Chiến sự Ukraine chưa có dấu hiệu sớm chấm dứt (Ảnh minh họa: Skynews).

Miền Tây Ukraine bị tập kích liên tục

Trang tin Rybar cho biết, miền Tây Ukraine là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với các đợt tập kích của quân đội Nga (RFAF) diễn ra liên tục trong suốt cả ngày. Tình trạng mất điện trên diện rộng cũng được ghi nhận tại các khu vực miền Trung, đặc biệt là ở Kiev và Dnipropetrovsk.

Ngày thứ ba liên tiếp quân đội Ukraine (AFU) nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Lần này, một cơ sở tại Kstovo, thuộc tỉnh Nizhny Novgorod, đã bị tấn công và chịu thiệt hại nghiêm trọng. Tại Lugansk, các phương tiện giao thông bị trúng đòn tấn công khiến một số dân thường bị thương vong.

Kênh Military Summary đưa tin, mây mù dường như đã hỗ trợ hoạt động không kích của Nga. Kỷ lục 600 UAV được triển khai trong 24 giờ - các tầng mây thấp khiến những chiếc UAV đời cũ chạy bằng động cơ piston trở nên "vô hình" trước hệ thống phòng không Ukraine. Nga được cho là tích trữ tới 15.000 chiếc UAV loại này kể từ tháng 5.

UAV Nga tập kích mục tiêu Ukraine trên hướng Dnipropetrovsk, chủ yếu nhằm vào các kíp vận hành thiết bị bay không người lái của đối phương (Video: Telegram).

Các mục tiêu bị nhắm đến tiếp tục là các trạm biến áp, đầu máy xe lửa và những cơ sở hạ tầng trọng yếu khác. Do Ukraine thiếu hụt các hệ thống Patriot, tên lửa Nga hiện không còn bị đánh chặn.

Kênh ZOV Military dẫn các báo cáo cho hay, Nga được cho là đang lên kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn vào lãnh thổ Ukraine trong vòng 24-48 giờ tới.

Khoảng 10 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS đã có mặt tại căn cứ Ukrainka và dự kiến ​​sẽ di chuyển đến các sân bay Olenya và Engels-2.

Ngoài ra, một máy bay ném bom chiến lược Tu-160M ​​khác đã cất cánh từ sân bay Engels-2 sau khi được trang bị tên lửa Kh-101, đây là chiếc Tu-160M ​​thứ 5 được trang bị loại tên lửa này. Các máy bay ném bom siêu âm Tu-22M3 cũng đang đồn trú ở Olenya, tuy nhiên số lượng cụ thể vẫn chưa được xác định.

Nga cũng có khả năng sẽ sử dụng khoảng 30-35 tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu vượt âm trong đợt tập kích này.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Nga (Ảnh Bộ Quốc phòng Nga).

Vòng vây Kharkov thu hẹp nhanh chóng

AMK Mapping đưa tin, trong 2 tuần qua, RFAF tiếp tục các hoạt động tấn công ở đông bắc tỉnh Kharkov nhằm xóa sổ vòng vây khổng lồ, đạt được những bước tiến quan trọng ở sườn trái. Tổng diện tích 23,32km2 chuyển sang quyền kiểm soát của Nga.

Sau các đợt xâm nhập trước đó, lực lượng Moscow đã đẩy lùi đối phương khỏi một số khu vực tại Vilkhuvatka. Tận dụng các khu dân cư ở phía bắc như Vodyane và Anyshchyne làm nơi che chắn, họ đã đưa thêm quân tiếp viện và tập kết tại Vilkhuvatka.

Sau khi kiểm soát hoàn toàn ngôi làng này, binh sĩ Nga tiếp tục tấn công về phía tây và chiếm được ngôi làng Dovzhanka lân cận. Các hoạt động xâm nhập vẫn đang tiếp diễn xa hơn về phía tây, hướng tới Slyzneve - khu vực hiện nằm trong "vùng xám".

