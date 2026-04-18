Pháo binh Ukraine khai hỏa về phía mục tiêu Nga ở Donetsk (Ảnh minh họa: Skynews).

Cuộc tập kích đường không của Nga không nghỉ phút nào

Kênh Military Summary đưa tin, các cuộc tập kích quy mô lớn từ Nga không ngừng nghỉ một phút nào. Mỗi ngày, hàng trăm UAV thực hiện các nhiệm vụ được giao trên lãnh thổ Ukraine.

Quân đội Nga (RFAF) đã đánh phá các mục tiêu ở các khu vực tiền tuyến trong vòng 24 giờ. Tại Chernihiv, nhà máy nhiệt điện của thành phố đã bị tấn công, và ở Kryvyi Rih, UAV Geran phá hủy một trạm biến áp 150 kV tại nhà máy khai thác và chế biến Yuzhny, kênh Rybar cho hay.

Đáp trả, quân đội Ukraine (AFU) đã sử dụng UAV để tấn công mục tiêu ở các vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát, cũng như ở vùng Leningrad và Crimea. Phía Nga báo cáo không có thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng trọng yếu và thương vong dân sự.

Gần đây quân đội Nga đã phóng một loạt vệ tinh quỹ đạo thấp mới, một hệ thống tương tự Starlink của tỷ phú Mỹ Elon Musk, điều này sẽ giúp cải thiện hơn nữa Internet và thông tin liên lạc cho các đơn vị Moscow. Nhờ vậy, hiệu quả tác chiến của UAV và tên lửa của Nga được cải thiện đáng kể.

Trong khi đó, RFAF tiếp tục cuộc tấn công dọc biên giới với Ukraine ở các vùng Sumy và Kharkov. Theo các báo cáo mới nhất, lực lượng Moscow đã giành quyền kiểm soát làng Zybino. Bộ Quốc phòng Nga thông báo về thắng lợi mới. Điều này cũng được xác nhận bằng hình ảnh định vị địa lý.

Quân đội Nga tiếp tục đột phá theo các mũi tên đỏ, mở đường tiến về Sloviansk. Ukraine ra sức ngăn cản nhưng cuối cùng phải rút lui ở nhiều nơi (Ảnh: Military Summary).

Tại khu vực Burluk (vùng Kharkov), Cụm tác chiến phía Bắc RFAF đã giải tỏa Zybino và bắt đầu chiến đấu giành Pokalyanoye lân cận, nơi trước đây đã từng là hiện trường của các cuộc đụng độ ác liệt. Lính xung kích Nga cũng đang đẩy lùi đối phương khỏi khu bảo tồn thiên nhiên Severodonetsky, để tiến đến sông Volchya.

Tại khu vực Dobropillia, lực lượng Kiev đang cố gắng giành lại quyền kiểm soát ngôi làng Toretskoye, nhưng các nhóm xung kích AFU nhanh chóng bị lực lượng không người lái và pháo binh Nga xóa sổ. Vùng ngoại ô phía bắc khu định cư hiện nằm trong "vùng xám".

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropillia, phía bắc Pokrovsk ngày 17/4. Moscow đột phá trên nhiều hướng, Kiev ra sức ngăn chặn (Ảnh: Rybar).

UAV tập kích kho dầu Nga ở Crimea và nhà máy lọc dầu tại Samara

Kyiv Independent đưa tin. Ukraine tiếp tục cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga rạng sáng 18/4, nhằm vào nhiều mục tiêu ở Crimea và tỉnh Samara.

Một loạt vụ nổ đã làm rung chuyển Sevastopol và Novofedorivka gần đó, theo các kênh truyền thông Telegram của Nga. Người dân địa phương cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ khắp thành phố, với hoạt động phòng không dữ dội được mô tả là đến từ "mọi vị trí".

Một đám cháy lớn sau đó được nhìn thấy ở khu vực cảng vịnh Kazachya tại Sevastopol. Mikhail Razvozhayev, người đứng đầu thành phố do Nga bổ nhiệm, tuyên bố trong một bài đăng trên Telegram rằng một "bể chứa nhiên liệu còn sót lại" đã bị mảnh vỡ UAV rơi trúng, đồng thời cho biết thêm rằng không có thương vong nào được báo cáo.

