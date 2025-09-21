Ukraine liên tiếp tấn công cơ sở dầu khí sâu trong lãnh thổ Nga

Hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Kirishi ở Leningrad của Nga do cuộc tập kích của Ukraine hôm 14/9 (Ảnh: Astra).

Theo một nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine vào ngày 20/9, lực lượng Kiev đã nhắm mục tiêu vào một số trạm bơm dọc theo đường ống dẫn dầu chính vận chuyển dầu thô đến cảng Novorossiysk ở Biển Đen. Các cơ sở này nằm cách Novorossiysk khoảng 1.700km.

Trước đó, theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, máy bay không người lái đã gây ra vụ nổ tại hai nhà máy lọc dầu ở khu vực Volga. Quân đội Ukraine cho biết các vụ nổ đã được báo cáo tại các nhà máy lọc dầu Saratov và Novokuibyshevsk của Rosneft. Các cơ sở này lần lượt cách Kiev khoảng 1.100km và 1.800km.

Ukraine cũng tuyên bố một cuộc tấn công khác đã xảy ra tại một "trạm sản xuất, nơi dầu được pha trộn từ các mỏ khác nhau để tạo thành dầu Ural chất lượng xuất khẩu" ở khu vực Samara.

Trong khi các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu chưa được Nga xác nhận, thống đốc vùng Saratov, ông Roman Busargin, đã xác nhận trên kênh Telegram rằng một phụ nữ đã phải nhập viện và cửa sổ của hai tòa nhà chung cư bị vỡ trong đêm.

Theo một báo cáo truyền thông địa phương dẫn lời Thống đốc Vyacheslav Fedorishchev, tại khu vực Samara, nơi có nhà máy lọc dầu Novokuibyshevsk, một vụ tấn công vào "các mục tiêu dầu khí" đã xảy ra vào sáng 20/9, khiến 4 người thiệt mạng.

Nhà máy Novokuibyshevsk có công suất xử lý hơn 177.000 thùng dầu thô mỗi ngày. Nhà máy lọc dầu Saratov có thể sản xuất khoảng 140.000 thùng mỗi ngày.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã chặn 149 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm 19/9, trong khi lực lượng vũ trang của Moscow đã phóng 40 tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo cùng khoảng 580 máy bay không người lái vào Ukraine.

Kể từ tháng 8, lực lượng quân sự Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, bao gồm các nhà máy lọc dầu. Thông qua các cuộc tấn công này, Kiev được cho là muốn hạn chế nguồn cung cấp nhiên liệu cho tiền tuyến và hạn chế doanh thu xuất khẩu của Nga.

Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa để nhắm vào các khu vực trọng yếu của ngành năng lượng Nga, bao gồm các cảng và nhà máy lọc dầu, nhằm gây áp lực tài chính lên Nga do ngành dầu khí của Nga ước tính đóng góp trung bình đến 20% GDP của đất nước.

Xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của Moscow là một lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế đang chịu nhiều lệnh trừng phạt.

Mặc dù Ukraine đã bắt đầu nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng từ rất sớm trong cuộc xung đột, nhưng các cuộc tấn công gia tăng trong những tuần gần đây đã gây ra tình trạng thiếu hụt khí đốt và đẩy giá dầu tăng vọt ở Nga.

Chiến dịch tấn công sâu của Ukraine là cách thức mới nhất của Kiev trong cuộc chiến tiêu hao lực lượng vốn rất khốc liệt. Kiev cũng đã sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa để nhắm vào các mục tiêu quân sự quan trọng của Nga, bao gồm các căn cứ không quân, nhà máy sản xuất vũ khí và kho chứa đạn dược.

Trong khi đó, Nga cũng tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine trong vài tháng qua. Moscow thường xuyên nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng năng lượng và các thành phố lớn của Ukraine bằng hàng trăm máy bay không người lái tấn công và mồi nhử nhằm làm suy yếu hệ thống phòng không của Kiev.