Tại các khu vực khác, lực lượng Moscow tiếp tục xâm nhập bằng những nhóm xung kích nhỏ và trinh sát - đặc nhiệm (DRG) vào phòng tuyến Ukraine mỏng manh. Tuy nhiên, do thiếu hụt nhân lực, phạm vi kiểm soát của RFAF không được mở rộng thêm trong thời gian gần đây. Phần lớn mũi nhọn này hiện có thể được coi là "vùng đất không người".

Quân đội Nga đột phá theo các mũi tên đỏ, giành quyền kiểm soát khu vực màu vàng, dần dần thu hẹp vòng vây khổng lồ ở đông bắc Kharkov (Ảnh: AMK Mapping).

Kênh Front Bird đưa tin, Cụm tác chiến phương Bắc RFAF đang tiến công trên hầu hết chiến tuyến thuộc mặt trận Kharkov. Đồng thời, không quân Nga dồn lực ném bom nhắm vào các vị trí đối phương, trải dài từ Veliky Burluk đến Khatne.

Theo hướng Liptsiv, lực lượng Moscow đột phá xuyên rừng ở 2 đoạn, với tổng quãng đường tiến quân đạt tới 300m. Tại các hướng Vovchansk và Veliky Burluk, giao tranh diễn ra ở khu vực Prykolotne, ngoài ra, binh sĩ Nga cũng ghi nhận bước tiến tại làng Hrybuzivka.

Quân đội Nga tiếp tục khép chặt vòng vây ở đông bắc Kharkov, đồng thời đẩy mạnh việc loại bỏ các đơn vị Ukraine mắc kẹt (Ảnh: Front Bird).

Nga đóng "cái nêm" vào phòng tuyến Ukraine ở Zaporizhia

Theo trang tin Readovka, Tập đoàn quân binh chủng hợp thành cận vệ số 29 RFAF vẫn tiếp tục bảo vệ các tuyến đường liên lạc cho toàn bộ Cụm tác chiến phương Đông. Phía Ukraine đã nhận ra rằng mọi nỗ lực vượt sông Mokrye Yaly để đột nhập Komar và Peredubova sẽ chẳng mang lại kết quả gì ngoài những tổn thất.

Lực lượng Kiev đã chuyển hướng tập trung xuống phía nam, dọc theo sông Mokrye Yaly, nhắm vào Veseloye và Fedorovka, nhưng cũng không đạt được thành công. RFAF vẫn giữ vững vị trí, đồng thời thỉnh thoảng thực hiện các biện pháp đối phó chủ động để "ghìm chân" đối phương.

Hai đoàn tàu bọc thép của Nga trên đường ra mặt trận ở Zaporizhia. Chúng được trang bị xe chiến đấu bộ binh BMP-2 cùng với các tổ hợp pháo phòng không ZU-23-2 và súng máy hạng nặng Utes (Video: Telegram).

Quân đội Ukraine dường như đã từ bỏ ý định tạo tiền đề cho một cuộc tấn công vào Velyka Novosilka từ cả hai bờ sông Mokrye Yaly. Có lẽ Quân đoàn số 7 của họ không còn đủ lực lượng cho một chiến dịch như vậy.

Cần lưu ý rằng mục tiêu chính của Quân đoàn số 7 AFU là phá vỡ hệ thống hậu cần của Cụm tác chiến phương Đông. Nếu chiếm được Velyka Novosilka, kế hoạch này chắc chắn sẽ thành công, nhưng giờ đây, lực lượng Kiev có lẽ chỉ còn nhắm đến một "phần thưởng an ủi" là tiếp cận tuyến đường O-0510 ở phía đông khu vực đó.

Trong tình hình hiện tại, Ukraine chỉ có thể hy vọng gây khó khăn thêm cho hệ thống hậu cần của Nga, chứ khó lòng làm sụp đổ toàn bộ huyết mạch tiếp tế này. Do đó, có cơ sở để tin rằng Bộ chỉ huy Kiev sẽ tập trung vào việc chiếm giữ Veseloye và Fedorovka.

Nếu không làm được điều đó, họ sẽ không thể tiến xa hơn về phía tuyến đường O-0510, cũng như không thể vượt sông Mokrye Yaly để thực hiện cuộc tấn công vào Velyka Novosilka. Komar, Fedorovka và Veseloye chính là những điểm nóng mà cả hai bên đều đang dồn sự chú ý.

Trên cánh đông Zaporizhia, Quân đoàn 7 Vệ binh Quốc gia Ukraine dường như đã mất đà phản công sau khi chịu tổn thất nặng nề (Ảnh: Readovka).

Cũng trên mặt trận Zaporizhia, Tập đoàn quân hợp thành cận vệ số 36 RFAF giành quyền kiểm soát Mirovka và Obshcheye. Các đơn vị khác thuộc Cụm tác chiến phương Đông đang phá vỡ hệ thống phòng thủ của Ukraine ở khu vực phía nam, nằm giữa Omelnyk và Chervony Yar.

Nếu quan sát các hướng tấn công có thể thấy rõ RFAF đang chia cắt hệ thống phòng thủ của đối phương dọc theo sông Verkhnyaya Tersa. Chiến thuật này vận hành theo nguyên lý "cái nêm": các lực lượng của Nga đã đóng một "chiếc cọc" vào khu vực trung tâm trong tuyến phòng thủ của Ukraine, đồng thời bắt đầu mở rộng lỗ hổng này bằng cách tấn công sang cả hai hướng nam và bắc.

Các đơn vị Moscow hiện đã tiếp cận được các ngôi làng Zheltaya Krucha và Tavriyskoye. Lực lượng Kiev không có hệ thống phòng thủ được chuẩn bị sẵn. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là không có bộ binh Ukraine tại một số vị trí nhất định, và họ vẫn có thể di chuyển tự do.

Dù vậy, lực lượng Moscow dường như có ý định tiếp tục tiến quân dọc theo con đường nông thôn giữa Obshcheye và Mirovka. Bằng cách sử dụng chiến thuật "nhảy cóc", họ đang lên kế hoạch tiếp cận quốc lộ N-08 từ phía đông.

Phòng tuyến Ukraine xung quanh Omelnyk và Orekhov có dấu hiệu sụp đổ (Ảnh: Readovka).

Với việc Cụm tác chiến Dnepr RFAF bắt đầu tiến về phía đông bắc từ Stepnogorsk, mục tiêu của họ trở nên rõ ràng: bao vây các đơn vị Kiev đã bị suy yếu tại khu vực phòng thủ kiên cố Orekhov, đồng thời phá vỡ một phần tuyến phòng thủ dự bị của Ukraine được xây dựng dọc theo 2 con sông Konka và Zherebets.

Tóm lại, các nỗ lực của Ukraine nhằm ổn định mặt trận theo hướng Zaporizhia đã không thành công. Trước sự sụp đổ của tuyến phòng thủ Verkhnyaya Tersa, mục tiêu của Bộ chỉ huy Kiev là giải cứu các lực lượng có nguy cơ bị bao vây trước khi mùa đông ập đến.

Ukraine phản công Liman, giành lại một số vị trí

Trong 2 tuần qua, lực lượng Kiev tiếp tục chiến dịch phản công ở phía đông bắc Liman (Lyman), đạt được những bước tiến mới về phía sông Zherebets và vượt qua con sông này. Tổng cộng có 12,59km2 thuộc quyền kiểm soát của Ukraine, AMK Mapping cho hay.

Ở phía bắc, quân đội Ukraine triển khai các đợt tấn công mới ở Lugansk, khu vực phía tây bắc Makiivka, quét sạch 2 vùng rừng cùng một số dải cây cối lân cận. Các đơn vị khác tiếp tục thâm nhập về phía đông, tiến đến vùng ngoại ô phía tây Makiivka và tiến vào một số tuyến phố ở phía nam thị trấn này.

