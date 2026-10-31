Chiến sự Ukraine đang diễn ra hết sức ác liệt (Ảnh minh họa: Skynews).

Thủ đô Ukraine hứng chịu "mưa tên lửa"

Trang tin Rybar cho biết, trong 24 giờ qua, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục tiến hành các cuộc tập kích đường không nhắm vào Kiev, gây hư hại cho một số cơ sở công nghiệp. Tại Kremenchuk, nhà máy lọc dầu và một số trạm biến áp điện bị đánh trúng, dẫn đến tình trạng mất điện trên diện rộng khắp thành phố.

Ngoài ra, các cuộc tấn công còn nhắm vào một cơ sở hậu cần ở Mena (tỉnh Chernihiv), cũng như các nhà kho và một bãi xe tại Kharkov.

Ngược lại, quân đội Ukraine (AFU) thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhà máy lọc dầu Novokuibyshevsk ở Samara, nơi ghi nhận các đám cháy lớn. Họ cũng nhắm mục tiêu vào một cơ sở tại Maloyanisol, nằm trong vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát thuộc tỉnh Zaporizhia. Trong khi đó, tình trạng mất điện vẫn tiếp diễn trên khắp Lugansk và Donetsk.

Kênh Military Summary đưa tin, thủ đô Ukraine hứng chịu 8 tên lửa đạn đạo cùng lúc - gồm 6 quả Iskander và 2 quả siêu vượt âm Zircon; nhà máy lọc dầu Kremenchuk bị tấn công hai đợt (tổng cộng 16 tên lửa).

Nga tập kích thủ đô Ukraine rạng sáng 30/10, sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander và tên lửa siêu vượt âm Zircon, gây cháy nổ dữ dội (Video: Telegram).

Đáng chú ý, chỉ vài giờ sau khi báo Mỹ Wall Street Journal đưa tin rằng Ukraine đã ngừng tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga, những hình ảnh về các đám cháy lớn tại Samara đã xuất hiện.

Sứ mệnh hòa bình tại Oleshky vẫn đang tiếp diễn, người dân tại đây được sơ tán và có quyền lựa chọn điểm đến là Ukraine hoặc Nga. Tình hình ổn định, các đoàn xe vẫn di chuyển, lệnh ngừng bắn có thể được gia hạn sau ngày 1/11.

Canada cam kết hỗ trợ Ukraine 559 triệu USD

Ngày 30/10, Thủ tướng Canada Mark Carney thông báo rằng Canada sẽ đóng góp 559 triệu USD vào khoản vay hỗ trợ Ukraine của Liên minh châu Âu (EU), qua đó cùng các đối tác khác nỗ lực bù đắp lỗ hổng ngân sách cho quốc gia này.

Ukraine dự kiến ​​sẽ đối mặt với khoản thâm hụt ít nhất là 78 tỷ USD trong năm tới, ngay cả khi đã tính đến 50 tỷ USD mà EU đã lên kế hoạch giải ngân.

Theo hãng tin Interfax-Ukraine, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh EU - Canada diễn ra tại Montreal, ông Carney cho biết: "Đối với khoản vay dành cho Ukraine, 559 triệu USD sẽ là khoản đóng góp ban đầu của chúng tôi".

Theo tài liệu từ chính phủ Canada, việc tham gia vào cơ chế cho vay trị giá hơn 100 tỷ USD này cũng sẽ cho phép Ukraine sử dụng các nguồn vốn từ EU để mua sắm thiết bị quân sự từ các công ty quốc phòng Canada.

Trước đó, Canada đã tiến hành các cuộc thảo luận về việc tham gia cơ chế này và nhiều khả năng sẽ công bố thêm các khoản hỗ trợ tài chính trực tiếp khác cho Kiev.

Động thái đóng góp của Canada diễn ra sau những cam kết tương tự từ các đồng minh khác.

Trước đó, vào ngày 7/10, Na Uy đã cam kết hỗ trợ 9 tỷ USD cho năm 2027, tiếp đó, hôm 28/10, Vương quốc Anh cũng công bố khoản cam kết trị giá 13 tỷ USD cho Ukraine - mức hỗ trợ lớn nhất từ ​​trước đến nay.

Vấn đề thâm hụt ngân sách của Ukraine cũng đang được Ủy ban châu Âu cùng 27 quốc gia thành viên EU tích cực thảo luận. Nhiều kỳ vọng đặt ra rằng, trước khi năm nay kết thúc, liên minh sẽ công bố thêm các khoản hỗ trợ tài chính bổ sung, bên cạnh gói 50,4 tỷ USD đã được lên kế hoạch.

Ukraine phản công dữ dội Dnipropetrovsk

Ukraine đang triển khai các đợt phản công gần Borova Andriivka thuộc vùng Kharkov. Giao tranh giữa các nhóm nhỏ đang diễn ra trên các cánh đồng phía bắc ngôi làng, hiện chưa xác định được vùng kiểm soát ổn định. Đồng thời, các đơn vị xung kích thuộc Cụm tác chiến phương Tây RFAF đang nỗ lực đẩy hoàn toàn đối phương ra khỏi Zahryzove, Rybar cho hay.

Trên hướng Liman (Lyman), lực lượng Moscow duy trì quyền kiểm soát đối với Zarichne và Yampolivka, đồng thời thực hiện các đợt phản công cục bộ gần Dibrova. Khu vực xung quanh vẫn là "vùng xám", tạo điều kiện cho AFU tiếp tục duy trì nguồn cung ứng cho các đơn vị của họ gần Ozerne.

UAV Ukraine nhắm vào một nhóm binh sĩ Nga cùng một xe bọc thép Tornado-U, tuy nhiên, nó đã trượt mục tiêu trong gang tấc (Video: Telegram).

Trên hướng Dnipropetrovsk, quân đội Ukraine vẫn tiếp tục cố gắng thiết lập chỗ đứng tại các khu vực tiếp cận và bên trong khu dân cư Vesele. Giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra tại khu định cư Komar lân cận.

Theo kênh Military Summary, mặt đất đã đóng băng - các hoạt động chỉ diễn ra tại khu vực Mezhova và Shcherbynivka, khó có biến động lớn nào cho đến mùa xuân.

Sau các cuộc giao tranh ác liệt dọc toàn bộ chiến tuyến, có thông tin về việc RFAF đã thâm nhập sâu hơn vào lãnh thổ đối phương. Các nguồn tin cho biết những đơn vị trinh sát đặc nhiệm của Nga đã xuất hiện ở vị trí nằm sâu phía sau Dobropillia.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropillia ngày 30/10. Binh sĩ Nga tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát xung quanh thành phố, trận chiến đang đi đến hồi kết (Ảnh: Military Summary).

Cụ thể, các nhóm thâm nhập của Nga gần đây đã được phát hiện ở những vị trí sâu hơn trước. Các địa điểm đó bao gồm:

- Dọc theo tuyến đường cao tốc phía tây bắc Dobropillia và khu vực cách đó 250m về phía bắc.

- Dải cây ở vùng ngoại ô phía nam Blahodat.

Địa điểm nằm về phía nam trong hai vị trí này hiện không phải là vấn đề quá nghiêm trọng đối với Ukraine, do lực lượng Moscow tại đây có quân số cực kỳ hạn chế - có lẽ chỉ gồm khoảng 2-3 binh sĩ.

Tuy nhiên, khu vực phía bắc dường như là nơi quân đội Nga đang cố gắng mở rộng "vùng xám"; một nhóm xâm nhập mới thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 1 RFAF đã bị phát hiện tại đây khi đang tìm cách chiếm lĩnh vị trí và đào hào cố thủ.

Giao tranh giành vị trí vẫn tiếp diễn tại Kupiansk. RFAF đã đột phá thêm 1,5km vào bên trong ranh giới thành phố và chiếm giữ các vị trí mới tại khu dân cư ở vùng ngoại ô phía tây. Vị trí tiền tiêu này đang hứng chịu hỏa lực từ lực lượng Kiev.

Quân đội Nga phát triển thêm 1,5km, có mặt ở rìa phía tây thành phố Kupyansk. Tuy nhiên, các mũi xung kích tiên phong của họ đang bị hỏa lực Ukraine oanh tạc dữ dội (Ảnh: ZOV Military).

Thời khắc quyết định ở Dobropillia và Belozerskoye

Theo trang tin Readovka, quân đội Nga phát động cuộc tấn công vào thị trấn Belozerskoye (ở phía bắc thành phố Dobropillia), trong đó các đơn vị xung kích thuộc Tập đoàn quân số 51 đã chiếm được khu vực ngoại ô phía nam.

Các đơn vị xung kích RFAF tiên phong đã thiết lập được chỗ đứng ở phía nam thị trấn, trong khi lực lượng đối phương đang tập trung tại các khu vực trung tâm.

