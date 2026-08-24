Ukraine tập kích sâu lãnh thổ Nga, "đánh trúng tiêm kích" và loạt mục tiêu

Ảnh chụp màn hình từ video được cho là ghi lại cảnh máy bay không người lái của Ukraine tấn công tiêm kích Su-33 của Nga tại căn cứ không quân Vityazevo ở vùng Krasnodar (Ảnh: Robert Brovdi/Telegram).

Ukraine tuyên bố đánh trúng máy bay chiến đấu Nga

Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine Robert “Magyar” Brovdi ngày 23/8 tuyên bố máy bay không người lái (UAV) Ukraine đã đánh trúng hai máy bay chiến đấu, một UAV cỡ lớn mang tên lửa, các radar có giá trị cao và nhiều khí tài phòng không khác của Nga.

Theo ông Brovdi, 2 máy bay chiến đấu, gồm Su-33 và MiG-29, cùng một UAV tấn công Orion, đã bị đánh trúng tại sân bay Vityazevo ở vùng Krasnodar Krai, phía nam Nga.

Ông Brovdi đã đăng video về 3 cuộc tấn công trên Telegram. Các cuộc tấn công đều do Trung tâm số 1 thuộc Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine thực hiện. Đơn vị này chuyên tiến hành các cuộc tấn công tầm xa.

Các mục tiêu khác bị nhắm đến bao gồm các hệ thống phòng không S-400, Pantsir và Tor, cùng 8 radar có giá trị cao tại Krasnodar Krai, tỉnh Rostov và bán đảo Crimea hiện do Nga kiểm soát.

Các kho hàng Nga bị tập kích

UAV Ukraine tập kích kho hàng của tập đoàn Ozon ở Samara (VideoL Exilenova+).

Các kênh truyền thông Nga trên Telegram đưa tin quân đội Ukraine được cho là đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào thành phố Orenburg của Nga vào rạng sáng 23/8. Cuộc tấn công của Ukraine đã đánh trúng một trung tâm hậu cần của Ozon, sàn thương mại điện tử lớn thứ hai của Nga.

Những bức ảnh và video được đăng tải trên mạng xã hội được cho là cho thấy khói bốc lên từ nhà kho sau cuộc tấn công. Cảnh báo không kích đã được kích hoạt trong khu vực trước thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Đây là cuộc tấn công thứ 2 của Ukraine nhằm vào các cơ sở của Ozon. Cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên nhằm vào trung tâm hậu cần của Ozon xảy ra chỉ một đêm trước đó, ngày 22/8, trong đòn tập kích của Ukraine nhằm vào tỉnh Samara.

Sau nhiều tháng tấn công nhằm vào các cơ sở của Wildberries, hãng bán lẻ trực tuyến được ví như “Amazon của Nga”, quân đội Ukraine dường như đã chuyển trọng tâm sang các cơ sở của Ozon trên khắp lãnh thổ Nga. Giới chức Ukraine cáo buộc Ozon và Wildberries cung cấp hàng hóa cho quân đội Nga, do vậy Kiev đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở của 2 hãng này.

“Các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào những trung tâm lưu trữ hàng hóa lưỡng dụng đang khiến đối phương gặp khó khăn hơn trong hoạt động và gây tác động tiêu cực đến nền kinh tế tổng thể của Nga”, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết sau cuộc tấn công ngày 22/8.

Orenburg nằm ở phía tây nam Nga, gần biên giới với Kazakhstan, cách biên giới Nga - Ukraine khoảng 1.000km.

Tại khu vực khác tại Nga, đám cháy lớn bùng phát tại một nhà kho ở St. Petersburg trong đêm 22/8. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết ngọn lửa ban đầu đã lan rộng, bao trùm khu vực ít nhất 82.000m² tại quận Kolpino, phía đông nam trung tâm St. Petersburg.

Đám cháy xảy ra tại một khu công nghiệp của thành phố và được cho là đã thiêu rụi khu vực liền kề một trung tâm hậu cần của Ozon.

Nga hiện chưa lên tiếng về các thông tin do Ukraine công bố liên quan tới các cuộc tập kích mới nhất.

Ukraine ngày càng gia tăng các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm nhà kho, cơ sở công nghiệp cũng như nhà máy lọc dầu.

Ukraine coi các cơ sở dầu khí là mục tiêu quân sự hợp pháp vì những cơ sở này cung cấp nhiên liệu và nguồn tài chính cho chiến dịch quân sự của Nga.

Trong những tuần gần đây, ngoài các cơ sở dầu khí, Ukraine cũng nhắm mục tiêu vào kho hàng của một số hãng bán lẻ lớn của Nga, khiến những cơ sở này bốc cháy.

Moscow nhiều lần lên án các vụ xâm nhập bằng UAV của Ukraine vào cơ sở hạ tầng dân sự và khu dân cư bên trong lãnh thổ Nga. Moscow coi các cuộc tấn công này là hành động nhằm bù đắp cho những thất bại của Kiev trên chiến trường, nơi lực lượng Nga tiếp tục tiến công.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo đòn đáp trả của Moscow trước các cuộc tấn công của Kiev sẽ mang tính “tương xứng” và “mạnh hơn gấp nhiều lần”.