Ở phía nam, quân đội Ukraine đẩy lùi đối phương khỏi làng Ivanivka, qua đó giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực này trên bờ tây sông Zherebets. Kể từ đó, các nhóm xung kích quy mô nhỏ đã tăng cường thâm nhập qua sông Zherebets, tiến vào Terny và Novosadove, cũng như các cánh đồng nằm xa hơn về phía đông.

Ukraine tiếp tục phản công ở đông bắc Liman, đẩy lùi lực lượng Nga khỏi một số vị trí, tái chiếm 12,59km2 (Video: AMK Mapping).

Nga đột phá 5km trên hướng Sumy

Các đơn vị tiên phong thuộc Cụm tác chiến phương Bắc RFAF thực hiện một cuộc cơ động "thần tốc" theo tiêu chuẩn tác chiến hiện nay. Họ giành lại quyền kiểm soát ngôi làng Mogritsa, từ đó nhanh chóng tiến thêm khoảng 5km, vượt sông Psel và chiếm giữ Barilovka, Readovka đưa tin.

Trong bối cảnh mật độ UAV dày đặc cùng các hệ thống trinh sát trên không tiên tiến như hiện nay, việc vượt qua quãng đường như vậy trong vòng 24 giờ và thiết lập được vị trí mới có thể coi là một "kỳ tích".

Những hành động này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Cụm tác chiến phương Bắc RFAF. Có dấu hiệu chỉ ra rằng Ukraine đã tập trung một lực lượng đáng kể trong các khu rừng phía bắc Sumy. Điều này cho thấy họ đang chuẩn bị cho các hoạt động quy mô lớn nhằm giành lại tuyến phòng thủ dọc theo sông Oleshnya.

Không phải ngẫu nhiên mà lực lượng Kiev liên tục vắt kiệt các đơn vị đang trấn giữ những phần còn lại của tuyến phòng thủ này, đồng thời không ngừng phản công nhằm ngăn chặn quân đội Nga tiến vào các khu rừng.

Trong điều kiện thiếu vắng một hệ thống công sự phòng thủ liên tục trên thực địa, việc ổn định tình hình chỉ dựa vào UAV là không thể. Giao tranh trên địa hình này mang tính cơ động cao hơn, một yếu tố có lợi cho phía Nga.

Tuy nhiên, lực lượng Moscow không hề ngồi yên mà bắt đầu triển khai một loạt biện pháp đối phó, trong đó có đợt tiến quân thần tốc về phía Barilovka. Ngay khi RFAF tiến đến ngôi làng này, Lữ đoàn cơ giới độc lập số 21 AFU trấn giữ khúc quanh sông Psel đã rơi vào nguy cơ bị bao vây.

Bất chấp mật độ UAV Ukraine dày đặc, quân đội Nga đột kích thọc sâu tới 5km trên mặt trận Sumy, áp sát thành phố thủ phủ (Ảnh: Readovka).

Bộ chỉ huy Kiev không thể từ bỏ khu vực này bởi Velyka Rybitsa đóng vai trò then chốt đối với họ. Hơn nữa, nguy cơ AFU bị bao vây còn tạo điều kiện cho RFAF cắt đứt phân đoạn phía bắc trong tuyến phòng thủ của Ukraine - trải dài từ bờ nam sông Psel, đi qua Sennoe, Gnilitsa và Osoyevka.

Hiện tại, Ukraine buộc phải lựa chọn: hoặc từ bỏ kế hoạch ở phía bắc Sumy để điều chuyển lực lượng nhằm loại bỏ mối đe dọa này, hoặc phớt lờ nó và chấp nhận rủi ro bị đột phá từ hướng đông - đông bắc.

Ukraine ra sức phòng thủ Dobropillia

Tập đoàn quân số 51 RFAF đã mở cuộc tấn công vào Belozerskoye nằm ở phía bắc thành phố Dobropillia. Các đơn vị xung kích đi đầu thiết lập được chỗ đứng ở khu vực phía nam thị trấn, trong khi lực lượng Kiev đồn trú đang tập trung trong các quận trung tâm.

Mặc dù thông tin từ thực địa còn rời rạc và chưa đầy đủ, nhưng có thể xác định sơ bộ chiến tuyến bên trong thị trấn chạy dọc theo đường Pushkin. Lực lượng Kiev đồn trú tại Belozerskoye hiện đã suy yếu đáng kể, do thành phần phòng thủ chủ yếu bao gồm Quân đoàn 1 Vệ binh Quốc gia Ukraine - những đơn vị đã rút lui từ Dobropillia trước đó.

Tuy nhiên, Tập đoàn quân số 51 RFAF nhiều khả năng sẽ không chọn phương án tấn công trực diện vào thị trấn bởi đối phương đang tận dụng các tòa nhà chung cư làm công sự phòng thủ. Rất có thể, họ sẽ sử dụng chiến thuật gọng kìm kinh điển để chiếm Belozerskoye, qua đó buộc đối phương phải dàn mỏng đội hình chiến đấu.

Lực lượng Moscow nhiều khả năng sẽ tìm cách cắt đứt liên lạc giữa lực lượng đồn trú với các đơn vị Kiev khác.

Quân đội Nga bắt đầu tấn công thị trấn Belozerskoye nằm ở phía bắc thành phố Dobropillia, đẩy Ukraine vào thế chống đỡ vất vả (Ảnh: Readovka).

Ngược lại, Ukraine triển khai các đợt tấn công vào Novovodanoye và Zolotoy Kolodez với hy vọng thu hút Tập đoàn quân 51 RFAF rời khỏi thành phố, từ đó giảm bớt áp lực cho khu vực kiên cố này.

Tuy nhiên, Quân đoàn 1 Vệ binh Quốc gia Ukraine đã không đạt được mục tiêu: những tổn thất họ phải gánh chịu trước đó trong nỗ lực giải vây cho các đơn vị đồng đội bị bao vây trong thành phố Dobropillia đang gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Nếu để mất Belozerskoye, Ukraine sẽ không còn lý do gì để thực hiện chiến dịch loại bỏ phần mũi nhọn đang thọc sâu vào hậu phương của cụm phòng thủ Sloviansk - Kramatorsk. Xét cho cùng, Belozerskoye là thị trấn cuối cùng trong khu vực này mà Bộ chỉ huy Kiev có thể dựa vào để tập kết lực lượng và sử dụng làm bàn đạp phản công.

Một yếu tố quan trọng khác là hệ thống công sự dã chiến của Ukraine ở phía sau Belozerskoye vẫn còn sơ sài do quá trình xây dựng được triển khai quá muộn.

Thế bất lợi của Nga ở Sloviansk và Kramatorsk

Theo AMK Mapping, trong 2 tuần qua, lực lượng Kiev tiếp tục các đợt phản công ở phía đông Sloviansk và Kramatorsk, đạt được những bước tiến mới với tổng cộng 17,3km2.

Ở phía bắc, quân đội Ukraine dọn sạch các công sự và khu vực rừng phía tây nam Kryva Luka - nơi lực lượng Moscow từng tìm cách thâm nhập trở lại - đồng thời bắt đầu tiến về phía đông hướng tới làng Kalenyky. Phía Nga vẫn tiếp tục nỗ lực đánh bật đối phương khỏi các vị trí tại những con phố phía bắc làng Kryva Luka.

