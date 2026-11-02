Cao ủy Nhân quyền Quốc hội Ukraine Dmytro Lubinets (Ảnh: RBC).

Cơ chế ngừng bắn nhân đạo tại khu vực quanh Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, đã chính thức kết thúc. Tuy nhiên, Ukraine và Nga đang phối hợp tìm kiếm khả năng triển khai các bước đi nhân đạo mới, theo Cao ủy Nhân quyền Quốc hội Ukraine Dmytro Lubinets.

“Lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 27/10 đến ngày 1/11 đã kết thúc. Đây là một giai đoạn quan trọng trong hoạt động nhân đạo chung với Cao ủy Nhân quyền Nga Yana Lantratova, dưới sự điều phối của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump”, ông Lubinets nói.

Ông lưu ý rằng cả hai bên đều tuân thủ các cam kết trong suốt thời gian ngừng bắn. Điều này đã giúp đưa viện trợ nhân đạo đến Oleshky và hỗ trợ những dân thường muốn rời khỏi thành phố một cách an toàn.

“Hiện chúng tôi cùng bà Yana Lantratova tìm hiểu khả năng tiếp tục các nỗ lực nhân đạo tương tự. Điều quan trọng là duy trì cơ chế hợp tác này để có thể tiếp tục giúp đỡ người dân và cứu sống nhiều người”, Cao ủy Nhân quyền Ukraine kết luận.

Bình luận về lệnh ngừng bắn tuần trước, Ủy viên Nhân quyền Nga Yana Lantratova cho biết, cả nước này và Ukraine đều thực hiện đầy đủ các cam kết trong thời gian đình chiến tại khu vực mà Moscow đang kiểm soát ở Kherson.

“Lệnh ngừng bắn tại khu vực thực hiện nhiệm vụ nhân đạo ở Alyoshki đã kết thúc. Cả hai bên đều thực hiện đầy đủ các cam kết. Điều này giúp đưa hàng cứu trợ đến người dân và bảo đảm những người lựa chọn rời khỏi thành phố được sơ tán an toàn, tự nguyện”, bà thông báo.

Bà Lantratova cũng cho biết các nỗ lực hiện đang được triển khai nhằm tiếp tục những hoạt động nhân đạo này. “Điều quan trọng là duy trì sự hợp tác đã giúp đỡ người dân và bảo đảm việc cung cấp hàng cứu trợ diễn ra thường xuyên”, bà nói thêm.

Sau khi hoạt động hoàn tất, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump cho biết nhiệm vụ này mang lại hy vọng về việc thiết lập nền hòa bình lâu dài giữa Ukraine và Nga.

"Thay mặt nước Mỹ, tôi ghi nhận vai trò lãnh đạo và sự hợp tác của Nga và Ukraine trong việc thực hiện lệnh ngừng bắn ở Oleshky (Alyoshki)", bà cho biết.

Bà cũng kêu gọi biến Oleshky thành điểm khởi đầu trên con đường hướng tới hòa bình giữa hai bên.

Trước đó, Nga và Ukraine, với sự hỗ trợ của Đệ nhất phu nhân Mỹ, đã nhất trí ngừng bắn cục bộ theo thời gian đã thỏa thuận để thực hiện các nỗ lực nhân đạo với người dân bị mắc kẹt do chiến sự tại khu vực.

Ngày 30/10, nhiệm vụ nhân đạo được triển khai: người dân được phân phát hàng chục tấn hàng cứu trợ, gồm thực phẩm, sản phẩm vệ sinh, nhiên liệu cho máy phát điện và các vật dụng thiết yếu khác, Ủy viên Nhân quyền Nga Yana Lantratova cho biết.

Ngoài ra, tất cả những người bày tỏ nguyện vọng đều có thể rời đi mà không gặp trở ngại, tới các khu vực khác ở Nga hoặc Ukraine tùy theo lựa chọn của họ. Theo phía Ukraine, một nhóm người dân đã di chuyển sang Belarus để tới Ukraine vào cuối tuần qua sau khi rời khỏi Oleshky.