Vào sáng sớm 18/4, một đám cháy lớn cũng được nhìn thấy bốc lên từ nhà máy lọc dầu Novokuibyshevsk ở tỉnh Samara, theo các kênh Telegram, sau một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine.

Kyiv Independent không thể xác minh các báo cáo cũng như tuyên bố do giới chức Nga đưa ra.

Ukraine phản đòn, cố cứu vãn tình hình ở Konstantinovka

Theo kênh Readovka, quân đội Ukraine đã triển khai lực lượng tăng viện đáng kể ở phía bắc - đông bắc Konstantinovka nhằm mục đích phát động giao tranh toàn diện tại Chasov Yar.

Một số nguồn tin thân cận với quân đội Nga cho biết Bộ chỉ huy Kiev đã điều động thêm lực lượng cho các hoạt động đột phá vào Chasov Yar. Hơn nữa, thông tin chưa được xác nhận cho biết các nhóm cơ động của Ukraine đã được phát hiện ở khu vực lân cận thành phố, cụ thể là trên các ngọn đồi phía tây - tây nam tiểu khu Novosevernyi.

AFU đang cố gắng đột phá vào Chasov Yar, nhưng chưa có báo cáo nào về tiến triển. Hơn nữa, các nguồn tin ủng hộ Kiev im lặng về tình hình trên chiến trường.

Điều này có thể được giải thích bởi một số yếu tố. Quan trọng nhất trong số đó có lẽ là lực lượng Kiev đang chịu tổn thất không tương xứng với những kết quả họ đạt được. Tình hình này có nghĩa là họ không thể củng cố vị trí của mình ở ngoại ô thành phố.

Nói cách khác, hiện tại, điều mà quân đội Ukraine có thể làm là thể hiện dấu hiệu hoạt động và rút lui về vị trí ban đầu. Xét theo các nguồn thông tin từ Kiev và sự im lặng "chết người" của họ, không thể nói rằng AFU đã giành được thế chủ động trong khu vực này. Tuy nhiên, sự im lặng không có nghĩa là mối đe dọa từ đối phương đã qua đi.

Mặc dù thông tin từ thực địa tương đối khan hiếm và mâu thuẫn, nhưng vẫn có thể phác họa được bức tranh tác chiến. Được biết, Ukraine đã tập hợp một lực lượng tấn công từ các đơn vị thuộc Lữ đoàn cơ giới độc lập số 100 và Lữ đoàn xung kích độc lập số 5. ​

Ngay từ cuối tháng 3, đã có những nỗ lực của Ukraine nhằm đột phá vào Chasov Yar, nhưng đều không thành công. Tuy nhiên, vấn đề cứu vãn lực lượng đồn trú ở Konstantinovka khỏi bị xóa sổ ngày càng trở nên cấp bách hơn.

Quân đội Ukraine đang cố gắng đẩy lùi áp lực gần Konstantinovka bằng các cuộc tấn công vào Chasov Yar (Ảnh: Readovka).

Tình hình xấu đi trong thành phố đã buộc Bộ chỉ huy Kiev phải rút các đơn vị từ các khu vực khác để tăng áp lực lên Chasov Yar. Một số dấu hiệu cho thấy họ đã điều động lại các đơn vị từ khu vực Kharkov và có thể cả Zaporizhia.

Sự suy giảm mạnh khả năng chiến đấu của Ukraine gần Vovchanskie Khutors ở vùng Kharkov và lực lượng suy yếu gần khu dân cư kiểu đô thị Pokrovskoe cũng như làng Velykomykhailivka ở vùng Dnipropetrovsk gián tiếp cho thấy các đơn vị trong khu vực này đã bị rút đi để tái triển khai tới khu vực Konstantinovka.

Mục tiêu của Kiev rất rõ ràng. Họ phải tham chiến để giành lại các khu phố tại Chasov Yar bằng mọi giá, buộc quân đội Nga phải giảm áp lực lên nhóm AFU đồn trú ở Konstantinovka.

