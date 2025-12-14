Ukraine nêu lập trường thỏa thuận ngừng bắn, sẵn sàng từ bỏ "ước mơ" NATO

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

"Tôi tin rằng tính đến thời điểm hiện tại, một lựa chọn khả thi và công bằng là “chúng ta giữ nguyên hiện trạng”. Và điều này là phù hợp, bởi vì đó chính là ý nghĩa của một thỏa thuận ngừng bắn - các bên giữ nguyên vị trí của mình, và sau đó họ cố gắng giải quyết tất cả các vấn đề chung bằng con đường ngoại giao. Tôi biết rằng Nga không nhìn nhận điều này một cách tích cực, và tôi mong muốn Mỹ ủng hộ chúng tôi trong vấn đề này”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong cuộc trao đổi trực tuyến với các nhà báo trên đường đến Berlin hôm 14/12.

Theo Tổng thống Zelensky, khi Ukraine phát đi tín hiệu “giữ nguyên hiện trạng”, Nga đáp lại rằng Ukraine “phải rời khỏi Donbass”, nếu không Nga “sẽ kiểm soát vùng lãnh thổ này bằng mọi cách”.

“Và rồi Mỹ nói: hãy thỏa hiệp như thế này - Nga sẽ không tiến vào một phần phía đông của chúng tôi, và lực lượng vũ trang Ukraine sẽ rút lui. Tôi không nghĩ điều này là công bằng, bởi vì đây là một vùng kinh tế, ai sẽ quản lý nó? Nếu chúng ta đang nói về một kiểu vùng đệm nào đó dọc theo giới tuyến, nếu chúng ta đang nói về một kiểu vùng kinh tế nào đó, chúng tôi tin rằng chỉ nên có một lực lượng cảnh sát ở đó và quân đội nên rút lui”, ông Zelensky nhận định.

“Trong trường hợp đó, câu hỏi rất đơn giản: Nếu quân đội Ukraine rút lui, chẳng hạn 5-10km, thì tại sao quân đội Nga không rút sâu hơn vào các vùng lãnh thổ bị kiểm soát với cùng khoảng cách đó? Do đó, đây là một câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời. Nhưng đó là một vấn đề rất nhạy cảm và rất nóng”, nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.

Trước đó, Tổng thống Zelensky cho biết Nga muốn “kiểm soát toàn bộ vùng Donbass”, gồm tỉnh Donetsk và Lugansk, ở phía đông Ukraine, điều mà Kiev "không thể chấp nhận". Ông tuyên bố bất kỳ giải pháp lãnh thổ nào nhằm chấm dứt cuộc chiến cũng phải do người dân Ukraine quyết định, thông qua bầu cử hoặc trưng cầu dân ý.

Tổng thống Zelensky cho biết Mỹ đã đề nghị Ukraine rút quân khỏi các vùng lãnh thổ mà Kiev còn kiểm soát ở Donbass để thiết lập "vùng kinh tế tự do" tại khu vực này. Phía Nga gọi đây là vùng "phi quân sự" và lực lượng Nga sẽ không tiến vào đó.

Tổng thống Ukraine mô tả ý tưởng này như một phần trong nỗ lực liên tục của Mỹ nhằm tìm ra một khuôn khổ được cả Kiev lẫn Moscow chấp nhận.

Tuy nhiên, Moscow đã yêu cầu Ukraine rút lực lượng khỏi vùng Donbass ở miền Đông, bao gồm các phần còn lại của tỉnh Donetsk và Lugansk mà Ukraine vẫn còn kiểm soát.

Vị trí vùng Donbass (Ảnh: BBC).

Ukraine sẵn sàng từ bỏ ý muốn gia nhập NATO

Trong một động thái nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình tại Berlin, Tổng thống Zelensky cho biết ông sẵn sàng từ bỏ mong muốn đưa Ukraine gia nhập NATO để đổi lấy sự đảm bảo an ninh từ Mỹ và châu Âu.

Ông Zelensky nói rằng Ukraine vẫn cần sự đảm bảo an ninh từ Mỹ và châu Âu, tương tự Điều 5 của Hiệp ước NATO về việc bảo vệ lẫn nhau nếu bất kỳ thành viên nào trong liên minh bị tấn công.

“Chúng tôi đang nói về sự đảm bảo an ninh song phương giữa Ukraine và Mỹ, cụ thể là các đảm bảo tương tự Điều 5… cũng như sự đảm bảo an ninh cho chúng tôi từ các đối tác châu Âu và từ các quốc gia khác như Canada, Nhật Bản và những nước khác. Và đây đã là một sự thỏa hiệp từ phía chúng tôi rồi”, ông Zelensky nêu rõ.

Ông Zelensky cũng cho biết Ukraine vẫn chưa nhận được phản hồi từ Washington về các đề xuất sửa đổi do Kiev gửi vào đầu tuần này, sau các cuộc tham vấn với các nhà lãnh đạo châu Âu.

Nga tuyên bố có thể sẽ bác bỏ tất cả các đề xuất từ ​​Ukraine và châu Âu, làm dấy lên hoài nghi về việc liệu nỗ lực của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến gần 4 năm qua có thể thành công hay không.

Ông Yuri Ushakov, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga, cho biết bất kỳ đề xuất nào của Ukraine và châu Âu về kế hoạch hòa bình đều “không có khả năng mang tính xây dựng” và Nga sẽ “phản đối mạnh mẽ” nếu Mỹ công nhận những đề xuất đó.

Ông Ushakov dường như cũng phản đối kế hoạch thành lập khu phi quân sự, nói rằng Nga sẽ chỉ chấp nhận phương án kiểm soát hoàn toàn Donbass. Ông nói thêm rằng Nga chưa thảo luận với Mỹ về “kịch bản Triều Tiên” áp dụng đối với Ukraine, có thể bao gồm việc đóng băng chiến tuyến hiện tại.

Tổng thống Zelensky gần đây thừa nhận Ukraine hiện không có cơ hội gia nhập NATO, nhưng Kiev đang thương lượng để được đảm bảo an ninh mạnh mẽ như Điều 5 của Hiệp ước NATO.

Đây được xem là sự thay đổi lớn về lập trường của Ukraine. Ukraine từ lâu đã theo đuổi mục tiêu trở thành thành viên của NATO. Kiev thậm chí đưa điều này vào Hiến pháp và nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 9/2022, 7 tháng sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự.