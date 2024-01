Ukraine nêu cách phương Tây có thể ngăn Nga - NATO xung đột trực diện

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba (Ảnh: Reuters).

Trong bài trả lời phỏng vấn ABC News hôm 15/1, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cảnh báo rằng thời gian không còn nhiều để quốc hội Mỹ thông qua dự luật mới nhằm cấp ngân sách viện trợ cho Kiev.

Xung đột bên trong nội bộ Mỹ đang khiến dự luật 60 tỷ USD của Nhà Trắng chưa được thông qua, khiến cho Ukraine đối diện với nguy cơ cạn kiệt nguồn lực cho cuộc chiến tiêu hao.

Ông Kuleba cho biết, việc phương Tây gửi thêm tiền viện trợ cho Ukraine sẽ có thể giúp NATO tránh được cuộc đối đầu trực tiếp với Nga. Nếu kịch bản xung đột như trên xảy ra, quân đội Mỹ sẽ buộc phải can thiệp.

Ông Kuleba nói: "Cho dù cái giá của việc hỗ trợ Ukraine hiện nay là bao nhiêu thì cái giá để khắc phục tình trạng hỗn loạn trên thế giới nếu Ukraine thua cuộc sẽ cao hơn rất nhiều".

Ông cũng cảnh báo Mỹ và đồng minh rằng, nếu Nga chiến thắng, điều này sẽ phát đi một tín hiệu tới các đối thủ khác của phương Tây.

Ngoại trưởng Ukraine khẳng định Ukraine sẽ không bao giờ nhượng bộ Nga: "Ngay cả khi chúng tôi cạn kiệt vũ khí, chúng tôi sẽ chiến đấu bằng xẻng. Bởi vì điều mà Ukraine đang bị đe dọa ở đây chính là sự tồn tại của quốc gia này".

Nhà ngoại giao hàng đầu Ukraine cũng loại trừ khả năng tổ chức bất cứ cuộc đàm phán nào với Nga cho đến khi Kiev có được vị thế mạnh hơn nhiều trên chiến trường.

Ông thừa nhận quân đội Nga đã "rút ra bài học" và hiện "thích ứng tốt hơn nhiều với cuộc chiến này" nhưng cảnh báo Nga sẽ nhận thêm nhiều thất bại hơn trong năm 2024.

Các binh sĩ Ukraine nói với ABC News rằng hỏa lực vượt trội cũng như số lượng và chất lượng của máy bay không người lái mà Nga sở hữu đang khiến cuộc chiến trở nên khó khăn và nguy hiểm hơn đối với lực lượng Kiev.

Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã nhấn mạnh sự cần thiết phải hỗ trợ Kiev vì ông tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không dừng lại nếu Moscow thắng ở Ukraine.

Trong bài phát biểu tại quốc hội Anh, ông Sunak tuyên bố London sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine bất chấp các cuộc xung đột khác trên thế giới.

Vào ngày 12/1, ông Sunak đã tới Ukraine gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky. Tại đây, Thủ tướng Anh cũng công bố gói viện trợ quân sự trị giá 2,5 tỷ bảng Anh (3 tỷ USD).

"Tôi đã chuyển một thông điệp từ quốc hội Anh tới quốc hội Ukraine rằng London sẽ sát cánh cùng Kiev ngày hôm nay, ngày mai và trong thời gian dài".

Ông cảnh báo: "Nếu Putin chiến thắng ở Ukraine, ông ấy sẽ không dừng lại ở đó. Đó là lý do vì sao an ninh của Ukraine cũng là an ninh của chúng ta".

Mặt khác, Kaja Kallas, Thủ tướng quốc gia NATO Estonia, tin rằng châu Âu có từ 3 đến 5 năm để chuẩn bị cho mối đe dọa quân sự có thể xảy ra từ Nga ở sườn phía đông của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương.

Theo bà Kallas, tình báo Estonia ước tính, trong trường hợp chiến sự Nga - Ukraine tạm dừng, Moscow sẽ cần 3-5 năm để nối lại mối đe dọa quân sự ở sườn đông NATO.

Bà cho rằng, điều Nga muốn lúc này là một khoảng dừng cho cuộc chiến ở Ukraine để tăng cường nguồn lực và sức mạnh, vì vậy bà kêu gọi phương Tây cần tăng cường hỗ trợ cho Ukraine để làm suy yếu sức mạnh của Moscow.