Để hỗ trợ mục tiêu này, quân đội Ukraine đang sử dụng một cụm làng: Podolskoye, Chervonoe và Mykolaivka. Tại đó, họ đang tập trung lực lượng và cố gắng tiến vào thành phố qua khe núi Dneprovskoye.

Tóm lại, có thể nói rằng lực lượng Kiev dự định lặp lại chiến thuật "rút lui về Toretsk" mà họ đã thực hiện vào tháng 3/2025, khi thành phố hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Khi đó, AFU đang cố gắng bảo vệ lực lượng đồn trú của mình ở khu vực nông thôn phía tây Toretsk.

Tình hình hiện tại cũng tương tự. Kiev đang đặt cược rằng nếu họ củng cố được vị trí tại Chasov Yar, Konstantinovka sẽ dần mờ nhạt trong tầm ngắm của lực lượng Moscow, dẫn đến một khoảng thời gian tạm ngừng hoạt động cho phép quân đội Ukraine lấy lại sức và tái tập hợp.

Nga phát huy thắng lợi ở Kharkov, giành quyền kiểm soát Zybino

Các đơn vị thuộc Cụm tác chiến phía Bắc RFAF tiếp tục tiến quân từng bước ở khu vực biên giới vùng Kharkov theo hướng Burluk. Gần Vovchansk, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở các khu rừng gần Simonovka và Verkhnyaya Pisarevka, kênh Rybar đưa tin.

Trong khi đó, ở phía đông bắc, lực lượng Moscow tiếp tục phát huy những thắng lợi của những ngày qua. Sau khi chiếm được Vovchanskiye Khutors gần đây, các đơn vị xung kích Nga không ngủ quên trên chiến thắng và nhanh chóng tiến vào làng Zybino lân cận.

Hôm 17/4, sự kháng cự của các nhóm bộ binh rải rác thuộc Lữ đoàn 113 AFU đã bị phá vỡ: ngôi làng đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga nhờ các hành động phối hợp giữa Sư đoàn 69 thuộc Tập đoàn quân 6 và Sư đoàn bộ binh cơ giới 71 thuộc Tập đoàn quân 14 RFAF. Đáng chú ý là các đoạn phim giám sát của Ukraine đã xuất hiện, xác nhận việc binh sĩ Nga đóng quân ở phía đông nam ngôi làng.

Quân đội Nga tấn công quy mô lớn vào Kharkov, chiếm giữ thành công thêm nhiều vị trí, buộc lực lượng Ukraine phải rút lui (Ảnh: Rybar).

Ngoài ra, cũng có báo cáo về việc giao tranh bắt đầu ở Pokalyanoye, nằm ở phía tây. Với việc kiểm soát hỏa lực các tuyến đường tiếp tế của đối phương trong làng, Cụm tác chiến phía Bắc RFAF có thể chiếm được ngôi làng này trong tương lai gần.

Sau khi giải tỏa Pokalyanoye, quân đội Nga có thể sẽ chuyển sự chú ý sang Bochkovo lân cận, nằm ở phía bắc sông Volchya và giáp biên giới.

Mặc dù việc chiếm giữ các ngôi làng này trong thời đại UAV tầm xa không giúp mở rộng đáng kể "vùng đệm", nhưng việc kiểm soát chúng cho phép Nga thiết lập các trạm quan sát để theo dõi các hoạt động của các đơn vị Kiev ở phía sau.

Điều này, đến lượt nó, cho phép RFAF phát hiện sớm sự tiến công của đối phương đến tiền tuyến và ngăn chặn các nhóm bộ binh Ukraine tiếp cận vị trí.

Những diễn biến đáng chú ý ở tỉnh Kharkov trong tuần qua

Theo kênh AMK Mapping, Ukraine đang rút bớt lực lượng ra khỏi Kupyansk, và lần này họ đang gửi quân đến khu vực Vovchansk để đáp trả sự gia tăng các cuộc tiến công của Nga dọc theo biên giới.

Lực lượng Kiev cũng đang tiến hành các cuộc phản công trong khu vực này, với một số nhóm nhỏ đã tái chiếm được những con phố phía đông nam Vovchansk.

