Ukraine nêu lý do cần thêm ngân sách để dồn dập gia tăng sức ép lên Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine).

Ông Zelensky đưa ra phát biểu trên vào ngày 24/8 tại cuộc họp báo trong khuôn khổ Hội nghị “Liên minh những nước sẵn sàng hành động” ở Kiev.

Khoảng 30 quan chức và lãnh đạo các nước thuộc Liên minh châu Âu và NATO đã tập trung tham dự cuộc họp nhằm ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Khi được hỏi về khả năng Ukraine tiếp tục thực hiện các cuộc tập kích tầm sâu nhằm vào Nga để gây sức ép buộc Điện Kremlin trở lại bàn đàm phán, ông Zelensky cho biết thách thức của Kiev không nằm ở năng lực sản xuất mà ở nguồn tài chính.

“Dĩ nhiên, chúng tôi có đủ năng lực để tăng sản lượng, và nếu tăng sản lượng, chúng tôi sẽ có thể tấn công nhiều hơn nhưng chúng tôi không có đủ nguồn tài chính cho việc này”, ông nói.

Theo ông Zelensky, Nga đã tăng số lượng UAV loại Shahed sử dụng để tập kích Ukraine, hiện có thể tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn với tới 1.000 UAV mỗi ngày. Để “đưa cuộc chiến trở lại Nga và khiến họ phải chịu tổn thất”, Kiev cần tăng sản lượng UAV hằng ngày lên mức tương đương Moscow.

“Chúng tôi cần một con số đủ sức cạnh tranh”, ông nói.

Theo ông Zelensky, Ukraine hiện sản xuất khoảng 200-300 UAV mỗi ngày. Kiev có thể tăng gấp 3 sản lượng này với số tiền thấp hơn mức Nga dành cho ngành công nghiệp UAV, 140 triệu euro so với 340 triệu euro. Tuy nhiên, Ukraine vẫn cần ngân sách lớn hơn con số hiện tại.

“Chúng tôi cần nhiều tiền hơn, nhiều hơn rất nhiều”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, người tham dự cuộc họp, cho biết ông đồng tình rằng Ukraine cần thêm nguồn tài chính để tăng cường các cuộc tập kích tầm sâu nhằm vào Nga. Ông đồng thời cho rằng việc tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công như vậy là “một chiến lược quân sự hợp lý”.

Để chấm dứt xung đột, các đồng minh của Kiev cần “cung cấp hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine để tăng năng lực tập kích tầm sâu, dù bằng tên lửa hay UAV”, ông Stubb nói.

“Và lý do rất đơn giản. Điều đó làm tăng chi phí và cái giá của cuộc chiến đối với Nga. Đây là cách duy nhất để chúng ta có thể tiến tới các cuộc đàm phán hòa bình trên bàn đàm phán", ông nhận định.

Nga đã gia tăng quy mô và tần suất các cuộc tập kích bằng tên lửa và UAV nhằm vào Ukraine trong mùa xuân và mùa hè năm 2026, gây thiệt hại nghiêm trọng cho đối thủ.

Cuối tháng 3/2026, lần đầu tiên Nga phóng gần 1.000 UAV nhằm vào Ukraine trong một ngày, phá kỷ lục trước đó.

Trong những cuộc tập kích quy mô lớn gần đây nhằm vào các thành phố Ukraine, Nga từng phóng 500 UAV loại Shahed trong một đợt tấn công. UAV loại Shahed đã trở thành một trong những vũ khí chủ lực trong kho vũ khí tập kích của Moscow, nhờ khả năng mang đầu đạn lớn.

Theo tình báo quân sự Ukraine, Geran thường được sơn màu đen để khó bị phát hiện hơn vào ban đêm, có thể bay khoảng 2.500km và đạt tốc độ tối đa 180km/h.

Nga tiếp tục cải tiến và hiện đại hóa mẫu Shahed trong suốt cuộc chiến, đồng thời ngày càng sử dụng nhiều hơn các UAV động cơ phản lực có sức công phá lớn hơn trong các cuộc oanh kích đường không.