Ukraine phanh phui đường dây biển thủ 100 triệu USD trong ngành năng lượng

Doanh nhân Timur Mindich (Ảnh: Kyiv Independent).

Các nhà điều tra Ukraine ngày 11/11 đã cáo buộc doanh nhân Timur Mindich dàn dựng một vụ tham nhũng trị giá 100 triệu USD.

Những cáo buộc nhắm vào ông Mindich là diễn biến mới nhất trong bê bối tham nhũng quy mô lớn liên quan đến cáo buộc biển thủ hàng trăm triệu USD từ lĩnh vực năng lượng, trong bối cảnh cơ sở hạ tầng điện của Ukraine đang bị Nga tập kích dữ dội.

Ông Mindich là đồng sở hữu công ty sản xuất truyền thông Kvartal 95, do Tổng thống Volodymyr Zelensky sáng lập trước khi nhà lãnh đạo Ukraine bước vào con đường chính trị.

“Ông Mindich kiểm soát việc tích lũy, phân phối và hợp thức hóa số tiền thu được bằng các phương thức tội phạm trong lĩnh vực năng lượng của Ukraine", một công tố viên thuộc Văn phòng Công tố Chuyên trách Chống tham nhũng (SAPO) cho biết

Công tố viên cáo buộc nghi phạm đã lợi dụng mối quan hệ thân quen với Tổng thống Ukraine để tiến hành hoạt động phạm tội.

Cục Chống tham nhũng Quốc gia (NABU) ngày 10/11 tuyên bố đã phát hiện một đường dây rửa tiền trong lĩnh vực năng lượng trị giá 100 triệu USD.

“Các điều tra viên đã bắt giữ 5 người và thông báo khởi tố 7 thành viên của tổ chức này", NABU ra thông cáo cho biết vào tối 11/11.

Trong số đó có “một doanh nhân cầm đầu tổ chức tội phạm”, cơ quan này nói, song không nêu tên, nhưng được cho là ám chỉ ông Mindich, người trước đó đã được công tố viên xác định là đứng sau vụ việc.

SAPO cũng cáo buộc Bộ trưởng Tư pháp German Galushchenko, người từng giữ chức Bộ trưởng Năng lượng suốt 4 năm, nhận “lợi ích cá nhân” từ ông Mindich để đổi lấy quyền kiểm soát các dòng tiền trong ngành năng lượng.

Bộ Tư pháp Ukraine cho biết ông Galushchenko đang hợp tác với các nhà điều tra và sẽ không bình luận thêm về vụ việc.

NABU đã tiến hành hàng loạt cuộc khám xét sau 15 tháng điều tra ngành năng lượng Ukraine.

Trưởng nhóm điều tra của NABU, Oleksandr Abakumov, nói với truyền hình nhà nước Ukraine rằng ông Mindich đã rời khỏi đất nước ngay trước khi các cuộc khám xét diễn ra.

Vụ việc diễn ra trong lúc Ukraine đối mặt với tình trạng mất điện do các vụ tập kích liên tiếp của Nga và điều này đã khiến công chúng Ukraine bất bình.

Sau khi cơ quan chức năng mở cuộc khám xét các nghi phạm ngày 10/11, ông Zelensky tuyên bố rằng mọi hành động chống tham nhũng là “rất cần thiết”, đồng thời kêu gọi các quan chức hợp tác với cơ quan chống tham nhũng.

Ngày 11/11, chính phủ Ukraine đã cách chức Hội đồng giám sát của Energoatom, tập đoàn năng lượng hạt nhân quốc doanh, vì liên quan tới vụ việc, theo kết quả điều tra ban đầu.

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko mô tả động thái này, cùng với một cuộc kiểm toán khẩn cấp do nhà nước tiến hành, là “những quyết định đầu tiên để tái cấu trúc Energoatom".

Việc đối phó hiệu quả với tham nhũng là một trong những điều kiện tiên quyết để Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu, và mọi trở ngại trong nỗ lực này có thể làm chậm tiến trình gia nhập của Kiev. Ukraine nhiều năm qua đã tỏ ra quyết tâm cao trong việc thực hiện mục tiêu này và đã phanh phui nhiều vụ việc tham nhũng cũng như bắt giữ quan chức cấp cao.