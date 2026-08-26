Ukraine dồn dập tập kích lãnh thổ Nga, Moscow gấp rút hành động

Nhà kho thuộc hãng bán lẻ trực tuyến Nga Wildberries ở Krasnodar bốc cháy sau cuộc tấn công của Ukraine vào ngày 22/7 (Ảnh: Kyiv Post).

Nga tăng cường biện pháp an ninh

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố biện pháp an ninh tại các cơ sở hạ tầng trọng yếu sẽ nhanh chóng được tăng cường, do chủ sở hữu của những cơ sở này không phải lúc nào cũng thực hiện đầy đủ biện pháp bảo vệ trước nguy cơ từ máy bay không người lái (UAV).

“Đương nhiên, các biện pháp này sẽ được tăng cường. Chúng ta đang phải đối mặt với mối đe dọa rõ ràng từ các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào cả cơ sở hạ tầng trọng yếu lẫn những cơ sở đóng vai trò then chốt đối với nền kinh tế và đời sống xã hội. Nhiều khi, các chủ doanh nghiệp không chú trọng đến các biện pháp an ninh và đối phó UAV”, ông Peskov nói hôm 25/8.

Khi được hỏi liệu đã xác định những doanh nghiệp nào có thể chịu sự điều chỉnh của các biện pháp này, cũng như khi nào những quyết định này có thể được đưa ra, ông Peskov cho biết: “Tình hình sẽ được phân tích. Trước hết, việc này sẽ do chính phủ và các cơ quan hữu quan tiến hành. Tại những cơ sở trọng yếu, nơi các biện pháp an ninh chưa được triển khai đầy đủ, các đề xuất phù hợp sẽ được đưa ra, xem xét và sau đó cụ thể hóa thành những quyết định chính thức”.

Sắc lệnh của Tổng thống Nga

Tuyên bố của người phát ngôn Điện Kremlin được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ban bố sắc lệnh trao cho chính phủ Nga quyền tiếp quản các cơ sở hạ tầng thiết yếu nếu những công trình này bị đánh giá là ít được bảo vệ trước các cuộc tập kích UAV của Ukraine cũng như mối đe dọa khác.

Sắc lệnh có hiệu lực thi hành ngay sau khi được công bố chính thức hôm 24/8.

Sắc lệnh cho phép chính phủ tạm thời quản lý các cơ sở nói trên trong bối cảnh Ukraine gia tăng tấn công bằng UAV vào các nhà máy lọc dầu và hệ thống kho bãi bán lẻ trên lãnh thổ Nga.

Theo sắc lệnh, nhà nước có quyền tiếp quản tài sản vật chất, tài sản tài chính và quyền sở hữu hợp pháp nếu đơn vị chịu trách nhiệm đối với các cơ sở hạ tầng này bị coi là không đáp ứng được nghĩa vụ bảo vệ hoặc quá chậm trễ trong việc sửa chữa sau khi bị tấn công.

Quy định áp dụng đối với các cơ sở nhiên liệu, năng lượng, công nghiệp, viễn thông, vận tải - hậu cần và những công trình khác được coi là có ý nghĩa sống còn đối với việc đảm bảo an ninh, sự ổn định kinh tế của quốc gia cũng như đời sống dân sinh.

Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga Denis Manturov khẳng định biện pháp này không phải là bước đệm cho việc quốc hữu hóa và sẽ không được áp dụng trên quy mô rộng.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng nhắc lại tuyên bố của Phó Thủ tướng Denis Manturov rằng sắc lệnh không đề cập đến việc quốc hữu hóa hay thay đổi quyền sở hữu các doanh nghiệp, đồng thời các quyết định sẽ được đưa ra ở cấp cao nhất và theo từng trường hợp cụ thể.

Ông Manturov nhấn mạnh các doanh nghiệp tư nhân là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế và xã hội Nga, nhưng các chủ sở hữu có “mức độ trách nhiệm khác nhau” khi ứng phó với những mối đe dọa an ninh tiềm tàng. Chính quyền đang phối hợp với các doanh nghiệp và hỗ trợ họ giải quyết những vấn đề này.

Nếu chủ sở hữu doanh nghiệp không có động thái ứng phó và không sẵn sàng giải quyết tình hình, trong khi các rủi ro đe dọa ngành kinh tế xuất hiện, nhà nước phải tạm thời đảm nhận đầy đủ trách nhiệm bảo vệ các doanh nghiệp trước những cuộc tấn công và nhanh chóng khôi phục hoạt động của họ. Sắc lệnh tạo cơ sở pháp lý cho việc này.

Tuần trước, mặc dù tuyên bố các cuộc tấn công của Ukraine "không thể gây ra hậu quả mang tính sống còn" với Nga, nhưng Tổng thống Putin đã chỉ đạo chính phủ khởi động một chương trình tái thiết các kho hàng thương mại bị Ukraine làm hư hại hoặc phá hủy trong những tuần gần đây.

Dù không nêu đích danh, ông Putin khẳng định một số trung tâm logistics cần được tái thiết với sự tham gia của nhà nước, đồng thời yêu cầu chính phủ triển khai công việc này.

Trong những tuần gần đây, Ukraine liên tiếp tấn công bằng UAV vào hạ tầng năng lượng như nhà máy lọc dầu và cơ sở dầu khí của Nga. Ngoài ra, Ukraine cũng nhắm mục tiêu tập kích vào các kho hàng thuộc sở hữu của Wildberries và Ozon, 2 hãng bán lẻ trực tuyến lớn nhất của Nga.

Mục tiêu của Ukraine được cho là nhằm tác động đến nguồn cung hỗ trợ cho chiến dịch quân sự của Nga.