trong đó một chiếc bị lỗi khi bay và chiếc còn lại bị các khí tài hải quân Mỹ đánh chặn. Tuy nhiên, tầm bắn của cuộc tấn công đã vượt qua giới hạn mà các chuyên gia tin rằng Iran có thể thực hiện được.

Dù Iran phủ nhận cuộc tấn công này nhưng các quan chức Israel đã sử dụng sự việc để cảnh báo các thủ đô ở châu Âu vốn nằm ngoài phạm vi xung đột cho đến nay cũng đang gặp nguy hiểm.

Vũ khí của Mỹ

Trong khi đó, Mỹ cũng đang sử dụng một số vũ khí mới lần đầu tiên trong chiến đấu chống lại Iran.

Mặc dù Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) từ chối cung cấp danh sách các năng lực mới ra mắt, cơ quan này trước đó đã xác nhận việc sử dụng lần đầu Tên lửa Tấn công Chính xác (PrSM), Hệ thống Tấn công Không người lái Chi phí thấp (LUCAS) và Tàu Trinh sát Tự hành Toàn cầu (GARC).

Vào ngày 4/3, CENTCOM thông báo tên lửa PrSM Increment 1 của Lockheed Martin đã được sử dụng lần đầu trong chiến đấu, cung cấp khả năng tấn công sâu không đối thủ.

Được thiết kế để thay thế hệ thống ATACMS và bắn trúng các mục tiêu cách ít nhất 500km, loại tên lửa mới này có thể được phóng từ các hệ thống HIMARS hoặc MLRS. Mặc dù New York Times khẳng định PrSM đã được sử dụng trong một cuộc tấn công vào một nhà thi đấu, một trường học và 2 khu dân cư tại thành phố Lamerd của Iran, CENTCOM đã phủ nhận việc PrSM có liên quan đến vụ việc này.

Học tập phương thức của Iran, CENTCOM xác nhận sử dụng một loại máy bay không người lái tấn công cảm tử mới mang tên LUCAS sau đợt tấn công ban đầu vào Iran.

Loại máy bay không người lái mới này được thiết kế dựa trên phương pháp đảo ngược kỹ thuật từ chiếc Shahed-136 của Iran, có chi phí khoảng 35.000 USD, mang theo đầu đạn nổ khi va chạm.

Đô đốc Bradley Cooper, Tư lệnh CENTCOM, cho biết nguyên bản của máy bay này là một thiết kế máy bay không người lái của Iran, phía Mỹ đã thu giữ, tháo dỡ toàn bộ bên trong, gửi về Mỹ để cải tiến và dán nhãn sản xuất tại Mỹ trước khi mang trở lại đây để sử dụng chống lại chính Iran.

Ngoài ra, vào cuối tháng 3, truyền thông đưa tin một loại xuồng không người lái mới mang tên GARC đã được sử dụng trong chiến dịch “Cuồng nộ” của Mỹ nhằm vào Iran. Xuồng không người lái này do Maritime Applied Physics Corp chế tạo, đã được Hải quân Mỹ thử nghiệm trong vài năm qua trước khi đưa vào thực chiến.