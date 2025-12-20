Ukraine hé lộ hỗ trợ sống còn của Mỹ về tình báo

Cục trưởng Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov (Ảnh: AFP).

Cục trưởng Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov ngày 20/12 cho biết, sự phụ thuộc của Ukraine vào Mỹ trong lĩnh vực tình báo vệ tinh gồm 2 cấu phần: quyền tiếp cận miễn phí thông qua các chương trình viện trợ và các hợp đồng thương mại có trả phí.

Theo đánh giá của ông, việc tạm dừng một phần hỗ trợ tình báo miễn phí sẽ không quá nghiêm trọng, miễn là các hợp đồng thương mại hiện có vẫn được duy trì.

Nếu chỉ quyền tiếp cận miễn phí đối với ảnh vệ tinh quang học bị đình chỉ, Ukraine sẽ mất khoảng 15-17% năng lực, mức suy giảm mà ông Budanov cho rằng không mang tính quyết định. Trong khi đó, việc mất quyền tiếp cận ảnh vệ tinh radar sẽ khiến năng lực giảm khoảng 46%, làm tình hình trở nên phức tạp hơn nhưng chưa tới mức sụp đổ.

Ngược lại, việc chặn các hợp đồng thương mại cho phép tiếp cận dữ liệu vệ tinh sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn rất nhiều.

“Sẽ là tối quan trọng nếu có một quyết định chính trị nhằm chặn các hợp đồng đó. Trong trường hợp ấy, chúng tôi sẽ gần như tụt về con số 0”, ông Budanov nhấn mạnh.

Ông cũng lưu ý, một lĩnh vực khác mà Ukraine phụ thuộc sống còn vào Mỹ là hệ thống cảnh báo sớm trước các mối đe dọa tên lửa đạn đạo. Trong khi đó, ở các thành phần tình báo khác, Ukraine chủ yếu dựa vào năng lực của chính mình.

Vào cuối tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có tranh cãi công khai với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm Nhà Trắng. Trong bối cảnh đó, Mỹ quyết định tạm dừng việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine. Hoạt động chia sẻ tình báo giữa 2 nước cũng bị tạm ngừng.

Truyền thông phương Tây cho biết việc tạm dừng chia sẻ tình báo đã gây tác động lớn nhất tới các hoạt động của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại khu vực biên giới Kursk của Nga ở thời điểm đó.

Tình hình được xoa dịu sau các cuộc đàm phán giữa quan chức Ukraine và Mỹ tại Ả rập Xê út và Washington quyết định nối lại việc chuyển giao vũ khí và chia sẻ tình báo cho Ukraine.

Sau đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, Mỹ không loại trừ khả năng cung cấp hỗ trợ không quân cho Ukraine như một phần của các bảo đảm an ninh, đồng thời làm rõ rằng ông Trump chỉ loại trừ sự hiện diện của bộ binh Mỹ trên lãnh thổ Ukraine.

Tháng trước, chính quyền Tổng thống Trump đã đề xuất một kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine. Ban đầu, kế hoạch này gồm 28 điểm và được cho là có lợi hơn cho Nga. Kế hoạch sau đó đã được điều chỉnh và phía Mỹ tiếp tục đàm phán với cả Moscow và Kiev.

Hiện nay, kế hoạch hòa bình của Mỹ bao gồm một thỏa thuận khung, các bảo đảm an ninh, và một văn kiện về tái thiết Ukraine hậu xung đột.