Trong khi đó, sự tập trung lớn của lực lượng Kiev ở khu vực Kupyansk được hình thành để thực hiện các cuộc phản công từ tháng 10/2025 trở đi đang tiếp tục tan rã, khi nhiều đơn vị (bao gồm cả các đơn vị xung kích) được điều động lại đến các khu vực khác của tiền tuyến, chẳng hạn như hướng Pokrovskoe để tham gia vào cuộc phản công cục bộ gần đây ở Dnipropetrovsk và tỉnh Zaporizhia.

Trước diễn biến xấu đi, quân đội Ukraine buộc phải rút bớt quân ở Kupyansk để tăng cường khả năng giữ Vovchansk thuộc vùng Kharkov (Ảnh: AMK Mapping).

Việc Bộ chỉ huy Kiev xem nhẹ Kupyansk và về cơ bản là từ bỏ kế hoạch giải tỏa những phần còn lại bên nửa phía tây thành phố đã tạo thêm cơ hội cho quân đội Nga tiến hành những bước tiến quan trọng theo hướng này. RFAF đã giành lại thế chủ động dọc theo bờ đông sông Oskil, chiếm giữ các khu vực quan trọng như làng Pishchane, một phần Petropavlivka và các công sự phía tây Stepova Novosilka.

Lực lượng Moscow cũng đã nối lại các nỗ lực điều động thêm quân đến phần phía tây Kupyansk, điều này trở nên dễ dàng hơn do số lượng binh lính Ukraine ở đây giảm đi nhờ các đợt tái triển khai.

Các nhà bình luận quân sự đang theo dõi sát sao tình hình Kupyansk (và thị trấn lớn lân cận Kupyansk-Vuzlovyi), vì có thể sớm chứng kiến ​​sự sụp đổ hoàn toàn của hệ thống phòng ngự mạnh mẽ và kiên cố của Ukraine ở phía đông sông Oskil, và sau đó là một cuộc đột phá mới của Nga vào trung tâm Kupyansk từ nhiều hướng.

Ukraine tuyên bố ngăn chặn nỗ lực tiến công của Nga ở Vovchansk

Lực lượng Kiev đã ngăn chặn các nỗ lực tiến công của Nga gần thị trấn Vovchansk thuộc tỉnh Kharkov và đang giữ vững vị trí của mình, Quân đoàn 16 AFU báo cáo vào ngày 17/4, Kyiv Independent đưa tin.

"Không có vị trí nào bị mất. Lực lượng Phòng vệ Ukraine đang giữ vững các phòng tuyến đã được chỉ định", Quân đoàn 16 cho biết.

Vovchansk, nằm cách biên giới Nga khoảng 5km ở tỉnh Kharkov và từng là nơi sinh sống của khoảng 17.000 cư dân, gần đây đã trở thành mục tiêu của các nỗ lực tấn công mới từ phía Nga.

Thị trấn từng bị RFAF kiểm soát trong những tuần đầu của cuộc xung đột toàn diện và sau đó được giải tỏa trong cuộc phản công ở tỉnh Kharkov của quân đội Ukraine năm 2022. Hiện Vovchansk trở thành nơi diễn ra một số trận chiến ác liệt nhất ở Ukraine khi Moscow tấn công qua biên giới vào tháng 5/2024.

Trận chiến sau đó đã khiến Vovchansk gần như bị xóa sổ hoàn toàn, nhưng chỉ trong vài tuần, lực lượng Kiev đã chặn đứng cuộc tấn công ngay trong trung tâm thị trấn, ngăn chặn Nga tiến sâu hơn về phía Kharkov.

Trong tuần qua, quân đội Nga đã tăng cường lực lượng nhằm mục đích kiểm soát thị trấn và tiến về các khu định cư lân cận.

Những nỗ lực chính của họ tập trung vào việc vượt sông Vovcha và mở rộng vị trí ở tả ngạn để tiến xa hơn về các khu vực xung quanh, đồng thời cố gắng củng cố vị trí ở phía nam Vovchansk.

Theo tuyên bố của Quân đoàn 16 RFAF, trong khuôn khổ nỗ lực của mình, quân đội Nga đã tiến hành một nhiệm vụ trinh sát công binh trong khu vực, trong đó lực lượng Kiev đã phá hủy một xe công binh IMR-2 và một xe UAZ.