Ở phía nam, AFU tái chiếm làng Yurkovka và giành lại quyền kiểm soát một loạt các vị trí dọc theo các dải cây phía đông sông Siverskyi Donets. Từ đây, các nhóm xung kích nhỏ bắt đầu thâm nhập về phía đông vào các ngôi làng Lypivka, Dibrova và Fedorivka Druha. Các trận chiến giành vị trí vẫn tiếp diễn tại làng Rai-Aleksandrivka, nơi cả hai bên đều chưa thể chiếm ưu thế trong khu vực "vùng xám" rộng lớn.

Ukraine tiếp tục phản công Sloviansk - Kramatorsk, đẩy lùi lực lượng Nga khỏi một số vị trí (Video: AMK Mapping).

Ở phía tây nam, AFU triển khai một loạt đợt phản công mới dọc theo kênh đào Siverskyi-Donets, tiếp nối những thành công trước đó gần Yurkovka và Zapovide. Họ đã tái chiếm được một số cứ điểm dọc theo bờ tây kênh đào, tạo thế đe dọa cắt đứt khu vực Malynivka.

Các nhóm tấn công khác đẩy mạnh tiến quân về phía bắc từ mũi nhọn tại Minkivka, tái chiếm làng Tykhonivka cùng các dải cây bao quanh. Các hoạt động quét sạch những vị trí còn lại của quân đội Nga tại Malynivka đang được tiến hành, nếu thành công, điều này sẽ loại bỏ hoàn toàn bàn đạp của RFAF ở phía tây kênh đào Siverskyi-Donets.

Theo trang tin Rybar, tại mặt trận Sloviansk, quân đội Nga pháo kích dồn dập vào những vị trí mà lực lượng Kiev sử dụng làm khu vực tập kết bộ binh.

Ukraine tiếp tục phản công trên trục Sloviansk - Kramatorsk nhưng nhìn chung tiền tuyến chưa có thay đổi lớn. Nga sử dụng hỏa lực mạnh để ngăn chặn đối phương (Ảnh: Rybar).

Nga đạt bước tiến ở Konstantinovka

Trong 2 tuần qua, quân đội Nga tiếp tục các hoạt động tấn công ở 2 bên sườn Konstantinovka, đạt được những bước tiến nhỏ tại một số khu vực với tổng diện tích 9,17km2, AMK Mapping cho hay.

Ở phía đông bắc, Moscow tái khởi động các hoạt động tấn công tại khu vực Maiske, chiếm phần lớn ngôi làng cùng một dải cây xanh ở phía bắc. Họ cũng tiến được về phía bắc từ Molocharka, thiết lập vị trí trong các khu rừng phía tây Stinky, đồng thời tiếp tục thâm nhập về hướng khu vực Popasne.

Giao tranh vẫn tiếp diễn tại khu vực Mykolaivka, nơi RFAF không ngừng nỗ lực đánh bật số binh sĩ Ukraine còn lại khỏi vị trí của họ ở phía tây Chasov Yar.

Quân đội Nga đột phá theo các mũi tên đỏ, giành được một số bước tiến nhỏ xung quanh Konstantinovka (Ảnh: AMK Mapping).

Ở phía tây nam, quân đội Nga đạt được những bước tiến nhỏ dọc theo bờ đông của chuỗi hồ chứa nước nằm về phía tây Konstantinovka, chiếm giữ các vị trí mới ở vùng ngoại ô phía tây thành phố. Các nhóm xung kích quy mô nhỏ vẫn thực hiện những đợt thâm nhập lẻ tẻ vào Aleksiievo-Druzhkovka, mặc dù tần suất đã giảm trong những tuần gần đây.

Phía Ukraine vẫn đang nỗ lực đẩy lùi đối phương khỏi khu vực phía tây thị trấn này. Đồng thời, lực lượng Moscow cũng tiếp tục thâm nhập vào phần phía bắc Konstantinovka, cố gắng giành lại các vị trí dọc theo bờ đông sông Kryvyi Torets. Ngoài ra, lực lượng Moscow cải thiện được vị trí của mình ở phía tây Dovha Balka, tái chiếm một số vị trí dọc theo các dải cây xanh tại khu vực này.