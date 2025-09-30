Ukraine kêu gọi châu Âu lập lá chắn chung để đối phó UAV, tên lửa Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 29/9 kêu gọi các đồng minh châu Âu lập ra lá chắn phòng thủ chung để ngăn chặn mối đe dọa từ Nga.

Tuyên bố này diễn ra sau khi một số nước châu Âu là thành viên NATO cáo buộc vũ khí Nga xâm nhập không phận. Nga nhiều lần mạnh mẽ bác bỏ những cáo buộc nói trên.

Trước đó, Nga cũng khẳng định họ không bao giờ có ý định tấn công vào NATO, nhấn mạnh Moscow không đạt được lợi ích gì khi làm như vậy.

Ukraine nói rằng kinh nghiệm của họ trong việc đối phó với các mối đe dọa từ trên không sẽ rất hữu ích cho hệ thống phòng thủ chung.

“Ukraine đề xuất với Ba Lan và tất cả các đối tác của chúng tôi cùng xây dựng một lá chắn chung, hoàn toàn đáng tin cậy, chống lại các mối đe dọa từ trên không của Nga”, ông Zelensky nói trong bài phát biểu gửi tới Diễn đàn An ninh Warsaw.

“Điều này là khả thi. Ukraine có thể đối phó với mọi loại UAV và tên lửa của Nga, và nếu chúng ta hành động cùng nhau trong khu vực, chúng ta sẽ có đủ vũ khí và năng lực sản xuất", ông tuyên bố.

Ukraine trước đó cho biết binh sĩ và kỹ sư của họ sẽ huấn luyện các đối tác Ba Lan về kỹ năng chống UAV.

Trong khi đó, Romania đặt mục tiêu hợp tác với Ukraine để sản xuất UAV trong khuôn khổ cơ chế tài trợ quốc phòng mới của Liên minh châu Âu.

Bộ trưởng Quốc phòng Romania Ionut Mosteanu cho biết tại Diễn đàn An ninh Warsaw rằng những mảnh vỡ UAV mới đã được tìm thấy ở hạt Tulcea, miền đông Romania, giáp biên giới với Ukraine.

Chủ đề hợp tác quốc phòng với Kiev là một trong những nội dung trọng tâm khi các lãnh đạo tập trung tại Warsaw để tham dự diễn đàn an ninh thường niên này.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nói tại hội nghị rằng “ngành công nghiệp quốc phòng của châu Âu và Ukraine cần hợp tác chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa”.

“Liên minh châu Âu cần hỗ trợ việc này bằng cách cung cấp một khuôn khổ pháp lý linh hoạt hơn nhiều cho ngành công nghiệp quốc phòng tại châu Âu", ông nói.

Sau các vụ vũ khí xâm phạm không phận, các quốc gia ở sườn phía đông của NATO đã thống nhất về nhu cầu xây dựng một “bức tường UAV” có khả năng phát hiện, theo dõi và đánh chặn tiên tiến.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cho biết sự tham gia của Ukraine là yếu tố thiết yếu đối với dự án này.

“Hợp tác Ba Lan-Ukraine trong lĩnh vực này đã tồn tại, nhưng chúng tôi mong muốn sẽ có sự phối hợp giữa Liên minh châu Âu và Ukraine. Nếu không, chúng ta sẽ có những khoảng trống nguy hiểm, những lỗ hổng trong hệ thống phòng không, phòng thủ tên lửa và chống UAV", ông nói.

Tuy nhiên, ông Pistorius cảnh báo rằng việc xây dựng “bức tường UAV” này sẽ không thể thực hiện nhanh chóng.

“Chúng ta không nói về một khái niệm có thể được hoàn thiện trong vòng 3-4 năm tới. Chúng ta cần phải ưu tiên và nhận ra rằng chúng ta cần nhiều năng lực và tiềm lực hơn những gì đã mô tả trước đây", ông giải thích.