Mặc dù thông tin từ thực địa còn rời rạc, chưa đầy đủ và mới chỉ dừng lại ở mức "mô tả khái quát", nhưng Readovka vẫn có thể phác họa một bức tranh chi tiết hơn về diễn biến sự việc.

Trước hết, cần xác định sơ bộ chiến tuyến hiện tại trong thị trấn. Với việc lực lượng Moscow tiên phong đã củng cố vị trí ở phía nam, có thể tạm xác định chiến tuyến chạy dọc theo đường Pushkin.

Cần lưu ý rằng lực lượng Kiev đồn trú tại Belozerskoye đang suy yếu đáng kể, do phần lớn là các đơn vị thuộc Quân đoàn 1 Vệ binh Quốc gia Ukraine rút lui từ hướng Dobropillia. Hệ thống phòng thủ AFU càng trở nên khó khăn hơn khi Belozerskoye có diện tích khá nhỏ gọn, tạo điều kiện thuận lợi cho không quân Nga ném bom, trực tiếp xóa sổ các cụm bộ binh đối phương.

Tuy nhiên, dù binh lực của Ukraine tại đây không còn ở trạng thái tốt nhất, Tập đoàn quân số 51 RFAF dường như sẽ không chọn phương án tấn công trực diện, bởi đối phương đang tận dụng các tòa nhà chung cư làm công sự phòng thủ. Rất có khả năng quân đội Nga sẽ sử dụng chiến thuật gọng kìm kinh điển để chiếm lấy thành phố, buộc AFU phải dàn mỏng đội hình chiến đấu, từ đó tạo tiền đề để chia cắt và phá vỡ hệ thống phòng thủ.

Quân đội Nga bắt đầu tấn công thị trấn Belozerskoye nằm ở phía bắc thành phố Dobropillia, giành quyền kiểm soát thêm khu vực màu đỏ nhạt (Ảnh: Readovka).

Kế hoạch phòng thủ tổng thể tại khu vực kiên cố Belozerskoye được xây dựng dọc theo một tuyến phòng tuyến bắt đầu từ mỏ Belozerskaya cùng bãi thải gần đó, chạy xuyên qua chính thị trấn này và kết thúc tại ngôi làng Pervomayskoye.

Rõ ràng là Tập đoàn quân số 51 RFAF - nếu chưa bắt đầu phá vỡ tuyến phòng thủ này bằng cách cắt đứt liên kết giữa lực lượng đồn trú trong thành phố với các đơn vị Kiev tại khu vực mỏ Belozerskaya và Pervomayskoye - thì cũng sẽ sớm thực hiện điều đó. Mọi thứ đều phụ thuộc vào việc không quân và pháo binh Nga có vô hiệu hóa thành công đối phương hay không.

Khi cuộc tấn công vào Belozerskoye bắt đầu, Ukraine đã tái khởi động các đợt phản công nhắm vào Novovodanoye và Zolotoy Kolodez, với hy vọng thu hút Tập đoàn quân số 51 rời khỏi thành phố, từ đó giảm bớt áp lực cho các lực lượng đang phòng thủ tại khu vực kiên cố Belozerskoye.

Tuy nhiên, Quân đoàn 1 Vệ binh Quốc gia Ukraine đã không thành công. Những tổn thất phải gánh chịu trước đó trong nỗ lực giải vây cho đồng đội đang bị bao vây tại Dobropillia đã bắt đầu gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Như vậy, thời khắc quyết định đã đến đối với cả hai bên. Nếu mất Belozerskoye, Ukraine sẽ không còn lý do gì để thực hiện chiến dịch loại bỏ phần mũi nhọn đang thọc sâu vào hậu phương cụm phòng thủ Ukraine tại Sloviansk - Kramatorsk.

Suy cho cùng, Belozerskoye là thị trấn cuối cùng trong khu vực này mà Ukraine có thể dựa vào để tập kết lực lượng và làm bàn đạp cho một cuộc phản công. Nếu thiếu nó, bất kỳ chiến dịch nào như vậy cũng chẳng khác gì "lao đầu vào một bức tường bê tông".

Một yếu tố quan trọng khác là hệ thống công sự dã chiến của Ukraine ở phía sau Belozerskoye không được phát triển đầy đủ do quá trình xây dựng bắt đầu quá muộn. Toan tính của Bộ chỉ huy Kiev - rằng mặt trận sẽ được chặn đứng vững chắc nhờ các đơn vị đồn trú tại Pokrovsk và Mirnograd - đã hoàn toàn thất bại.

