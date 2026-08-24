Điện Kremlin cảnh báo đanh thép Ukraine khi tấn công lãnh thổ Nga

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

Nga cảnh báo hậu quả với Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo chính quyền Ukraine đã "mở hộp Pandora” (chiếc hộp kỳ bí chứa điều bất hạnh và rủi ro trong thần thoại Hy Lạp) khi tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Nga và đang phải hứng chịu đòn đáp trả của Moscow mỗi ngày.

“Họ đang phải hứng chịu những hậu quả ở Kiev cả ngày lẫn đêm và họ sẽ tiếp tục phải hứng chịu những hậu quả đó”, ông Peskov tuyên bố hôm nay 24/8.

Ông Peskov cũng nhắc lại nội dung Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong một cuộc phỏng vấn vào cuối tuần qua.

“Tổng thống đã tuyên bố rõ ràng rằng Ukraine đang tìm cách tấn công cơ sở hạ tầng thương mại (của Nga) và đang theo đuổi nhiều kế hoạch khác nhau. Nhưng chính quyền Kiev không đạt được mục tiêu này. Quan trọng nhất, điều đó khiến chính quyền Kiev không thể tạo ra dù chỉ là tác động nhỏ nhất đến cục diện đang diễn ra trên tiền tuyến”, ông Peskov nhấn mạnh.

Theo ông Peskov, chính quyền Nga đang “theo dõi sát sao tình hình” xung quanh các khu thương mại trong bối cảnh Ukraine tiến hành các cuộc tấn công, đồng thời “cùng với các đại diện doanh nghiệp xem xét và xây dựng nhiều phương án hỗ trợ trong tình hình khó khăn như hiện nay”.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 22/8, Tổng thống Putin cũng cảnh báo Ukraine đã "mở hộp Pandora" khi bắt đầu tập kích các mục tiêu ở Nga và giờ đây đang phải nhận đòn đáp trả. Ông nhấn mạnh, Ukraine đã thất bại trong việc xoay chuyển cục diện đối đầu với Moscow thông qua các cuộc tấn công vào hạ tầng.

Tổng thống Putin cho biết đòn đáp trả do lực lượng Nga tiến hành đã nhắm trực tiếp vào "những ngành kinh tế nhạy cảm nhất" của Ukraine, trong đó có xuất khẩu nông nghiệp, nguồn thu ngân sách chính cho nước này.

Trong những tuần gần đây, Ukraine đã tăng cường tập kích tầm xa vào hạ tầng trên lãnh thổ Nga, nhắm tới các kho hàng, cơ sở năng lượng. Đáp lại, Nga đã liên tiếp tiến hành các cuộc không kích bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào thủ đô Kiev và các khu vực của Ukraine.

Nga cảnh báo Anh “đùa với lửa”

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay cáo buộc Anh đang "đổ thêm dầu vào lửa" cho cuộc xung đột Ukraine và tìm cách làm sụp đổ tiến trình hòa bình.

"Anh đang tham gia vào cuộc chiến này với tư cách là bên ủng hộ chính quyền Kiev”, ông Peskov tuyên bố.

Căng thẳng giữa Nga và Anh leo thang gần đây sau khi các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Anh tiết lộ máy bay không người lái do các công ty Anh sản xuất đã được quân đội Ukraine sử dụng để tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga.

Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Thủ tướng Anh, chính phủ Anh đã cho phép nhà sản xuất quốc phòng châu Âu MBDA cung cấp các thông tin mật liên quan đến những linh kiện do Anh sản xuất được sử dụng trong tên lửa SCALP, phiên bản do Pháp sản xuất từ tên lửa Storm Shadow của Anh. Các tên lửa hành trình phóng từ trên không này sử dụng công nghệ chung của Pháp và Anh, có tầm bắn hơn 250km.

Kiev và Paris đang tìm cách thiết lập các dây chuyền sản xuất tên lửa trong lãnh thổ Ukraine. Anh cho biết quyết định của nước này sẽ cho phép “Pháp và Ukraine tiến hành việc lắp ráp tên lửa tại Ukraine”.

Đại sứ quán Nga tại Anh cảnh báo “những hành động của Anh chắc chắn sẽ dẫn đến những hậu quả mà London sẽ phải chịu trách nhiệm”.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo London sẽ phải đối mặt với hậu quả nếu tiếp tục cung cấp các máy bay không người lái cho Ukraine để tiến hành tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.