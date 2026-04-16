Kiev: Nga đang cân nhắc 3 kịch bản cho xung đột ở Ukraine

Binh sĩ Ukraine điều khiển một FPV (Ảnh minh họa: Nur).

Trang tin RBC News ngày 16/4 dẫn lời ông Andrii Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm Chống tin giả thuộc Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, nhận định Nga có thể đang cân nhắc 3 kịch bản cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Kịch bản thứ nhất là xung đột kéo dài đến năm 2028. Nga được cho là đang đặt cược vào một cuộc tấn công quy mô lớn vào mùa xuân và mùa hè năm nay.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Trung tâm Chống tin giả Ukraine, một kịch bản như vậy là không khả thi nếu không có một làn sóng huy động quân mới tại Nga.

Kịch bản thứ hai là dần dần hướng tới việc ngừng bắn và đóng băng xung đột. Theo giới chức Ukraine, Nga đã và đang chuẩn bị nền tảng cho kịch bản này.

Kịch bản thứ ba là tiếp tục cuộc chiến chống lại Ukraine đồng thời chuyển sang một cuộc chiến hỗn hợp với NATO vào khoảng năm 2028. Moscow nhiều lần bác bỏ cáo buộc của giới chức phương Tây cho rằng Nga có thể tấn công một quốc gia NATO nào đó trong vòng vài năm tới.

Xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài hơn 4 năm, song chưa có dấu hiệu chấm dứt trong tương lai gần. Các vòng đàm phán 2 bên và 3 bên do Mỹ làm trung gian đến nay chưa mang lại tiến triển đáng kể.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua cho biết, Nga hoan nghênh các cuộc đàm phán với Mỹ về giải pháp cho vấn đề Ukraine và vẫn sẵn sàng tiếp tục tiến trình này.

Ông Lavrov nhấn mạnh, Moscow vẫn cam kết thực hiện các thỏa thuận đã đạt được tại hội nghị thượng đỉnh với Washington ở Anchorage hồi tháng 8 năm ngoái. Theo đó, Nga đã chấp nhận các đề xuất do Mỹ đưa ra, cụ thể là việc công nhận về mặt pháp lý đối với "thực tế trên thực địa" tại Ukraine.

Tuy nhiên, ông cũng đề cập việc chính quyền hiện tại của Mỹ đang duy trì và mở rộng các lệnh trừng phạt dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden nhằm vào Nga, mặc dù hiện nay quan hệ giữa Moscow và Washington không còn bị đóng băng như trước.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lo ngại các nhà đàm phán hòa bình Mỹ không có thời gian cho Ukraine do xung đột với Iran.

"Ngay từ đầu xung đột ở Trung Đông, chúng tôi đã hiểu rằng chúng tôi có thể gặp phải những thách thức", nhà lãnh đạo Ukraine cho biết.

Ông cũng thừa nhận việc Mỹ giảm cung cấp vũ khí là vấn đề nghiêm trọng.

"Nếu xung đột tiếp diễn, Ukraine sẽ nhận được ít vũ khí hơn. Điều này rất nghiêm trọng, đặc biệt là linh kiện cho hệ thống phòng không", ông nói.