Nga "bật đèn xanh" hợp tác dầu khí với Mỹ

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov (Ảnh: Reuters).

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm 17/9 cho biết Moscow sẵn sàng mở rộng các cuộc thảo luận với Mỹ về hợp tác năng lượng, bao gồm cả dự án Sakhalin-1, hãng tin RIA đưa tin.

Ông Ryabkov cũng nói rằng Nga vẫn duy trì liên lạc với Mỹ về nhiều vấn đề khác nhau và đối thoại vẫn đang tiếp diễn.

“Tôi có thể nhắc đến Sakhalin-1 như ví dụ rõ ràng nhất về công việc đã bắt đầu trong lĩnh vực này”, ông cho hay.

Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh có thể cho phép các nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm tập đoàn dầu khí Mỹ Exxon Mobil, lấy lại cổ phần trong dự án dầu khí Sakhalin-1.

Việc ký sắc lệnh diễn ra đúng vào ngày Tổng thống Putin gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska trong một hội nghị thượng đỉnh, nơi các cơ hội đầu tư và hợp tác kinh doanh nằm trong chương trình nghị sự, bên cạnh các cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm hòa bình ở Ukraine.

Trước đây, Exxon nắm giữ 30% cổ phần điều hành trong dự án đầy lợi nhuận này và là nhà đầu tư ngoài Nga duy nhất rút khỏi. Tập đoàn Mỹ này đã ghi nhận khoản lỗ 4,6 tỷ USD khi rút khỏi hoạt động kinh doanh tại Nga sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Tuyên bố của Nga đến trong bối cảnh Ủy ban châu Âu sẽ đề xuất phương án đẩy nhanh việc loại bỏ dần nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch từ Nga.

Ngày 10/9, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance mô tả các dự án hợp tác với Nga là “một trong những phần thưởng” mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đưa ra trong nỗ lực thúc đẩy chấm dứt xung đột ở Ukraine.

“Tổng thống đã rất thẳng thắn với cả giới chức châu Âu và Nga rằng ông không thấy lý do gì để chúng ta phải cô lập Nga về kinh tế, trừ khi xung đột tiếp tục”, ông Vance nói.

Ông nhấn mạnh, Nga sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên rộng lớn, dù các bên khác có thích hay không, và “một khi giải quyết được cuộc xung đột thông qua ngoại giao, hòa bình, Mỹ có thể có mối quan hệ kinh tế rất hiệu quả với cả Nga và Ukraine”.

Phó Tổng thống Vance cho rằng tăng trưởng kinh tế chung có thể là “bảo đảm tốt nhất cho hòa bình lâu dài”.

Trước đó, Tổng thống Vladmir Putin nhận định Nga và Mỹ đang có nhiều tiềm năng về hợp tác kinh tế.

Ông tuyên bố, Moscow vẫn luôn cởi mở trong việc hợp tác kinh tế với Mỹ, và các doanh nghiệp Mỹ có thể hưởng lợi từ những dự án chung nếu Washington "bật đèn xanh".

“Đại bàng hai đầu, một trong những biểu tượng quốc gia của chúng tôi, nhìn về cả hai hướng”, ông Putin nói, ám chỉ quốc huy của Nga.

“Chúng tôi có quay lưng lại với ai không? Chúng tôi không như vậy. Đại bàng vẫn nhìn cả hai hướng như trước đây", Tổng thống Nga khẳng định.

Trong khi đó, ông Kirill Dmitriev, trợ lý của ông Putin về các vấn đề kinh tế quốc tế, người trực tiếp tham gia đàm phán với Mỹ, cho biết các dự án Bắc Cực 3 bên giữa Nga, Mỹ và Trung Quốc có thể làm giảm căng thẳng địa chính trị giữa 3 cường quốc.