Ukraine lần đầu thừa nhận Nga tiến quân vào Dnipropetrovsk

Bộ Quốc phòng Nga công bố hình ảnh cho thấy binh sĩ nước này ở bên trong làng Zaporizke (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Theo nguồn tin, các lực lượng của Nga đã vào khu vực này, vốn là nơi cực kỳ quan trọng của Kiev vì chuyên tập trung vào khai khoáng và công nghiệp nặng. "Nga đang cố gắng thiết lập một vị trí vững chắc tại đây", nguồn tin cho biết.

Ông Viktor Trehubov, người phát ngôn Nhóm chiến lược-tác chiến Dnipro, xác nhận: “Đúng vậy, họ đã tiến vào, và hiện giao tranh đang diễn ra".

Ông nói thêm rằng, "đây là cuộc tấn công đầu tiên với quy mô lớn như vậy vào khu vực Dnipropetrovsk", mặc dù ông nói rõ rằng bước tiến của các lực lượng Nga đã bị chặn.

Suốt mùa hè, Nga đã tuyên bố đã xâm nhập vào khu vực này, khi lực lượng của Moscow cố gắng tiến sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine từ khu vực Donetsk.

Đầu tháng 6, các quan chức Nga cho biết một cuộc tấn công đã bắt đầu ở Dnipropetrovsk, mặc dù các báo cáo mới nhất của Ukraine cho thấy họ hầu như chưa xâm phạm biên giới khu vực.

Bất kỳ bước tiến nào của Nga vào Dnipropetrovsk sẽ là một đòn giáng mạnh vào tinh thần của Ukraine, khi nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn đầu nhằm chấm dứt chiến tranh dường như đang suy yếu mặc dù Tổng thống Donald Trump đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska.

Các lực lượng của Nga được tin là đã tiến vào khu vực Dnipropetrovsk (Ảnh: Telegraph).

Theo các nguồn tin, Nga hiện đã giành quyền kiểm soát hai ngôi làng ngay bên trong khu vực, Zaporizke và Novohryhorivka.

Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đã phủ nhận thông tin trên. Quân đội "vẫn tiếp tục kiểm soát" Zaporizke, theo một tuyên bố của Ukraine. "Các cuộc giao tranh ác liệt cũng đang diễn ra trong khu vực làng Novohryhorivka", nguồn tin nói thêm.

Không giống Donetsk và 4 khu vực phía đông khác của Ukraine, Nga không tuyên bố chủ quyền đối với Dnipropetrovsk, nhưng đã tấn công các thành phố lớn của khu vực này, bao gồm cả thủ phủ Dnipro.

Trước chiến tranh, Dnipropetrovsk có dân số hơn 3 triệu người và là trung tâm công nghiệp nặng lớn thứ hai của Ukraine sau Donbass, bao gồm các khu vực Donetsk và Luhansk.

Mặc dù lực lượng Nga đạt tiến triển chậm chạp trong việc chiếm đóng lãnh thổ và chịu thương vong rất lớn, nhưng gần đây họ đã đạt được những thành tựu nhất định ở Donetsk.

Một nhóm bộ binh nhỏ đã bất ngờ tiến sâu 10km vượt qua tuyến phòng thủ của Ukraine gần Dobropillia hồi đầu tháng này, nhưng những dấu hiệu mới nhất cho thấy bước tiến của họ đã bị chặn lại.

Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã nói với người đồng cấp Mỹ Donald Trump rằng Moscow sẵn sàng chấm dứt chiến tranh nếu Ukraine trao trả các khu vực thuộc vùng Donetsk mà họ vẫn kiểm soát.

Sau khi gặp Tổng thống Putin ở Alaska và sau đó là Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Washington, ông Trump đã bắt đầu sắp xếp một hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo này.

Nhưng đến cuối tuần trước, hy vọng về một bước đột phá đã mờ nhạt.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định "chương trình nghị sự cho một hội nghị thượng đỉnh vẫn chưa sẵn sàng" và không có cuộc họp nào được lên kế hoạch.

Ông cũng cho biết bất kỳ cuộc thảo luận nào về các đảm bảo an ninh trong tương lai mà không có sự tham gia của Nga đều "vô nghĩa".

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky kêu gọi các đồng minh phương Tây tăng cường nỗ lực nhằm đạt được các đảm bảo an ninh trong tương lai trong trường hợp đạt được thỏa thuận với Nga.