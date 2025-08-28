Ukraine hé lộ “quân bài vô giá” sau hơn 3 năm chiến sự

Máy bay không người lái được sử dụng ngày càng nhiều trên chiến trường Ukraine (Ảnh: Getty).

Phó Thủ tướng Ukraine Mykhailo Fedorov ngày 27/8 tuyên bố Ukraine đang xem xét cách chia sẻ dữ liệu chiến trường với các đồng minh, đồng thời gọi kho thông tin khổng lồ được lưu trữ này là một trong những "quân bài" của Kiev để củng cố vị thế của mình khi đàm phán về sự hỗ trợ từ các đồng minh.

"Dữ liệu chúng tôi có là vô giá đối với bất kỳ quốc gia nào", ông Fedorov, người đứng đầu Bộ Chuyển đổi số Ukraine, nói với hãng tin Reuters trong một cuộc phỏng vấn, đồng thời cho biết Ukraine đang "rất thận trọng" trong việc chia sẻ dữ liệu này.

Các tập dữ liệu khổng lồ đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ dẫn các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) để nhận dạng các mô hình và đưa ra dự báo.

Nhu cầu này đặc biệt cấp thiết trong lĩnh vực quốc phòng toàn cầu đang phát triển mạnh mẽ. Mặc dù các tập dữ liệu cho hầu hết các hoạt động dân sự có thể được tìm thấy trên thị trường thương mại, nhưng cuộc xung đột trong hơn 3 năm qua đã mang lại cho Ukraine bộ dữ liệu chiến trường chưa từng có. Điều này có thể giúp Kiev chứng minh giá trị của mình như một đồng minh với Washington.

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự vào năm 2022, Ukraine đã thu thập được hàng loạt số liệu thống kê chiến trường được ghi chép tỉ mỉ. Khi cuộc chiến ngày càng sử dụng nhiều máy bay không người lái, hiện tại Ukraine đã có hàng triệu giờ cảnh quay chiến đấu được ghi lại từ trên không.

"Tôi nghĩ đây là một trong những quân bài, như các đồng nghiệp và đối tác của chúng tôi vẫn nói, để xây dựng mối quan hệ đôi bên cùng có lợi", ông Fedorov nói.

Tuyên bố của quan chức Ukraine dường như ám chỉ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người từng nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một cuộc họp căng thẳng tại Phòng Bầu dục hồi tháng 2 rằng "các ông không có quân bài nào cả".

"Nhu cầu dữ liệu rất cao, nhưng hiện tại chúng tôi xây dựng chính sách để tổ chức quy trình này một cách chính xác", ông Fedorov nói thêm.

Ukraine cũng đang tìm cách định vị nước này là một nơi thử nghiệm cho các công ty quốc phòng quốc tế, mời họ thử nghiệm vũ khí mới tại Ukraine. Ông Fedorov cho biết đã nhận được gần 1.000 đơn đăng ký cho đến nay, và 50 sản phẩm khác nhau "sẽ được đưa đến Ukraine".

Phó Thủ tướng Fedorov cho biết Ukraine đang sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ điều khiển thiết bị không người lái, bao gồm một số hệ thống được sử dụng cho các cuộc tấn công tầm xa vào sâu bên trong lãnh thổ Nga. Ông nói rằng máy tính có thể quét hình ảnh trinh sát chi tiết trên không và vệ tinh để tìm kiếm các mục tiêu mà con người phải mất "hàng chục giờ" mới tìm thấy.

Ông Fedorov cho biết công việc đang được tiến hành trên các hệ thống giúp các máy bay không người lái hoạt động hoàn toàn tự động, cho phép chúng bay mà không cần người điều khiển và hoạt động theo bầy đàn.

Ông nói thêm rằng Ukraine đang sử dụng công nghệ AI từ công ty phân tích dữ liệu Palantir của Mỹ, được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn phân tích các cuộc không kích của Nga vào Ukraine để tìm ra quy luật hoặc theo dõi các chiến dịch thông tin của Moscow. Palantir được thành lập bởi tỷ phú Mỹ Peter Thiel, một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Tuy nhiên, Ukraine không chỉ sử dụng công nghệ của Palantir cho mục đích quân sự. Ông Fedorov cho biết nó cũng giúp quyết định nơi xây dựng các trường học ngầm chống bom, hoặc khu vực nào cần ưu tiên trong các nỗ lực rà phá bom mìn.

Theo ông Fedorov, hiện nay, từ 80% đến 90% mục tiêu của Nga bị tấn công trên chiến trường đã bị phá hủy bằng thiết bị không người lái. Con số này tăng so với năm 2024, khi gần 70% binh sĩ và 75% phương tiện bị Ukraine tấn công bằng thiết bị không người lái.