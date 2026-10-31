Lộ trình di tản dân trong lệnh ngừng bắn nhân đạo dài nhất giữa Nga-Ukraine

Nhóm người dân được di tản khỏi Oleshky (Alyoshki) (Ảnh: Reuters).

Bốn máy bay chở người dân được sơ tán khỏi thị trấn Oleshky do Nga đang kiểm soát đã hạ cánh xuống Belarus ngày 31/10, theo hãng thông tấn nhà nước Belta của Belarus.

Hàng trăm người dân đã rời thị trấn Oleshky (Nga gọi là Alyoshki) ngày 30/10, trong khuôn khổ lệnh ngừng bắn cục bộ do Mỹ hậu thuẫn. Đây là thỏa thuận ngừng bắn đầu tiên thuộc loại này và cũng là đợt tạm dừng giao tranh vì mục đích nhân đạo dài nhất kể từ khi cuộc chiến nổ ra, theo Reuters.

“Chiếc máy bay cuối cùng, chiếc thứ 4, đã hạ cánh xuống Gomel”, ông David Arakhamia, nhà đàm phán hòa bình hàng đầu của Ukraine và là đồng minh thân cận của Tổng thống Volodymyr Zelensky, cho biết.

“Trong vài giờ tới, công dân được sơ tán khỏi Oleshky cùng với phái đoàn Ukraine sẽ có mặt trên lãnh thổ Ukraine”, ông nói.

Sau đó, Belta đưa tin một đoàn xe buýt chở những người dân này đã rời sân bay ở Gomel, miền đông nam Belarus, gần biên giới Ukraine.

Những người chọn sơ tán sang Ukraine phải đi theo một hành trình phức tạp để rời Oleshky, do tiền tuyến chỉ cách thị trấn vài km.

Theo Belta, trước tiên, họ di chuyển bằng xe buýt qua bán đảo Crimea đến thành phố Anapa của Nga, sau đó lên máy bay đến Belarus. Từ đây, họ sẽ tiếp tục hành trình về Ukraine qua một cửa khẩu biên giới.

Lệnh ngừng bắn cục bộ tại Oleshky đạt được sau những nỗ lực trung gian của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump và với sự tham gia của Giáo hoàng Leo.

Theo các quan chức Ukraine và Nga, lệnh ngừng bắn được duy trì từ ngày 27/10 mà không xảy ra vi phạm. Lệnh này dự kiến hết hiệu lực vào 22h59 ngày 1/11 (giờ địa phương). Thỏa thuận áp dụng đối với hoạt động nhân đạo và các tuyến đường được sử dụng để vận chuyển hàng cứu trợ cũng như sơ tán người dân.

Thỏa thuận cho phép 2 bên rà phá bom mìn trên các tuyến đường và đưa thực phẩm, thuốc men cùng những hàng hóa thiết yếu khác vào thị trấn.

Các tuyến đường tiếp tế đến Oleshky bị gián đoạn do giao tranh và hoạt động của UAV. Theo một số cư dân, việc vận chuyển thực phẩm đã bị đình chỉ từ tháng 5, khiến nhiều người rơi vào tình cảnh thiếu thốn nhu yếu phẩm.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu người quyết định rời Oleshky và bao nhiêu người chọn ở lại thị trấn. Người dân Oleshky có thể lựa chọn sang Nga hoặc Ukraine.

Theo Ủy viên nhân quyền Nga Yana Lantratova, hoạt động phân phát hàng cứu trợ và đưa người dân lên các xe buýt sơ tán đã được triển khai trong ngày 30/10.

Đoàn xe cứu trợ nhân đạo gồm 25 xe buýt và các phương tiện chở thực phẩm, thuốc men, nước uống, vật tư vệ sinh và nhiên liệu cho máy phát điện.

Bà Lantratova cho biết những người chọn ở lại đang được cung cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu. Một số người quyết định không rời đi vì muốn ở lại nhà hoặc chăm sóc người thân.

Bà Lantratova đồng thời xác nhận, cho tới nay, cả hai bên đều tuân thủ các cam kết, không ghi nhận bất kỳ hành động vi phạm nào.

Theo bà Lantratova, hơn 50 nhà báo từ nhiều quốc gia đã có mặt để đưa tin về chiến dịch này. Trong số đó có một phóng viên của hãng tin Nga RT và 4 phóng viên của Newsmax, những người được Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump xác định là các quan sát viên có nhiệm vụ ghi lại diễn biến của chiến dịch.