Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak (Ảnh: Tass).

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết dầu diesel của Nga vẫn xuất hiện trên thị trường châu Âu dưới nhiều thương hiệu khác nhau, dù các nước châu Âu đã dừng mua nhiều sản phẩm dầu mỏ từ Nga sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra.

Khi được hỏi liệu các nước châu Âu có gián tiếp mua dầu có nguồn gốc từ Nga thông qua bên thứ 3 hay không, ông trả lời: “Những tình huống như vậy có thể xảy ra vì châu Âu đã cấm mua dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga, nhưng chúng tôi nhận thấy dầu diesel của Nga thỉnh thoảng vẫn xuất hiện tại châu Âu dưới những thương hiệu khác nhau”.

Ông Novak cho biết thêm, lượng khí đốt dự trữ trong các cơ sở lưu trữ ngầm của châu Âu đang ở mức thấp kỷ lục.

Theo dữ liệu của Cơ sở hạ tầng khí đốt châu Âu (GIE) do Sputnik rà soát, các kho lưu trữ khí đốt ngầm của châu Âu chỉ được lấp đầy 74,68% vào cuối tháng 10, mức thấp nhất kể từ khi cơ quan này bắt đầu thống kê vào năm 2011.

Ông Novak cũng cảnh báo các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga có thể ảnh hưởng đến nguồn cung dầu diesel trên thị trường toàn cầu.

“Đối với dầu diesel, điều này chắc chắn có thể dẫn đến sụt giảm nguồn cung. Mức giảm không lớn, nhưng vẫn thấp hơn kế hoạch... Điều này chắc chắn sẽ tác động đến các thị trường toàn cầu”, ông Novak nói.

Ông Novak cho biết Nga không cần đặt ra kế hoạch về khối lượng xuất khẩu dầu diesel trong tháng 12 vào thời điểm này; vấn đề này sẽ được thảo luận vào cuối tháng 11.

Ông nói thêm, chính quyền Nga hiện đang chuẩn bị các trường hợp ngoại lệ dành cho những nhà cung cấp dầu diesel của nước này ra thị trường toàn cầu trong tháng 11, trong bối cảnh lệnh cấm xuất khẩu đang được áp dụng.

Châu Âu chưa bình luận về các phát biểu của quan chức cấp cao Nga.

Trong một diễn biến khác, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với phóng viên Pavel Zarubin của kênh Vesti rằng các đại diện châu Âu cần có mặt tại bàn đàm phán để giải quyết xung đột ở Ukraine, nhưng không thể với cách tiếp cận hiện nay của họ đối với Nga.

Ông nhấn mạnh, lập trường hiện nay của châu Âu khiến việc đối thoại với Moscow trở nên bất khả thi.

“Đây là một vấn đề rất phức tạp. Một mặt, họ cần có mặt tại bàn đàm phán. Nhưng với cách tiếp cận như vậy, hiện nay họ có mặt ở đó thì để làm gì? Điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Đó là lý do hiện nay họ không có mặt tại bàn đàm phán”, ông Peskov nói.

Ông cáo buộc rằng phần lớn các nước EU vẫn nói về việc mong muốn Nga trở nên thất thế và đó là điều khiến họ không thể tham gia vào các cuộc thương lượng.

Trong khi đó, Mỹ vẫn đang nỗ lực làm trung gian hòa giải cho xung đột giữa Nga và Ukraine. Wall Street Journal dẫn các nguồn thạo tin nói rằng, Mỹ dường như đang ủng hộ việc nhanh chóng nối lại hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên của Nga sang châu Âu thông qua các đường ống dẫn khí đi qua Ukraine.

Đây là một phần trong các cuộc đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận ngừng tấn công vào cơ sở năng lượng trước mùa đông, nguồn tin cho hay. Các bên liên quan chưa lên tiếng về thông tin này.