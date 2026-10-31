Tổng thống Zelensky sẵn sàng gặp Tổng thống Putin bàn về lãnh thổ

Tổng thống Nga Vladimir Putin và

Trong cuộc phỏng vấn với báo Helsingin Sanomat của Phần Lan được công bố hôm 30/10, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết Kiev đã phối hợp thực hiện cuộc điện đàm gần đây giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store.

Theo ông Sybiha, các nhà lãnh đạo Bắc Âu đã truyền đạt hai thông điệp chính: yêu cầu của Ukraine về một lệnh ngừng bắn và đề xuất tổ chức cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và ông Putin.

“Chúng tôi mong muốn cuộc gặp này và đã sẵn sàng cho cuộc gặp. Có lẽ chỉ một cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Putin mới có thể tạo ra bước ngoặt mới cho các cuộc đàm phán. Ông Zelensky sẵn sàng thảo luận về những vấn đề khó khăn và nhạy cảm nhất, bao gồm cả vấn đề lãnh thổ”, ông Sybiha nói.

Ông Sybiha cho biết các cuộc đối thoại trực tiếp có thể dẫn đến những biện pháp xây dựng lòng tin như trao đổi tù binh và đưa trẻ em Ukraine về nước.

Ông Sybiha khẳng định địa điểm tổ chức cuộc gặp không phải là vấn đề quan trọng đối với Kiev, miễn đó không phải là Moscow hay Belarus. Ông bác bỏ đề nghị của Nga về việc ông Zelensky đến Moscow đàm phán, cho rằng đó là đề nghị “thiếu nghiêm túc”.

Kiev coi cuộc điện đàm giữa các nhà lãnh đạo Bắc Âu và Tổng thống Nga là một bước mở đường về mặt ngoại giao.

“Theo đánh giá của chúng tôi, cuộc điện đàm này là một bước tiến trong các nỗ lực hòa bình của Ukraine”, ông Sybiha nói, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng kênh liên lạc với ông Putin sẽ vẫn được duy trì.

Ông cho biết cuộc trao đổi kéo dài khoảng 90 phút cũng xác nhận rằng các cuộc đàm phán ba bên giữa Ukraine, Mỹ và Nga dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi vào tháng 11.

“Các cuộc đàm phán đó sẽ cho thấy liệu Nga có thực sự nghiêm túc trong việc chấm dứt chiến tranh thông qua các biện pháp ngoại giao hay không”, ông Sybiha nói, đồng thời cho biết hiện tại Kiev chưa thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga có ý định như vậy.

Ông Sybiha cho biết các cuộc tấn công từ phía Nga là một lý do khác khiến Ukraine tìm kiếm thêm các kênh ngoại giao thông qua Phần Lan và Na Uy. Ông nói rằng Nga đã phóng 100 tên lửa đạn đạo vào Ukraine chỉ trong 2 tuần.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 28/10, Tổng thống Zelensky xác nhận Kiev đang chuẩn bị cho vòng đàm phán ba bên với Mỹ và Nga, dự kiến ​​diễn ra tại Abu Dhabi trong khoảng thời gian từ ngày 6 đến ngày 10/11.

Cuộc họp này sẽ có sự tham gia của các nhóm đàm phán cấp kỹ thuật để thảo luận về những bước đi thiết thực nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời chuẩn bị cho các cuộc đối thoại tiềm năng giữa lãnh đạo của các nước.

Chương trình nghị sự được đề xuất cho cuộc đàm phán bao gồm các thỏa thuận ngừng bắn, cơ sở hạ tầng năng lượng, an ninh hàng hải, trao đổi tù binh, trả tự do cho công dân Ukraine đang bị giam giữ tại Nga và đưa trẻ em Ukraine trở về nước.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng, những vấn đề nhạy cảm nhất, đặc biệt là các tranh chấp lãnh thổ và bảo đảm an ninh, phải được chính các nhà lãnh đạo của các nước trực tiếp giải quyết.

Một trong những vấn đề khiến các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine ít có tiến triển là vấn đề lãnh thổ. Kiev nhiều lần tuyên bố không nhượng bộ về lãnh thổ.

Trong khi đó, Nga vẫn theo đuổi những yêu cầu tối đa, đề nghị Ukraine rút khỏi các vùng lãnh thổ bị kiểm soát một phần. Nga tuyên bố sẽ tiếp tục tiến công cho đến khi Moscow đạt được mục tiêu tại Ukraine, trong đó có kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass gồm Donetsk và Lugansk ở miền Đông.

Theo bản đồ chiến sự nguồn mở, Nga đang kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea và một phần lớn lãnh thổ ở miền Đông và Đông Nam nước này.

Năm 2022, Nga tuyên bố sáp nhập Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia sau các cuộc trưng cầu dân ý. Tuy nhiên, Ukraine không công nhận chủ quyền của Nga với các vùng lãnh thổ này.