Về vấn đề này, cần lưu ý rằng nếu Ukraine thực sự lên kế hoạch cho một chiến dịch nhằm cứu vãn sườn phía nam cụm đô thị Sloviansk - Kramatorsk, thì họ phải hành động ngay lập tức; bởi thời điểm mà mọi nỗ lực trở nên quá muộn màng và vô nghĩa đang đến rất gần.

Tuy nhiên, ngay cả khi quân đội Ukraine điều động toàn bộ lực lượng có thể từ các hướng Liman và Kupyansk về mặt trận Dobropiilla, thì cũng chẳng có gì đảm bảo cho sự thành công. Những phản ứng cuối cùng của AFU trong kịch bản này vốn đã được dự liệu từ trước.

Kênh AMK Mapping cho hay, trên hướng Dobropillia, một số nhóm trinh sát - đặc nhiệm (DRG) Nga vẫn tiếp tục hoạt động sâu trong hậu phương Ukraine, ở khu vực phía bắc và đông bắc thành phố; phía Ukraine cho đến nay vẫn chưa thể loại bỏ các nhóm này.

Gần đây, một trong những nhóm DRG đã bị phát hiện hoạt động ở rìa phía nam ngôi làng Vesna, cách khu vực do Nga kiểm soát gần nhất khoảng 11,5km.

Các nhóm DRG này tiếp tục gây ra mối đe dọa lớn đối với các đơn vị vận hành UAV và pháo binh Ukraine. Nhiều khả năng họ đang thực hiện hoạt động trinh sát nhằm đánh dấu mục tiêu cho các đòn tấn công vào những vị trí quan trọng ở hậu phương Ukraine, tiến hành hoạt động phá hoại, hoặc tìm kiếm những tuyến đường xâm nhập an toàn cho nhóm tấn công chủ lực.

Trinh sát - đặc nhiệm Nga luồn sâu vào hậu phương Ukraine ở phía bắc Dobropillia, buộc AFU phải lưu tâm (Ảnh: AMK Mapping).

Một số diễn biến mới ở Sumy và Kharkov

Kênh Front Bird đưa tin, quân đội Nga đang đạt được những thắng lợi gần khu vực Novaya Kazachya. Giao tranh vẫn tiếp diễn gần Prikolotnoe và Malyi Burluk. RFAF đang thực hiện các đòn tấn công vào lực lượng Kiev tại các khu vực hậu phương thuộc tỉnh Kharkov.

Tại thị trấn Berestov, một đoàn tàu chở quân nhân thuộc lực lượng biên phòng (lữ đoàn "Hart" thuộc Cơ quan Biên phòng Quốc gia Ukraine) - những người đang trên đường đến tăng cường cho các vị trí tại tỉnh Kharkov - đã bị tNga tấn công. Vụ việc gây ra thương vong khá nghiêm trọng.

Quân đội Nga tiếp tục khép chặt vòng vây ở đông bắc Kharkov, đồng thời đẩy mạnh việc loại bỏ các đơn vị Ukraine mắc kẹt (Ảnh: Front Bird).

Về phía Sumy, RFAF đang phát triển tại các quận Shostkinsky và Krasnopolsky, khu vực gần biên giới. Gần ngôi làng Barilovka đã được giải tỏa trước đó, lực lượng Moscow đang rà soát một khu vực rừng. Thành công của Cụm tác chiến phương Bắc đã buộc Bộ chỉ huy Kiev phải điều động thêm các đơn vị mới đến tỉnh Sumy. Lữ đoàn 55 AFU đã có mặt tại khu vực này.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong ngày qua, lực lượng Kiev tại tỉnh Sumy đã tổn thất hơn 130 quân nhân, cùng với một xe bọc thép HMMWV do Mỹ sản xuất, nhiều phương tiện vận tải, một trạm tác chiến điện tử Dam, các thiết bị bay không người lái (bao gồm cả loại Baba-Yaga), và một hệ thống NRTC (trinh sát và chỉ thị mục tiêu). Một phần sinh lực Ukraine đã bị loại bỏ bởi các hệ thống pháo phản lực nhiệt áp hạng nặng.

Quân đội Nga tiếp tục giành thêm vị trí mới tại khu vực màu đỏ, ngày càng áp sát thành phố Sumy, thủ phủ của vùng cùng tên (Ảnh: Front Bird).

Các hệ thống vũ khí nhiệt áp đáng gờm TOS-1A Solntsepyok tấn công vào các vị trí của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 104 AFU. Sau khi xác định mục tiêu là một khu vực công sự kiên cố, toàn bộ uy lực từ đạn nhiệt áp đã được khai hỏa.